 آلان غريش لـ DW عربية: هذا الثالوث وراء ما يحدث في لبنان والعراق | سياسة واقتصاد | DW | 31.10.2019

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سياسة واقتصاد

آلان غريش لـ DW عربية: هذا الثالوث وراء ما يحدث في لبنان والعراق

في حواره مع DW عربية يتحدث الصحفي الفرنسي المخضرم والخبير في شؤون الشرق الأوسط آلان غريش عن خلفيات ما يحدث في العراق ولبنان وتأثيراتها الإقليمية. وبرأيه فان هنالك ثلاثة عوامل وراء أزمة النظام في البلدين.

Lebanon Protests (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

في حواره مع DW عربية يتحدث الصحفي الفرنسي المخضرم والخبير في شؤون الشرق الأوسط آلان غريش عمَّا يحدث في العراق ولبنان واحتمالات امتداد ذلك الحراك إلى دول عربية أخرى. وفي رأي الخبير الفرنسي فإن أزمة النظام في كل من العراق ولبنان ورائها ثالوث مدمر، يفصله في هذه المقابلة. 

DW عربية: ما الجديد في الحراك العراقي واللبناني؟ 

آلان غريش: اعتقد أن الازمة التي يمر بها لبنان والعراق لها جذور قديمة للغاية، لكن الجديد فيها اليوم هو أن الشعوب بدأت في رفع صوتها برفض النظام الذي يحكم ويدير كل شيء ويرفض أي محاولات للإصلاح.. بالطبع هناك أمور مرتبطة بالطائفية في كلا البلدين، لكن هناك أيضاً أزمة وتوتر في دول عربية أخرى لا توجد بها معادلة الحكم الطائفية، كما هو الحال في الجزائر مثلا.

أيضاً، يمكننا أن نلاحظ ارتباطاً بين الحراك في لبنان والعراق سواء على مستوى الشعارات أو المطالبة بإنهاء الفساد ورفض نظام الحكم، لكن رفض النظام هو أمر أكبر من مجرد مسألة الطائفية؛ فلدينا أمثلة كالجزائر والسودان ومصر وهي دول بها أنظمة لديها مشاكل شديدة التعقيد مع شعوبها. ما أراه واعتقده هو أن لدينا مشكلة في الأنظمة التي لم يعد بإمكانها الإجابة عن أسئلة الشعوب ولم يعد بإمكانها الإدارة، ولم تعد صالحة للحكم بصيغتها الحالية. وبالنسبة للعراق فلا أعتقد أن النظام سيسقط هناك، وذلك على الرغم من أنه لا يعمل فعلياً وبات من الواضح أن لا أحد يستفيد من وجوده إلا من هم داخله فقط ومن يمسكون بالسلطة.

ما سبب تصاعد الأمور في كلا البلدين مؤخراً؟

Frankreich | Le Monde diplomatique | Chefredakteur Alain Gresh (picture-alliance/dpa)

الصحفي الفرنسي المخضرم آلان غريش

يلعب مستوى الفساد في كل من العراق ولبنان دوراً كبيراً في غضب الشارعين لكن المشكلة أكبر في العراق في هذا الإطار، فالعراق بلد غني جداً بشعب فقير جداً، فالبترول العراقي يسرق يومياً بكميات هائلة.. من الذي يمكنه أن يصدق أن دولة بقدرات العراق النفطية تنقطع فيها الكهرباء بشكل شبه يومي.. هذا يعني أن الفساد هناك وصل إلى مستويات خرافية غير مسبوقة.

 أيضاً الفساد في لبنان وهدر الأموال مستمران منذ مدة طويلة. مايعني أن هناك فساداً في نظامي الحكم في البلدين وفشلاً في الإدارة وفشلاً في الوفاء بمتطلبات الشعوب وغياباً للنمو الاقتصادي، بعكس ما يحدث في دول العالم الأخرى، التي تنظر إليها الشعوب العربية عموماً وتقارن نفسها بها، إضافة إلى مشكلة عدم المساواة والفقر المتزايد.. الحقيقة أن البلاد العربية هي أكثر دول العالم التي تعاني شعوبها من عدم المساواة في الكثير من النواحي.

هل تعتقد بوجود تدخل لأطراف خارجية في الحراك الحادث في لبنان والعراق؟

التحركات السياسية داخل البلاد حينما تقوم بها الشعوب لاتقاد من الخارج، لكن هذا لاينفي وجود تدخلات خارجية إلى حد ما. لبنان والعراق لديهما ارتباطات دولية لكنها ليست أبداً المحرك الأساسي للشارع وإنما الأمر أشبه بالربيع العربي في بدايته حيث يكون لدينا حركة شعبية في الشارع ثم ما يلبث أن تبدأ بعدها أطراف أخرى في محاولة الاستفادة منه بشكل أو بآخر.

هل يمكن أن نعتبر ما يقع الآن موجة جديدة من أحداث عام 2011 أو الربيع العربي 2.0؟

يمكننا القول بأن هذا هو الإصدار الثاني من ثورات الربيع العربي التي انطلقت في 2011 لكن المشكلة الآن هي في تصاعد العنف في التصدي لهذه الاحتجاجات وهو عنف مستمر منذ اندلاع الثورات، ما يوضح بأن ماحدث انطلاقاً من عام 2011 لاتزال جذوره موجودة إلى اليوم ولذلك فالاحتجاج والغضب مستمران، ذلك أن المشاكل التي تسببت في اندلاع الثورات منذ البداية لم تحل إلى الآن لذا فكان من المتوقع أن تستمر بل وأن تمتد لدول أخرى.

هل يمكن أن يمتد ذلك الحراك لدول أخرى في المنطقة؟

من الممكن جدأ أن ينتقل الغضب والحراك إلى دول أخرى منها مصر بما فيها من نظام قمعي وكذا المغرب، وهناك حراك في الجزائر وبدايات لديمقراطية في السودان، لكن الحقيقة هي أن مشاكل هذه الثورات هي عدم وجود بديل يمكنه الخروج بانظمة سياسية أو أحزاب حقيقية فاعلة وسبب ذلك هو سعي تلك الأنظمة الحاكمة ومنذ زمن طويل لتدمير الحياة السياسية في البلاد حتي لا توجد بدائل أمام الشعوب، ما يجعلهم يخشون من سيناريو الفوضى إن سقطت تلك الأنظمة.

شعوب المنطقة تريد الديمقراطية والحرية، وما يزيد من حاجتها لتلك الحرية واحترام حقوق الإنسان هي تلك المستويات الهائلة من القمع الأمني تجاه أي حدث مهما كان تافهاً وبسيطاً وهو أمر يحدث على مستوى يومي فلم تعد قوات الأمن في الكثير من الدول العربية تهاجم السياسيين أو النشطاء فقط بل إن الكل فعلياً أصبح عرضة للإيذاء والاعتداء من قبل قوات الأمن بلا أدنى تمييز.

وفق تلك المعطيات.. كيف ترى المستقبل في هذه المنطقة؟

مختارات

تنوعت الجمل التي تدعو إلى تنحي جميع السياسيين في الحكومات العربية، إلا أن هدفها واحد. فقد رفع المحتجون في مختلف الأقطار العربية مطالبات للتخلص من سياسيي الأنظمة الحاكمة جميعاً دون استثناء. (25.10.2019)

مقتل البغدادي في سوريا إنجاز ينسبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنفسه بكل فخر وحماس، بينما يؤكد في نفس الوقت على رغبته بالانسحاب من سوريا وكل "الحروب التي لا تنتهي". فما تأثير مقتل البغدادي وسياسة ترامب على تنظيم "داعش"؟ (28.10.2019)

اعتقد أن استمرار الأنظمة العربية وفق معادلة الحكم القائمة على القوة والعنف واستمرار القمع والقتل أمر مستحيل، وأعتقد أنه في وقت ما سينتهي ذلك، فمهما تصورت نظم الحكم القمعية تلك - سواء في مصر أو الجزائر أو العراق أو غيرها - مهما تصورت أنها نظم مستقرة فهي ليست كذلك، فلو أنت كنظام حكم تقف ضد شعبك فأنت لست مستقراً أبداً وستواجه بشكل مستمر موجات من الرفض الشعبي بدءًا من الفوضى وانتهاء بالثورة.

لابد من محاولة إيجاد سبل للمقاومة السياسية لهذه الأنظمة ربما تكون تونس الاستثناء الوحيد مما يحدث في العالم العربي، والتي تحاول بالفعل السير في طريق الديمقراطية؛ لكنها تواجه صعوبات ومشاكل اقتصادية كثيرة لكن لديها حوار سياسي عقلاني بين مكوناتها السياسية.. لابد من طرح رؤى وحلول للوصول إلى صيغ للتوافق بين الشعوب وأنظمة الحكم وإلا فإن الشعوب لن تقبل استمرار هذا الوضع إلى الأبد.

***آلان غريش- صحفي فرنسي مخضرم ولد في القاهرة وتولى رئاسة تحرير صحفية لوموند دبلوماتيك، كما ألف العديد من الكتب وهو حالياً يراس تحرير موقع https://orientxxi.info

أجرى الحوار: محمود حسين

  • Protest in Bagdad (picture-alliance/dpa/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    احتجاجات ضد البطالة

    بدأت المظاهرات العراقية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بمشاركة أكثر من ألف محتجٍ، مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونبذ الفساد، وتحسين نظام التعليم، وإصلاح واقع المؤسسات الحكومية، وركزت على ضرورة إيجاد فرص عمل والتخلص من البطالة المتفشية بين الشباب والمقدرة نسبتها بـ25%.

  • Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad (Reuters/W. al-Okili)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    استقلالية الاحتجاجات

    نأت الأحزاب السياسية بنفسها عن الاحتجاجات، إذ كان الشباب هم المحرك الأساسي لموجة المظاهرات، وذلك بعد قيام شاب بحرق نفسه في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب مصادرة عربته للبيع المتجول. فيما أشارت مصادر إلى أن المتظاهرين في العراق أحرقوا مقرات أحزاب سياسية وفصائل من الحشد الشعبي.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    وقف التدخلات الإيرانية

    تطورت المظاهرات لتصبح الأكبر منذ تولي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منصبه، وامتدت لتصل إلى مناطق شرق وجنوب العاصمة، وشملت اغلب محافظات جنوب العراق. ورفعت شعارات تطالب بوقف التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.

  • Irak gewaltsame Proteste (picture-alliance/AP Photo/H. Mizban)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    في تحدٍ ضد منع التجول

    فرضت الحكومة العراقية حظر تجول ما بين 3-5 تشرين الأول/أكتوبر، بدعوى الحفاظ على الأمن العام. فيما تحدى المحتجون القرار وخرجوا بالآلاف في بغداد والمدن الجنوبية، وذلك على الرغم من استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وقد ارتفعت حصيلة القتلى حتى هذه اللحظة لتصل إلى اكثر من 100 قتيل، ونحو 6000 مصاب.

  • Irak Baghdad gewaltsame Proteste gegen Regierung (AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    حزمة إصلاحات عاجلة

    القيادة العراقية تقر باستخدام ما أسمته "القوة المفرطة" ضد المحتجين، بعد أن نفت في وقت سابق اطلاق الرصاص الحي مباشرة على المتظاهرين. وكانت الحكومة قد أعلنت عن حزمة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة من أجل احتواء المظاهرات، فيما تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين.

  • Irak Proteste in Bagdad (Getty Images/AFP/A. Al-Rubaye)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    انقطاع عن العالم

    قامت السلطات العراقية بفصل خدمة الإنترنت، كما حجبت بعض مواقع التواصل الاجتماعي في معظم المحافظات باستثناء إقليم كردستان العراق، وذكرت تقارير أن معدل الاتصال مع الانترنت انخفض بما يقارب 70%. وقد وردت تقارير إعلامية تفيد بأن مسلحين مجهولون هاجموا مقرات ووسائل إعلام عربية ودولية في العاصمة العراقية.، كما جرى اعتقال عدد من ناشطي وناشطات منظمات المجتمع المدني.

  • Österreich OPEC | Adil Abd Al-Mahdi, Ölminister Irak (picture-alliance/dpa/H. Neubauer)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    رئيس الوزارء أمام معادلة مستحيلة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والذي استلم منصبه منذ ما يعادل السنة، يواجه انتقادات عديدة، وعلى الرغم من ظهوره في كلمة لمحاولة امتصاص غضب المحتجين، إلا أنه وجد نفسه أمام معادلة سياسية صعبة، في ظل سيطرة الفصائل السياسية وشبه العسكرية على السلطة.

  • Irak Symbolbild Ölfeld bei Basra (Getty Images/AFP/H. Mohammed)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    عجز مالي هو الأسوأ منذ 16 عاماً

    المرجعية الدينية العليا في العراق طالبت بضرورة قيام الحكومة بتحسينات وتشكيل لجنة مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وضرورة محاورة ممثلين عن المتظاهرين، وذلك بعد أن فشلت السلطات في تكليف وزير للتربية خلال عام كامل، وأخفقت في توفير فرص عمل، وفي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وقد أشارت تقارير مالية إلى أن العجز المالي في العراق، هو الأسوأ منذ 16 عاماً، ووصل إلى 30 مليار دولار.

  • Köln Demonstration von Irakern (DW/Maram Shahatit)

    مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

    تظاهرات العراقيين وصلت ألمانيا

    امتدت الاحتجاجات إلى عراقيي دول مهجر، الذين تظاهروا عبر العالم مرددين ذات الشعارات لتحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية، ولوقف التدخل الإيراني، وقد نظمت منظمات عراقية تظاهرات في لندن وستوكهولم وسدني احتجاجاً على قمع السلطات العراقية للمتظاهرين السلميين.كما شهدت مدن ألمانية عدة تظاهرات ووقفات تضامنية مع العراقيين، كان أكبرها في مدينة كولونيا غرب ألمانيا.


مختارات

مظاهرات العراق - شباب عزل يتصدون لرصاص مجهول!

تجددت الاحتجاجات الواسعة في العراق بعد أن تلقى المتظاهرون الشباب العزل الرصاص بصدورهم وهم يبحثون عن فرص عمل ويرومون تحسين الخدمات ومحاربة الفساد، فيما أقرت السلطات باستخدام القوة ضد المتظاهرين. ملف صور من حراك أكتوبر. (07.10.2019)  

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