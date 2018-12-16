 آلام المفصل العجزي الحرقفي.. الأسباب وطرق العلاج | عالم المنوعات | DW | 15.03.2019

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منوعات

آلام المفصل العجزي الحرقفي.. الأسباب وطرق العلاج

يتسبب حدوث خلل على مستوى المفصل العجزي الحرقفي في ظهور آلام الظهر. وتساعد التمارين الرياضية أو العلاج الطبيعي في التغلب عليها دون الحاجة إلى مسكنات. لكن ماهي أسبابها وأعراضها؟

Junge Frau mit Schmerzen im Büro (Colourbox/E. Wodicka)

يلعب المفصل العجزي الحرقفي دوراً مهما كحلقة وصل أساسية بين الجزء السفلي من العمود الفقري وحرقفة الحوض. ومن بين الأسباب المحتملة لظهور آلام في هذا المفصل: الوقوف أو الجلوس بشكل غير متوازن أو الإجهاد أثناء ممارسة التمارين الرياضية، إضافة إلى أمراض الروماتيزم. وتتسبب هذه العوامل في اختلال التوازن في الأربطة والأوتار والعضلات. 

مختارات

يعاني كثير من الأشخاص من آلام مزعجة أسفل الظهر، متجاهلين الإجهاد الذي يتعرض له العمود الفقري من أوزان ثقيلة، أو جلوس لفترات طويلة، أوالضغط النفسي وغيرها من العوامل التي لا نعيرها انتباهاً وتكون سبباً رئيسياً لهذا الألم. (28.03.2017)

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 وتكون النتيجة عدم استقرار المفصل العجزي الحرقفي. ويعاني المصابون بخلل هذا المفصل من الألم المستمر الذي يبدأ من عمق الفخذ وينتقل إلى الساق؛ خاصة أثناء الوقوف أو الإنحناء. وفي حال لم تتم معالجة هذه الآلام تتطور لتصبح خللا دائماً، حسب تقرير لمجلة "فوكوس" الألمانية على موقعها الالكتروني.

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صحتك بين يديك - آلام الظهر وعلاجها

وبالنسبة للذين يعانون من آلام خفيفة يمكنهم معالجتها عن طريق القيام بتمارين رياضية خاصة. وينصح الأطباء بالجري والسباحة وركوب الدراجة أو المشي لمسافات طويلة. وخلال ممارسة هذه الأنشطة الرياضية تختفي الآلام شيئا فشيئا وتصبح عضلات الحوض أقوى. كما توجد تمارين رياضية أخرى خاصة؛ يمكن للمصابين بهذا النوع من الآلام القيام بها في البيت، تضيف مجلة "فوكوس" الألمانية.

وفي حال بقيت هذه الآلام لأسابيع يجب على المصاب بها اللجوء فوراً لمعالجين متخصصين كأخصائيي العلاج الفيزيائي الذين يستخدمون العلاج اليدوي، حيث يقوم المعالج بدفع المفصل إلى موضعه الأصلي. كما تساعد تقنية العلاج بالحرارة أو المراهم ومصابيح الأشعة تحت الحمراء على استرخاء العضلات عبر تنشيط الدورة الدموية.

وفي حال فشلت تلك الطرق العلاجية فالأطباء يضطرون بعدها لإجراء عملية جراحية لزرع قضبان التيتانيوم في المفصل مثلاً. وأثبتت هذه التقنية فعاليتها حيث تختفي الآلام في غضون بضعة أسابيع.

ع.ع/ ع.ج

  • Gesundheit Frau hat Rückenschmerzen

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    يذكر تقرير لمعهد روبرت كوخ أن 85 بالمائة من الألمان عانوا و يعانون من ألام الظهر خلال حياتهم. ولا يفرق التقرير بين الرجال والنساء. فالجميع معرض للآلام.

  • Symbolbild Rückenschmerzen

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    حسبما تقول مؤسسات التامين الصحي في ألمانيا، إن ألتعرض لآلام الظهر يتسبب في العجز عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Rückenschmerz

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    لكن طبيعة الحياة العصرية كالجلوس طويلا في وسائل النقل أو في العمل أو البيت وعدم ممارسة الرياضة، أو ممارسة الرياضة بطريق الخطأ من المسببات الرئيسة للتعرض لألم الظهر.

  • Symbolbild Massage

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    يقول الأطباء أن الآلام ممكن أن تختفي بعد ستة أسابيع تقريبا، أيا كانت أسبابها، إذا ما تعرض المصاب للعلاج الصحيح، من ضمنه ممارسة الرياضة والتدليك الطبي.

  • Symbolbild Rückenschmerzen

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    أفضل لتجنب الإصابة بالآم الظهر هي استغلال أي فرصة للحركة. إذا لا يجب الجلوس طويلا خلال العمل أو حتى عند قيادة السيارة. الحركة هي سر الوقاية من آلام الظهر، كما يقول الأطباء.

  • Symbolbild Rückenschmerzen

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    أكثر من 80 بالمائة ممن أجريت لهم عملية الانزلاق الغضروفي عادت لهم الآلام، حسبما يقول الجراح مارتين ماريانفوتش، الذي أجرى أكثر من 12 ألف عملية جراحية. إذن الوقاية خير من العلاج، والرياضة هي العلاج الأنجع.

    الكاتب: ع.خ


مختارات

آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

تتعد مسببات آلام الظهر، من عرق النسا، إلى التشنجات العضلية، وحتى الانزلاق الغضروفي. البعض يلجأ للعلاج الطبي للتخلص منها، لكن هناك طرق أسهل للعلاج. (20.01.2015)  

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صحتك بين يديك - آلام الظهر وعلاجها  

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