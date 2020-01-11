 آلاف بالحجر الصحي على متن سفينة إيطالية للاشتباه في حالة كورونا | سياسة واقتصاد | DW | 30.01.2020

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سياسة واقتصاد

آلاف بالحجر الصحي على متن سفينة إيطالية للاشتباه في حالة كورونا

النتائج الأولية للاختبارات، التي خضعت لها المرأة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا على متن السفينة الإيطالية، جاءت سلبية. لكن يبقى التريث هو سيد الموقف لحين ظهور النتائج النهائية، فيما يظل الآلاف عالقين بميناء تشيفيتافيكيا.

السفينة السياحية الإيطالية كوستا سميرالدا في ميناء تشيفيتافيكيا

آلاف الأشخاص ظلوا عالقين على متن السفينة السياحية في ميناء تشيفيتافيكيا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس (30 يناير/ كانون الثاني 2020) أن نتائج الاختبارات الأولية التي خضعت لها امرأة يشتبه إصابتها بنوع جديد من فيروس كورونا على متن إحدى السفن السياحية الإيطالية، "تبدو سلبية".

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ذكرت تقارير صحفية أن الكمامات الواقية قد نفدت بالكامل في عدة صيدلايات في أكثر من مدينة ألمانية، فهل تحمي هذه الكمامات بالفعل من الفيروس؟ علماء أجابوا على هذا السؤال وأوضحوا أفضل سبل الوقاية. (30.01.2020)

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة: "يبدو أن النتائج الأولى سلبية ولكن دعونا ننتظر النتائج النهائية الحاسمة". يشار إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين ارتفعت اليوم الخميس إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

وظل آلاف الأشخاص عالقين على متن السفينة السياحية في ميناء تشيفيتافيكيا، بالقرب من روما، بسبب وجود حالة إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا المتحور الجديد. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن هناك نحو 7 آلاف شخص على متن السفينة السياحية "كوستا سميرالدا"، التي تديرها شركة كوستا كروسيرا، ومن بينهم أفراد الطاقم.

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وأبلغ الطبيب الذي يعمل على متن سفينة "كوستا سميرالدا" صباحاً سلطات الموانئ الإيطالية بظهور عوارض على امرأة صينية موجودة على السفينة مع زوجها كانت تعاني من ارتفاع بالحرارة. وأكدت شركة كوستا للرحلات البحرية في بيان "تفعيل الإجراءات الصحية الاعتيادية عند الاشتباه بحالة إصابة في ما يتعلق بسائحة قادمة من ماكاو على متن كوستا سميرالدا".

ووضعت المرأة البالغة 54 عاماً في "العزل" في الوحدة الصحية في السفينة مع زوجها، بحسب الشركة. ووصل الثنائي إلى ميلانو في 25 كانون الثاني/ يناير من هونغ كونغ، ثم إلى سافونا في إيطاليا. وعبرا أيضاً من برشلونة وفالنسيا في إسبانيا ومارسيليا في فرنسا، بحسب الإعلام الإيطالي.

ووصلت السفينة صباح الخميس من بالما دي مايوركا في إسبانيا، وكان من المقرر أن تنتقل إلى لا سبيزيا في شمال غرب إيطاليا.  ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا عن راكب قوله إن "الرجل والمرأة وضعا بالعزل في غرفتهما بمساعدة الأطباء"، مشيرةً إلى وجود 751 صينياً على متن السفينة.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: سميح عامري


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