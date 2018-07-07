آلاف الألمان يتظاهرون للمطالبة بتقنين "الحشيش"

تظاهر عدة آلاف اليوم السبت (11 آب/ أغسطس 2018) في العاصمة الألمانية برلين مطالبين بتقنين القنب (الحشيش). وحمل المتظاهرون الذين قدر عددهم بنحو 4 آلاف شخص، شعار" التوضيح بدلاً من الحظر"، واعتبرت المظاهرة الأكبر بين المظاهرات المطالبة بتقنين القنب كمادة خام وكدواء ووسيلة مكيفات.

وقال المتظاهرون إن الدولة بمقدورها، في حال تقنين القنب، أن تفرض ضرائب عليها، وتجمع مليارات، وكتب متظاهرون على لافتات "لا متعة دون حشيش"، و" قل لا للمحققين الجنائيين في مجال المخدرات".

من جانبه، ذكر فيرنر غراف، رئيس حزب الخضر في ولاية برلين: "لا يزال أهل برلين يفقدون رخص قيادتهم فقط لضبطهم يتعاطون الحشيش في منزلهم أو في الحديقة أو في أي مكان آخر"، وطالب بإنهاء هذا الوضع في كل أنحاء ألمانيا.

يذكر أن المتظاهرين قدموا من كل أنحاء البلاد. وكان قد تم الإعلان عن تنظيم مسيرة في الحي الحكومي في برلين بعد ظهر اليوم، كما سيسلم المتظاهرون لوزارة الصحة "إعلان برلين"، الذي يرفض تجريم الحشيش.

وحسب بيانات الشرطة، فإن المظاهرة خلت من أي حوادث ذات طبيعة خاصة.

ر.ض/ هـ.د (د ب أ)