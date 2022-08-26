 آلاف الأشخاص يعتزمون رفع دعوى قضائية بسبب لقاح كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.04.2023

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صحة

آلاف الأشخاص يعتزمون رفع دعوى قضائية بسبب لقاح كورونا

أكد مكتبان للمحاماة في ألمانيا تلقي آلاف الطلبات لرفع دعاوى قضائية ضد شركات مصنعة للقاحات كورونا لإصابتهم بأضرار صحية، ومن المقرر إجراء المحاكمة الأولى نهاية أبريل/ نيسان الجاري.

لقاحات كورونا

إحدى المدعيات قالت إن لقاح كورونا تسبب لها بضرر في القلب

كشف مكتبان للمحاماة في ألمانيا أنه تم رفع 185 دعوى مدنية على الأقل في المحاكم في جميع أنحاء البلاد بسبب "الأضرار الناجمة" عن لقاحات كورونا.

وفقاً لتصريحات مجموعة من المحامين لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" يمثل مكتبان للمحاماة في مدينتي دوسلدورف وفيسبادن 135 و50 حالة على التوالي. ويتم توجيه الدعاوى القضائية ضد جميع الشركات المصنعة الرئيسية الأربعة للقاحات كورونا.

مختارات

ومن المقرر الاستماع في القضية الأولى في 28 من أبريل/ نيسان الجاري في محكمة فرانكفورت الإقليمية. والمدعى عليه في هذه القضية هو  شركة بيونتيك لتصنيع اللقاحات  التي تتخذ من مدينة ماينز مقراً لها. أما المدعية فهي امرأة تدعي أنها عانت من  تلف في القلب  نتيجة لقاح كوفيد-19. ووفقاً لمحاميها، فإنها تعمل في مهنة الطب ولا ترغب في الكشف عن هويتها.

وفيما إذا كانت كل قضية سيتم التعاطي معها على حدة أو التوصل إلى تسوية شامية، يتوقف الأمر هنا على سبب تقديم الدعوى، وهل توجد علاقة بين اللقاح والأضرار الصحية التي لحقت بالأشخاص؟ ووفقاً للمحامين والأطباء سيبت عدد من الخبراء في هذه المسألة.

رفض آلاف الحالات

وأكد مكتب المحاماة في مدينة دوسلدورف أنه تلقى نحو 3000 استفسار، نتج عنها 810 تكليفاً، أسفرت بدورها عن 135 دعوى قضائية. أما مكتب المحاماة في فيسبادن فقد تقدم بـ 50 دعوى قضائية بعد أن رفض مئات الحالات الميؤوس من الفوز بها أمام المحكمة.

من حيث المبدأ، تنطبق قواعد المسؤولية على لقاحات كوفيد-19 كما تنطبق على المنتجات الطبية الأخرى، فعلى سبيل المثال بموجب قانون الأدوية أو قانون المسؤولية عن المنتج، يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية في حالة حدوث خطأ في الإنتاج مثلاً، ومنها إذا تم إعطاء الدواء بشكل غير صحيح، فإن الشخص الذي يقوم بالتطعيم هو المسؤول.

هل لقاحات الحمض الريبوزي النووي المرسال الجديدة ضرورية فعلا؟

ويتوقع توبياس أولبريتش، وهو محام من دوسلدورف، حدوث ما أسماه بـ "معركة خبراء" إذا لم تصدر المحاكم "حكماً رادعاً" في البداية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

بدورها أكدت شركة بيونتيك على أنه "لم يتم حتى الآن إثبات أي علاقة سببية بين الأضرار الصحية الموضوفة وبين أخذ لقاح كوميرناتي في الحالات التي تمت معاينتها".

وبحسب موقع  منظمة الصحة العالمية  فإن لقاح كوميرناتي هو "لقاح ضد المرض الذي يسببه فيروس كورونا (كوفيد-19) ويستند إلى  الحمض النووي الريبوزي المرسال  (mRNA). ويقوم الحمض النووي الريبوزي المرسال بتوجيه الخلية إلى إنتاج بروتينات من الجسم المضاد".

وفي هذا السياق قالت متحدثة باسم شركة بيونتيك: "تأخذ شركتنا بأقصى درجات الجدية مسؤوليتها كمصنع للقاحات"، مضيفة أن بيونتيك تدرس بعناية كل حالة على حدة يتم فيها تقديم مطالبات ضدها بشرط أن يتقدم المحامون بمستندات كافية. "عند تقييم الحالة يمكننا الاعتماد فقط على الحقائق الطبية لتقييم ما إذا كانت هناك علاقة سببية من عدمها. لسوء الحظ، هذا هو بالضبط ما هو مفقود في كثير من الأحيان".

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


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