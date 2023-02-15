 آكل النمل الحرشفي في خطر | تقارير جديدة | DW | 15.02.2023

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تقارير جديدة

آكل النمل الحرشفي في خطر

يعيش حيوان آكل النمل الحرشفي في آسيا وإفريقيا وهو مهدد بالانقراض. تعتبر لحوم هذه الحيوانات طعاما شهيا في إفريقيا وتباع حراشفها كأدوية في آسيا. يتم صيد الحيوانات المحمية وتهريبها على نطاق واسع.

Südafrika Pangolin Gürteltier

Dokumentation Schuppentiere in Not - Geschäfte mit einer bedrohten Art

يعتبر آكل النمل من أكثر الحيوانات التي يتم الاتجار بها في العالم بشكل غير قانوني والطلب عليها آخذ في الازدياد. وكان حيوان آكل النمل الآسيوي قد تصدر عناوين الصحف مؤخرًا عندما كان يُشتبه في أنه حامل لفيروس كورونا. وعلى ضفاف نهر الكونغو ، يباع البنغول وهو الاسم الإنجليزي لآكل النمل مقابل بضعة يوروهات.

ولكن في مدن مثل كينشاسا يُباع لحمه بمئة ضعف سعره ، وعلى الرغم من أن بيعه غير قانوني إلا أن لحومه تقدم على لائحة الطعام في أفضل المطاعم.

Dokumentation Schuppentiere in Not - Geschäfte mit einer bedrohten Art

أما في آسيا فقد أصبحت التجارة بحراشفها مربحة جدا، فهي مطلوبة هناك وتباع بأسعار مرتفعة لاعتقاد الناس أنها ذات مفعول طبي. غير أن حيوان آكل النمل الحرشفي انقرض في آسيا تقريبًا. وينقذ رجال الشرطة بعضا منها في عمليات خاصة فيقوم حماة البيئة بإعادة هذه الحيوانات المهددة بالانقراض إلى البرية.

يتتبع صحفيون صيادي حيوان آكل النمل الحرشفي في أدغال جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما يتقفون في فيتنام أثر مهربي لحوم هذه الحيوانات المهددة بالانقراض.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 26 مارس/آذار 2023 – 03:15 UTC
الأحد 26 مارس/آذار 2023 – 11:15 UTC
الأحد 26 مارس/آذار 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 27 مارس/آذار 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 27 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 27 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 27 مارس/آذار 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 28 مارس/آذار 2023 – 15:15 UTC
الخميس 30 مارس/آذار 2023 – 07:15 UTC
الخميس 30 مارس/آذار 2023 – 13:15 UTC
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