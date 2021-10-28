"آكل اللحوم".. مرض تناسلي يثير الذعر في بريطانيا

داء الدونوفان ويُعرف أيضاً باسم الورم البثري الحالبي هو "مرض تناسلي آكل للحوم" لأنه يسبب التهاباً واسعاً يدمر تدريجيا أنسجة الأعضاء التناسلية. ومن ثم تتشكل قرحات أو بثور. يمكن أن يصيب الرجال والنساء، ولكنه يصيب الرجال بصورة أكبر والداء بإمكانه الانتقال أثناء ممارسة الجنس.

وأعراض المرض الأولية هو وجود أورام تشبه التقرحات تسبب الحك في المناطق التناسلية والشرجية، والتي تتوسع أكثر ويمكن أن تصبح بحجم كبير.

مرض من المناطق الاستوائية

تم العثور على مرض الدونوفان في المقام الأول في بلدان حارة مثل الهند وبابوا غينيا الجديدة ووسط وشمال أستراليا. لكن المرض ينتشر أيضاً في فيتنام وبعض الدول الأفريقية. وهو ينتمي إلى الأمراض التي تنتقل جنسياً، ونادر وجوده في أوروبا. لكن الآن يحذر بعض الأطباء في بريطانيا من انتشاره، لأن عدد الإصابات في تزايد هناك.

مشاهدة الفيديو 01:07 وداعا للفياغرا.. مواد طبيعية لزيادة القدرة الجنسية

طريقة انتشار المرض

ونظراً لكونه غير مؤلم في البدء لا يتم التعرف عليه بشكل مباشر غالبا. وفي الأماكن التي تدخل إليها البكتيريا في الجسم، تصبح حمراء متوهجة أو على شكل عقد في البداية، لكنها تختفي مرة أخرى بسرعة نسبيا. ثم تتطور القرحات بالقرب من هذه الالتهابات. عند لمسها تبدأ في النزف. يمكن أن تنتشر في أجزاء مختلفة من الجسم، لكنها توجد في الغالب على الأعضاء التناسلية.

وفترة الحضانة غير محددة. يمكن أن يمر ما بين أسبوع إلى ستة عشر أسبوعاً بين الإصابة الأولية وانتشار الداء في الجسم.

التشخيص

تتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين يصابون بالداء بين 30 و40 عاماً. للتشخيص، يأخذ الطبيب مسحة من الجزء المصاب من الجسم أو عينة من الأنسجة. وإذا لم تؤد هذه النتائج إلى نتيجة واضحة، فيمكن عمل زراعة للعينة. يمكن للطبيب أيضاً تحديد ما إذا كان هو بالفعل داء الدونوفان أو أمراض أخرى تحمل نفس الأعراض، مثل داء السكري أو مرض الزهري.

تسبب البكتريا الإصابة بالمرض وانتشاره

العلاج المبكر مهم

وإذا كان التشخيص واضحاً، فعادة ما يعالج الطبيب المريض بالمضادات الحيوية. وإذا حصل ذلك بسرعة يمكن للمرض أن يشفى تماماً. أما إذا كان المرض في مرحلة متقدمة، فيمكن ملاحظة عواقبه مثل ضيق مجرى البول أو المهبل أو القناة الشرجية وتتطور الندبات.

وفي مثل هذه الحالات، تكون الجراحة هي الطريقة المناسبة لاستئصال المرض. ولا يقوم الجسم ببناء مناعة ضد المرض. لذلك، حتى بعد الإصابة بالعدوى، لا يكون الشخص محمياً من عدم التعرض له مرة أخرى.

اجراءات وقائية

كما هو الحال مع جميع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينطبق الأمر نفسه على داء الدونوفان. وأفضل حماية ضد انتقاله أثناء الاتصال الجنسي هي الواقي الذكري. يوصى بهذا بشكل خاص عند السفر إلى البلدان الاستوائية وشبه الاستوائية، إذ غالباً ما يكون المرض المعدي متوطناً هناك.

غودرون هايسه/زمن البدري