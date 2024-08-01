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Kommentarbild Astrid Prange
صورة من: DW/P. Böll

آستريد برانغه دي أوليفيرا

المواضيع الرئيسية: أمريكا اللاتينية، البرازيل، الدين، الأخلاق، حقوق الإنسان والعولمة.

حقوق الإنسان، والهجرة، والمهمة: أدى عملها كمراسلة في البرازيل إلى تغيير وجهة نظر آستريد برانغه دي أوليفيرا تجاه وطنها ألمانيا والتحديات العالمية.

كان تفانيها الصحفي وحبها للبرازيل هو المحدد لمسيرتها المهنية، التي بدأت في شمال ألمانيا في صحيفتي هامبورغ أبندبلات وهانوفرشه ألغمانيه تسايتونغ. ثم قامت بتغطية أول انتخابات حرة بعد الديكتاتورية العسكرية كمراسلة البرازيل لصحيفة برلين اليومية  TAZ.

في DW تحاول أن تشرح التطورات في بيتها الثاني لجمهور عالمي، كما تقدم تقارير عن المناقشات الاجتماعية والأخلاقية المهمة. حصلت على جائزة لورنزو ناتالي لحقوق الإنسان من مفوضية الاتحاد الأوروبي وجائزة الإعلام لسياسات التنمية تقديرًا لعملها. في أوقات فراغها تغني السامبا والبلوز والبوسا نوفا.

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