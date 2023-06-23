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آريين روبن

اعتزل اللاعب الملقب بالجناح الطائر آريين روبن في صيف 2019، ويُعد روبين أحد نجوم المستديرة الهولندية والأوروبية. لعب لأندية شهيرة خارج بلاده هولندا ومن بينها تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

لعب روبن مع نادي غرونينغين قبل أن ينتقل إلى ايندهوفن ثم إلى تشيلسي. وفي 2007 انتقل إلى ريال مدريد ومنه إلى بايرن ميونيخ الألماني. التألق كان حليف روبن مع المنتخب الهولندي أيضا، ولكن الحظ العاثر حرمه من أي لقب دولي حتى الآن، رغم لعب هولندا للمباراة النهائية في كأس العالم 2010، واحتلالها المركز الثالث في مونديال 2014.

آخرهم نيفيش.. كرة القدم السعودية تواصل جذب أسماء لامعة من أوروبا

آخرهم نيفيش.. كرة القدم السعودية تواصل جذب أسماء لامعة من أوروبا 23.06.2023

أعلن الهلال السعودي عن ضم روبن نيفيش لاعب وسط البرتغال من ولفرهامبتون الإنجليزي ليواصل دوري المحترفين السعودي لكرة القدم جذب أسماء لامعة من أوروبا بصفقات قياسية، في عملية بدأت بضم رونالدو ثم كريم بنزيمة ونغولو كانتي.

بتفاصيل صغيرة.. لاعبون تخلّفوا عن قائمة الأفضل في العالم

بتفاصيل صغيرة.. لاعبون تخلّفوا عن قائمة الأفضل في العالم 28.02.2023

كان موسم 2021/2022 أحد أكثر المواسم التي شهدت تألق العديد من اللاعبين، ثم جاءت بطولة كأس العالم لتقدم أسماء جديدة، ما صعبّ حضور أسماء في التشكيلة المثالية رغم تألقها.
أسطورة بايرن .. فرانك ريبيري يعتزل كرة القدم عن 39 عامًا

"أسطورة" بايرن .. فرانك ريبيري يعتزل كرة القدم عن 39 عامًا 21.10.2022

بعد مسيرة احترافية دامت 22 عاما، أطولها في بايرن ميونيخ، استسلم فرانك ريبيري، للإصابة وأعلن اعتزاله. حقق مع بايرن أكبر الإنجازات وجاء تتويج رونالدو بالكرة الذهبية على حسابه صدمة له وللنقاد. إطلالة سريعة على مسيرة رائعة.

تأثير كرة الثلج.. لماذا يسطو لبنانيون على ودائعهم في البنوك؟

تأثير كرة الثلج.. لماذا يسطو لبنانيون على ودائعهم في البنوك؟ 17.09.2022

تواصل مسلسل اقتحام المصارف واحتجاز الرهائن بقوة السلاح في لبنان، حيث أقدم لبنانيون غاضبون على اقتحام عدد من المصارف في فترة وجيزة، مطالبين بسحب ودائعهم بالقوة. لكن لماذا يسطو اللبنانيون على أموالهم؟
إرجاء بيع مفتاح زنزانة نيلسون مانديلا في مزاد علني

إرجاء بيع مفتاح زنزانة نيلسون مانديلا في مزاد علني 08.01.2022

قرر دار مزادات إرجاء تقديم مفتاح لزنزانة في جنوب إفريقيا سُجن فيها نيلسون مانديلا إلى المزاد العلني، بعد احتجاج جنوب أفريقيا على إقامته بسبب مزاعم "عدم الحصول على التراخيص اللازمة" لبيع المفتاح.
للمرة الثانية.. روبن يعتزل الكرة ويصف قراره بالنهائي

للمرة الثانية.. روبن يعتزل الكرة ويصف قراره بالنهائي 15.07.2021

بعد محاولة سابقة، عاد النجم الهولندي اريين روبن ليعلن "قراره النهائي" باعتزال لعب كرة القدم. وأكد الجناح السابق لفريق بايرن ميونيخ أنه كان يود الاستمرار في مغازلة الكرة، لكن "تحليه بالواقعية" رجح قرار الاعتزال.
استعدادا لأمم أوروبا.. ألمانيا تسحق لاتفيا بسباعية ودية

استعدادا لأمم أوروبا.. ألمانيا تسحق لاتفيا بسباعية "ودية" 07.06.2021

استعدادا لأمم أوروبا 2020 حيث من المقرر أن يواجه منتخبات قوية في المجموعة السادسة كفرنسا والبرتغال، سحق المنتخب الألماني نظيره اللاتفي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم في مباراة ودية. فهل عاد المانشافت إلى عروضه القوية؟

فقاعة روبن هوود .. خطورة تطبيقات تداول الأسهم

فقاعة روبن هوود .. خطورة تطبيقات تداول الأسهم 14.02.2021

يلقي منظمو تداول الأسهم في الأسواق المالية نظرة أعمق على تطبيقات الاستثمار مثل Robinhood. يقول النقاد إن ميزاتها الشبيهة بالألعاب تجعلها مسببة للإدمان وإن التجار الشباب لا يدركون مخاطرها الحقيقية.
مدينة جسور عملات اليورو الورقية

مدينة جسور عملات اليورو الورقية 07.12.2020

عندما تم تقديم اليورو كعملة كانت الجسور المرسومة على الأوراق النقدية تصاميم من الخيال. استمر الوضع حتى جاء روبن ستام بفكرة إعادة إنشاء جميع الجسور السبعة في سبايكينيسه في هولندا.
عقبة سان جيرمان تفصل جيل بايرن الجديد عن المجد الأوروبي

عقبة سان جيرمان تفصل جيل بايرن الجديد عن المجد الأوروبي 21.08.2020

يسعى لاعبو فريق بايرن ميونيخ إلى إعادة إنجاز جيل 2013 والظفر بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما تمكنوا من إحراز لقبي الدوري والكأس المحليين. ويواجه البافاري فريق باريس سان جيرمان في المباراة النهائية التي ستقام في لشبونة.
هذا ما قاله كينغسلي كومان عن انتقال ليروي ساني لبايرن

هذا ما قاله كينغسلي كومان عن "انتقال" ليروي ساني لبايرن 10.06.2020

انتقال الدولي الألماني ليروي ساني إلى الفريق البافاري يبدو أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى. كيف ستؤثر الصفقة في حال إتمامها على وضع "كتيبة" النجوم التي يغص بها الفريق. الدولي الفرنسي كينغسلي كومان كان أول من أدلى بدلوه.
نجم بايرن السابق روبن يكشف عن تعامل أسرته مع الإصابة بكورونا

نجم بايرن السابق روبن يكشف عن تعامل أسرته مع الإصابة بكورونا 09.04.2020

أعلن نجم بايرن السابق آريين روبن عن تعافي زوجته من الإصابة بفيروس كورونا، ويتحدث عن الطريقة التي تعاملت بها الأسرة مع هذه الأزمة، وعن أشياء أخرى في حياته.
شبح كوتينيو يدفع روبن لدعم توماس مولر

شبح كوتينيو يدفع روبن لدعم توماس مولر 26.08.2019

تعاقد بايرن ميونيخ مع البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو على سبيل الإعارة لتعويض الجناح آرين روبن. لكن ما بدأ يظهر على البساط الأخضر يشير إلى أن ظهور منافسة صريحة بين كوتينيو ومولر، وهو ما أثار حفيظة روبن نفسه.

خيارات البافاري للتحليق بجناحين جديدين بعد روبن وريبري

خيارات البافاري للتحليق بجناحين جديدين بعد روبن وريبري 17.07.2019

من المؤكد أن رحيل ثنائيه المخضرم فرانك ريبري واريين روبن عن القلعة البافارية سيترك أثره على مركز الجناحين في الموسم المقبل، فكيف يرتب بطل الدوري الألماني أوراقه لتعويضهما؟ وهل تكفي دكة بدلائه لإنجاز المهمة؟

مراسلون حول العالم - مستوطنة في الجولان تحمل إسم ترامب ومواضيع أخرى 04.07.2019

كازاخستان تسعى إلى الابتعاد عن السيريلية إلى الأبجدية اللاتينية، والابتعاد عن روسيا كقضية سياسية. وتوزيع الواقي الذكري المجاني لاحتواء فيروس نقص المناعة في أوغندا، إلا أن عمال استخراج الملح يستخدمونها للحماية من مخاطر مختلفة تماما.

الهند: عشاء حفلة زفاف للجوعى 04.07.2019

في حين تحتفل الطبقات الغنية في الهند بحفلات الزفاف الضخمة، يتضور البعض الآخر جوعا. مجموعة من المتطوعين ترفض ذلك وتجلب بقايا الطعام إلى أولئك الذين ليس لديهم شيء للأكل، وهكذا يمكنهم إطعام المئات أحيانا.
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