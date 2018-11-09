 آرسين فينغر خليفة لنيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ؟ | عالم الرياضة | DW | 26.11.2018

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عالم الرياضة

آرسين فينغر خليفة لنيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ؟

من المحتمل جدا أن تصبح مباراة الثلاثاء لبايرن ميونيخ أمام بنيفكا البرتغالي ضمن منافسات دوري ابطال أوروبا، الأخيرة للمدرب نيكو كوفاتش، بعد تصريحات بهذا الاتجاه من رئيس النادي البافاري.

Arsene Wenger (picture-alliance/empics/N. Potts)

سيكون مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش تحت المجهر يوم غد الثلاثاء (27 نوفمبر 2018)، حين سيخوض فريقه أمام بنفيكا البرتغالي منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويأتي ذلك في وقت بدت فيه بوادر الإقالة تلوح بالأفق، وفق تعبير رئيس النادي أولي هونيس في تصريحات أدلى بها عقب التعادل المخيب لبايرن على أرضه أمام فورتونا دوسلدورف وصيف القاع بثلاثة أهداف لكل منهما. 

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ورغم أن الدوري تجاوز للتو مرحلته 12، إلا أن بايرن أزيح من على قائمة أقوى المرشحين للفوز هذا الموسم بدرع الدوري، وبات عمليا مهددا بفقدان اللقب الذي أحرزه في المواسم الستة الماضية، بعد أن بات في المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.
الرئيس أولي هونيس الذي كان من أكبر المدافعين عن نيكو كوفاتش لم يخف أن إدارة النادي ستضع  "كل شيء على الطاولة في الأيام القليلة القادمة"، مضيفا "علينا، في بايرن، وضع كل شيء على الطاولة، أن نسأل لماذا نلعب بالطريقة التي نلعب فيها. يجب أن نستفيد من الأيام القادمة، ربما الأسابيع القادمة، من أجل ايجاد الحل الجيد. يجب أن نصل الى نتيجة. على هذا الأمر يجب أن نعمل".

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    مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.

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    أندريس إنييستا

    فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.

  • Fußball King's Cup Finale Real Madrid FC Barcelona (picture-alliance/dpa)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    غاريث بيل

    لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.

  • Fußball - Luis Suarez

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    لويس سواريز

    لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.

  • Edinson Cavani in Paris 31.08.2013

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    إدينسون كافاني

    وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

  • Xavi (Xavier Henrnandez)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    تشافي هيرنانديز

    نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.

  • Sergio Aguero

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    سيرخيو أغويرو

    لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر.

    الكاتب: زمن البدري



إلى ذلك الحين تتوالى التكهنات حول المرشح لقيادة سفينة البافري في حال إقالة نيكو كوفاتش. ومن أكثر الأسماء التي تبدو مناسبة أكثر لهذه المهمة، آرسين فينغر، الفرنسي الذي قاد مشعل أرسنال الانجليزي طيلة 22 عاما. وحسب صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار فإن فينغر البالغ من العمر 69 عاما من دون عقد، ما يعني أنه المدرب الوحيد من هذا الطراز الذي يمكن لبايرن التعاقد معه على الفور. 
ولا يجادل اثنان أن التجربة والخبرة الطويلة التي يتوفر عليها آرسن فينغر خاصة على مستوى دوري أبطال أوروبا تجعله أكبر المؤهلين للمهمة. يضاف إلى ذلك عنصر اللغة الذي لا يقل أهمية، فالأخير ينحدر من إقليم آلساس أي أنه يتحدث الفرنسية والألمانية بطلاقة، ولن يواجه أية معوقات في هذا الاتجاه بميونيخ. 
وكشفت "بيلد" نقلا عن مدير الكرة كارل هاينس رومينيغ أن بايرن سبق له وأن حاول التعاقد مع المدرب الفرنسي في موسم 1990، إلا فينغر لم يرغب في ذلك. وحسب معلومات أوردتها صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر صباح الاثنين فإن إدارة النادي حاولت بشكل غير مباشر جسّ النبض لدى اللاعبين واستكشاف آراءهم حول مرشحين معنيين، لكن الصحيفة لم تحدد ما إذا كان آرسن فيغنر بينها. 

و.ب
 

مختارات

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

نشر موقع "سبورت" الرياضي الألماني قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مستبقا الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013، والتي سيعلن عنها في يناير 2014. أبرز لاعبي كرة القدم في جولة مصورة. (30.12.2013)  

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