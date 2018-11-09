آرسين فينغر خليفة لنيكو كوفاتش في بايرن ميونيخ؟

سيكون مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش تحت المجهر يوم غد الثلاثاء (27 نوفمبر 2018)، حين سيخوض فريقه أمام بنفيكا البرتغالي منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ويأتي ذلك في وقت بدت فيه بوادر الإقالة تلوح بالأفق، وفق تعبير رئيس النادي أولي هونيس في تصريحات أدلى بها عقب التعادل المخيب لبايرن على أرضه أمام فورتونا دوسلدورف وصيف القاع بثلاثة أهداف لكل منهما.



ورغم أن الدوري تجاوز للتو مرحلته 12، إلا أن بايرن أزيح من على قائمة أقوى المرشحين للفوز هذا الموسم بدرع الدوري، وبات عمليا مهددا بفقدان اللقب الذي أحرزه في المواسم الستة الماضية، بعد أن بات في المركز الخامس بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

الرئيس أولي هونيس الذي كان من أكبر المدافعين عن نيكو كوفاتش لم يخف أن إدارة النادي ستضع "كل شيء على الطاولة في الأيام القليلة القادمة"، مضيفا "علينا، في بايرن، وضع كل شيء على الطاولة، أن نسأل لماذا نلعب بالطريقة التي نلعب فيها. يجب أن نستفيد من الأيام القادمة، ربما الأسابيع القادمة، من أجل ايجاد الحل الجيد. يجب أن نصل الى نتيجة. على هذا الأمر يجب أن نعمل".

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 كريستيانو رونالدو الأفضل اختار موقع "سبورت" الإلكتروني الألماني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لسنة 2013. الموقع منح نجم ريال مدريد رونالدو المركز الأول، لأنه اللاعب الأسرع في العالم ولمهاراته الفنية العالية ولتسجيله 94 هدفا في 90 مباراة خاضها هذا العام، إضافة إلى تسجيله لأهداف الفوز الثلاثة الحاسمة لمنتخب بلاده أمام السويد، والتي حسمت بطاقة التأهل لمونديال البرازيل.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 الساحر ميسي وضع موقع "سبورت" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني. ميسي حاز على جائزة الكرة الذهبية للأعوام الثلاثة الماضية فهل سيحافظ عليها هذا العام؟

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 فرانك ريبيري احتل مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري المركز الثالث. ريبيري اختير لجائزة "رجل عام 2013 في ألمانيا" من قبل مجلة كيكر الشهيرة. وحاز أيضا على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 أندريس إنييستا فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 غاريث بيل لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 لويس سواريز لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 إدينسون كافاني وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 تشافي هيرنانديز نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013 سيرخيو أغويرو لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر. الكاتب: زمن البدري





إلى ذلك الحين تتوالى التكهنات حول المرشح لقيادة سفينة البافري في حال إقالة نيكو كوفاتش. ومن أكثر الأسماء التي تبدو مناسبة أكثر لهذه المهمة، آرسين فينغر، الفرنسي الذي قاد مشعل أرسنال الانجليزي طيلة 22 عاما. وحسب صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار فإن فينغر البالغ من العمر 69 عاما من دون عقد، ما يعني أنه المدرب الوحيد من هذا الطراز الذي يمكن لبايرن التعاقد معه على الفور.

ولا يجادل اثنان أن التجربة والخبرة الطويلة التي يتوفر عليها آرسن فينغر خاصة على مستوى دوري أبطال أوروبا تجعله أكبر المؤهلين للمهمة. يضاف إلى ذلك عنصر اللغة الذي لا يقل أهمية، فالأخير ينحدر من إقليم آلساس أي أنه يتحدث الفرنسية والألمانية بطلاقة، ولن يواجه أية معوقات في هذا الاتجاه بميونيخ.

وكشفت "بيلد" نقلا عن مدير الكرة كارل هاينس رومينيغ أن بايرن سبق له وأن حاول التعاقد مع المدرب الفرنسي في موسم 1990، إلا فينغر لم يرغب في ذلك. وحسب معلومات أوردتها صحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر صباح الاثنين فإن إدارة النادي حاولت بشكل غير مباشر جسّ النبض لدى اللاعبين واستكشاف آراءهم حول مرشحين معنيين، لكن الصحيفة لم تحدد ما إذا كان آرسن فيغنر بينها.

و.ب

