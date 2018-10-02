 آرثر ميلو: التلفزيون يعجز عن إظهار مهارات ميسي | عالم الرياضة | DW | 11.10.2018

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عالم الرياضة

آرثر ميلو: التلفزيون يعجز عن إظهار مهارات ميسي

قال لاعب وسط برشلونة الجديد آرثر ميلو إن زميله ليونيل ميسي يلعب على الطبيعة أفضل مما يبدو عليه الأمر في التلفزيون، معتبراً أن نصائحه التكتيكية عجلت من عملية تأقلمه في صفوف البلوغرانا.

Arthur Melo (picture-alliance/NurPhoto/J. Breton)

"إنه الخيال الذي لا يُوصف. لطالما أثار إعجابي حين أرى مبارياته في التلفزيون، ولكن حين تشاهده على الطبيعة فإن الأمر أفضل بكثير. إنه عبقري واللاعب الأفضل الذي عرفته على الإطلاق. ولا يسعني إلا شكره على الثقة في النفس التي أيقضها في داخلي". هكذا يصف لاعب وسط برشلونة الجديد آرثر هينريك ميلو زميله الجديد قائد برشلونة ليونيل ميسي في حوار مع صفحة نادي برشلونة.

ونال آرثر إعجاب الكثيرين في المباريات القليلة التي خاضها مع برشلونة رغم أنها كانت كارثية على النادي الكتالوني، لكن لذلك أسباب أخرى.

ففي المباراة أمام فالنسيا الأحد الماضي حقق آرثر أرقاماً مميزة، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن آرثر مرر 142 تمريرة في المباراة منها 135 تمريرة ناجحة، وهو أكثر عدد من التمريرات للاعب في مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم. كما أشارت الشبكة إلى أن آرثر بات أكثر لاعب يقوم بتمريرات في مباراة خارج ملعبه، منذ عهد أسطورة برشلونة السابق تشافي هرنانديز في المباراة أمام ليفانتي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وكان عددها 148 تمريرة.

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المستوى الذي ظهر به آرثر، جعل كثيرين يرون فيه بديلاً لتشافي الذي كتب أسمه بالمجد في سجل البارصا. في هذا السياق قال نجم الكرة البرازيلية وبرشلونة السابق ريفالدو إن مواطنه آرثر ميلو يملك من الإمكانيات والمهارات ما يجعله تشافي هيرنانديز الجديد.

ميسي نفسه ربط بين الاثنين في مقارنة حين سئُل عن آرثر في مقابلة مع راديو كتالونيا الشهر الماضي، إذ قال: "أعجبتني الصفقات التي قام بها النادي هذا الصيف، ولاسيما آرثر الذي فاجأني كثيراً بمستواه العالي. إن أسلوب لعبه قريب جداً من أسلوب تشافي هيرنانديز، وإن كانت المقارنات لا تُعجبني عموماً".

سرعة تأقلمه مع أسلوب لعب البلوغرانا كان موضعاً للثناء أيضاً، عن ذلك يقول آرثر في مقابلة حصرية مع صفحة النادي على الإنترنت: "إن نصائح ميسي تتمتع بطابع تكتيكي، فأسلوب لعب البارشا فريد من نوعه وعلى كل لاعب أن يعرف تمام المعرفة مكان انتشار زملائه الآخرين فوق المستطيل الأخضر".

ويضيف آرثر أن مرحلة تأقلمه مع برشلونة تسير بشكل جيد قائلاً إن الأمر لا يخلو من صعوبات "لكن ترحيب زملائي في الفريق قلل من هذه الصعوبة. البرازيليون الآخرون يساعدونني أكثر لأننا نتحدث اللغة نفسها". ويرى لاعب الوسط الشاب أن هناك فروقات كبيرة بين الكرة الإسبانية مثيلتها البرازيلية، "يكمن الاختلاف بشكل خاص في الجانب التكتيكي، فهذا الجانب أكثر تطوراً في الكرة الأوروبية".

أما عن لعبه للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا فيقول لاعب الوسط الشاب: "يا له من شعور رائع أن تسمع نشيد دوري الأبطال. كانت لحظة عاطفية تماماً، لا يمكنني نسيانها. الأمر يصيبني بالقشعريرة".

ويعتبر اللاعب البرازيلي أن اللعب بقميص برشلونة كان حلمه الكبير الذي تحقق، "إنه شيء أقرب للخيال ولا يمكن نسيانه". لكن ما يزال أمام صاحب الـ22 ربيعاً الكثير ليتعلمه حتى يسير على نهج تشافي هيرنانديز صانع ألعاب الفريق السابق.

ع.غ

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  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

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    تشيلسي

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  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

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  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

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  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

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    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

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    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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