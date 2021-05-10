آخر أخبار مواجهات القدس: تجدد الاشتباكات داخل المسجد الأقصى

مواجهات من جديد

تجددت الاشتباكات مساء الإثنين في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على ما أكد مراسل وكالة فرانس برس. وقال المراسل إن الشرطة الإسرائيلية ردت على إلقاء الشبان مفرقعات باتجاه قواتها بإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت في محاولة لتفريق المحتجين.



"أكثر من مئة صاروخ"

"الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية" تعلن أنها أطلقت أكثر من مئة صاروخ في اتجاه إسرائيل.

مسؤول في "الغرفة" طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس قال إنه "تم إطلاق أكثر من مئة صاروخ في اتجاه العدو، من بينها رشقات صاروخية في اتجاه القدس المحتلة، وتل أبيب وعسقلان ردا على العدوان الإسرائيلي في الشيخ جراح والمسجد الأقصى".



وزير الخارجية الألمانية

نبه وزير الخارجية الالماني إلى أن "من واجب" الإسرائيليين والفلسطينيين "تجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين"، وذلك بعد ضربات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وكتب هايكو ماس على تويتر "لا شيء يبرر إطلاق صواريخ على السكان المدنيين الإسرائيليين"، معتبرا أن ما يحصل لن يؤدي "بالتأكيد إلى حل النزاع" بل إلى "تصعيد جديد لا حدود له". وأضاف "من واجب جميع الاطراف تجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".





20 قتيلا

المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس قال لوكالة فرانس برس إن عشرين شخصا قتلوا وأصيب 65 آخرون بجروح نقل عدد منهم الى مستشفى بيت حانون في شمال القطاع.



نتنياهو يهدد

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسلحين الفلسطينيين بتجاوز "الخط الأحمر" بعد إطلاق مكثف للصواريخ من قطاع غزة في أعقاب اشتباكات في البلدة القديمة بالقدس. وقال نتنياهو في كلمة ألقاها في القدس إن "المنظمات الإرهابية في غزة تجاوزت الخط الأحمر مساء يوم القدس وهاجمتنا بالصواريخ في ضواحي القدس". وتابع نتنياهو "إسرائيل سترد بقوة كبيرة.. لن نتسامح مع أي هجوم على أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا ومن يهاجمنا سيدفع ثمنا باهظا". كما حذر نتنياهو المواطنين الإسرائيليين وطالبهم بالاستعداد لاستمرار الصراع الحالي لفترة أطول.

"الموافقة على قصف جوي"

قال مسؤول إسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني رفيع المستوى في إسرائيل وافق اليوم الاثنين على قصف جوي مكثف على غزة في أعقاب إطلاق صواريخ ، لكن لم يوافق على توغل بري . وأضاف المسؤول، بحسب موقع"يديعوت احرونوت " الإلكتروني ، "يجب توجيه ضربة قوية لحماس ، ومع ذلك ، يتفهم الجميع محدداتنا ". "ليست لدينا رغبة في حروب كبيرة". وأعرب المسؤول عن أمله في أن ينتهي تصعيد الأعمال العدائية في غضون يومين أو ثلاثة أيام. وجاء تصريح المسؤول بعد اختتام اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الأمني وسط تصعيد مع الفلسطينيين.

مقتل قيادي في حماس

قتل تسعة فلسطينيين على الأقل بينهم ثلاثة اطفال وقيادي في حركة حماس مساء الاثنين في ضربات اسرائيلية على شمال قطاع غزة، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس لوكالة فرانس برس إن "تسعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة".

وأشار مصدر في حماس إلى أن "الاحتلال استهدف القيادي في كتائب القسام (الجناح العسكري للحركة) محمد فياض في بيت حانون في شمال قطاع غزة"، مؤكدا مقتله.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات جوية على شمال القطاع مستهدفاً قيادياً في حماس. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن سلاح الجو الإسرائيلي "بدأ" بمهاجمة مواقع حماس رداً على هجمات صاروخية انطلقت من المنطقة الساحلية الفلسطينية، مضيفاً أنه لا يستطيع "تأكيد أو نفي" مقتل ضحايا نتيجة للغارات الجوية.

ومساء الإثنين، أطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بعد انتهاء مهلة حماس. وفي وقت سابق ، تجددت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينيين في القدس الشرقية ، مما أدى إلى إصابة أكثر من 300 شخص.

حريق في ساحة الأقصى

وفي سياق متصل، اندلع حريق مساء اليوم أمكن مشاهدته من على بعد كيلومترين في ساحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة حيث كان آلاف المصلين يؤدون صلاة المغرب، بحسب مراسلي فرانس برس.

وأظهر مقطع فيديو شجرة كبيرة تشتعل فيها النيران، وكان بالإمكان مشاهدة الحريق من حائط المبكى، حيث واصل عدد كبير من الإسرائيليين الاحتفال بيوم توحيد القدس.

ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن، لكن الشرطة الإسرائيلية قالت إن السبب على ما يبدو هو الألعاب النارية بحسب ما صرح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر، والذي تحدث "عن سلوك غير مسؤول من قبل المتظاهرين الفلسطينيين"، فيما أكد نشطاء فلسطينيون أن قنابل الصوت التي أطلقتها الشرطة الإسرائيلية هي سبب الحريق.

ووقعت في وقت سابق الاثنين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في ساحة الاقصى خلفت اكثر من 300 جريح.

وتشهد القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل اشتباكات عنيفة منذ يوم الجمعة. واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بسبب التهديد بطرد حوالي 30 فلسطينيا من منازلهم في حي الشيخ جراح.

ع.ح./ع.خ. (ا ف ب، د ب ا)