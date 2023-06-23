آخرهم نيفيش.. كرة القدم السعودية تواصل جذب أسماء لامعة من أوروبا

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم الجمعة (23 يونيو/حزيران 2023) تعاقده مع قائد ولفرهامبتون ولاعب وسط المنتخب البرتغالي روبن نيفيش بصفقة قياسية للنادي الإنكليزي.

ونشر النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيه ابن الـ26 عامًا بقميص النادي مرفقًا بعبارة "من معقل الذئاب الى كبير آسيا".

وأشار ولفرهامبتون عبر موقعه الى أن قائده سينضم الى الهلال "بصفقة قياسية للنادي" الإنكليزي.

ولم يكشف الهلال عن تفاصيل التعاقد، لكن موقع (ذا أثليتيك) ذكر في وقت سابق أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما سينتقل للدوري السعودي مقابل 55 مليون يورو. وقال ولفرهامبتون في بيان إن نيفيش انتقل للهلال في صفقة قياسية للنادي.

ووصل نيفيش الى ولفرهامبتون عام 2017، قادما من بورتو، وبات ركيزة مع الذئاب الذي خاض معهم 253 مباراة مسجلا 30 هدفًا و13 تمريرة حاسمة.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم ، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري هذا الموسم.

وحاول الهلال، الذي بلغ نهائي كأس العالم للأندية، التعاقد مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان لكن النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم انضم إلى إنتر ميامي الأمريكي.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد. وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لها.

ولكن على عكس الانتقالات الأخيرة للاعبين في نهاية مسيراتهم الاحترافية، لا يزال نيفيش البالغ من العمر 26 عامًا في ريعان شبابه، وكان برشلونة الإسباني أبدى لفترة طويلة اهتمامه به.

وقال في مقطع فيديو وداعي لولفرهامبتون "عشنا آلاف اللحظات التي ستبقى الى الأبد. يا له من مشوار ... شكرًا لكل شخص عملت الى جانبه، كل لحظة كانت لا تُنسى". وتابع وهو يذرف الدموع "أن أصبح القائد في العام الأخير جعلني فخورًا جدًا".

ساهم نيفيش في صعود الفريق من دوري "تشامبيونشيب" الى الدوري الممتاز بعد عام من انضمامه الى صفوفه ثم إلى المركز السابع في الدوري الممتاز في العاميين التاليين.

وبلغ ولفرهامبتون أيضًا ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في عام 2020، لكنه عانى الأمرين الموسم المنصرم وأنهاه في المركز الثالث عشر.

ف.ي/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)