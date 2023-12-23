  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
بانوراماألمانيا

آخرها سلطان .. هكذا يتم اختيار أسماء العواصف في ألمانيا

٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣

تقليد مميز في ألمانيا يتعلق بالأسماء التي تطلق على حالات الضغط الجوي العالية أو المنخفضة، وهي الأسماء التي تحمل طابعا شخصيا، لكن المثير أنه بإمكانك أن تحجز اسما للإعصار القادم عن طريق برنامج خاص.

https://p.dw.com/p/4aVy8
العاصفة سلطان في ألمانيا - 22 ديسمبر 2023
جانب مما خلفته العاصفة سلطان في ألمانياصورة من: Sina Schuldt/dpa/picture alliance

بإمكانك المشاركة في برنامج "الراعي الجوي" أو ما يعرف بالألمانية باسم "Wetterpate" لتختار اسما للضغط الجوي القادم، كاختيار اسمك.

هذا البرنامج يعد تقليدا مميزا في ألمانيا يعود الى خمسينات القرن الماضي، انطلق في جامعة برلين الحرة، حيث كان الأمر يقتصر فقط على المختصين والعلماء في مجال  الأرصاد الجوية ، إذ تمنح لهم فرصة اختيار أسماء  للأعاصير أو العواصف، لكن منذ عام 2002 تغيرت اللعبة، وأصبح بإمكان أي شخص أن يقترح اسم لمنطقة الضغط الجوي العالي أو المنخفض، بشرط دفع رسوم محددة. بحبسما نشره موقع (تي أونلاين) الألماني.

المشاركة في هذا البرنامج تتم عن طريق دفع مبلغ يقدر بـ 360 يورو لتسمية منطقة الضغط الجوي العالي، و240 يورو لمنطقة الضغط المنخفض. وتستخدم هذه الأموال في دعم تعليم الطلاب في معهد الأرصاد الجوية في جامعة برلين الحرة. كما تمول محطة رصد الطقس والمناخ في برلين.

يبدأ البيع السنوي لهذه الحجوزات في شهر أيلول/ سبتمبر، إذ يتم تصنيفها بحسب الترتيب الأبجدي، ويقبل فقط الاسم القانوني لرعاية أي ضغط جوي. بشرط أن يتوافق الاسم مع جنس منطقة الضغط في تلك السنة، أي أسماء الذكور للسنوات الزوجية، وأسماء الإناث للسنوات الفردية، بحسب ما نشره موقع (دويتشه فيتر دينست) الألماني.

الجدير بالذكر أن التقدم لبرنامج "Wetterpate" يتطلب الالتزام بمجموعة من القواعد، من بينها عدم إمكانية استخدام الأسماء المركبة أو الأسماء العائلية أو أسماء الشركات، إلا إذا كانت مستخدمة كأسماء شخصية.

يعد هذا البرنامج مثالاً على كيفية تفاعل العلوم مع المجتمع، ويوفر طريقة مبتكرة وتفاعلية لتعزيز الوعي والفهم العام لعلم الأرصاد الجوية. كما يُظهر أيضاً كيف يمكن للمشاركة العامة أن تلعب دوراً مهماً في العلوم، وتُعطي الناس فرصة لترك بصمتهم الشخصية على الظواهر الطبيعية.

ريم ضوا

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

مشاهد من الدمار في ولاية فلوريدا بعد إعصار "إيان"

إعصار "إيان" في أمريكا.. مصرع العشرات وخسائر مادية "تاريخية"

إعصار "إيان" في أمريكا.. مصرع العشرات وخسائر مادية "تاريخية"

تحاول ولايات أمريكية استيعاب حجم الدمار الناتج عن الإعصار "إيان"، أحد أقوى العواصف التي ضربت البر الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تسبب في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات ومقتل عدد غير معروف من الأشخاص.
مجتمع١ أكتوبر ٢٠٢٢
مشهد من جهود البحث عن ضحايا "دانيال" (درنة الليبية، 16 سبتمبر 2023)

عدد ضحايا الفيضانات في درنة الليبية يتجاوز 11 ألفا

عدد ضحايا الفيضانات في درنة الليبية يتجاوز 11 ألفا

تزامنا مع وصول المساعدات الدولية ليبيا لدعم الناجين من فيضانات دانيال، أعلنت الأمم المتحدة في حصيلة جديدة مؤقتة تجاوز عدد الضحايا 11 ألفا، فيما يتضاءل الأمل في العثور على أحياء بين المفقودين بعد ستة أيام على الكارثة.
سياسة١٧ سبتمبر ٢٠٢٣
العاصفة سلطان هامبورغ

العاصفة سلطان تجتاح ألمانيا وتحذير من رياح قوية وفيضانات

العاصفة سلطان تجتاح ألمانيا وتحذير من رياح قوية وفيضانات

ساهمت العاصفة سلطان في المزيد من الفوضى للمسافرين في ألمانيا قبيل أعياد الميلاد. وكان تأثير العاصفة الأقوى في مناطق الشمال، فيما غمرت المياه سوق الأسماك في مدينة هامبورغ بالكامل وامتدت المياه لتغرق الشوارع المحيطة.
سياسة٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣