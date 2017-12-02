 آثار اليمن: للقصف وللنهب نصيب وما تبقى يتلف في المخازن | ثقافة ومجتمع | DW | 31.01.2019

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ثقافة ومجتمع

آثار اليمن: للقصف وللنهب نصيب وما تبقى يتلف في المخازن

وسط المعارك والفوضى التي تعيشها اليمن، يتناوب على سرقة كنوز البلد الأثرية المخربون. لكنّ جهات محلية وبدعم من جهات دولية تتصدرها ألمانيا ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

Jemen Al Makla - Plünderung und Zerstörung von Museen (Rashid bin Shibraq/C Rashid )

فوضى الحرب والفقر وغياب السلطة وغياب الدولة، خلقت عصابات في البلد المبتلى. ومع تواصل المأساة، تتسارع عمليات نهب وتخريب وتهريب آثار اليمن الحزين. رئيس الهيئة العامة اليمنية للأثار مهند السياني كشف في تصريح خاص لـDW، عن رصد الهيئة الحكومية 66 موقعاً ومعلماً أثرياً، تضررت بضربات جوية مباشرة وغير مباشرة في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تعرض 35 معلماً ومزاراً دينياً للتفجير من قبل عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش".

إلى جانب ذلك، تتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، باستهداف العديد من المواقع الأثرية بالمناطق التي تشهد مواجهات مع القوات الحكومية، وتعريض أخرى، للاستهداف. وأحدث هذه الاتهامات، كان بيان للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الصادر في (21 كانون الثاني/ يناير2019)، والذي اتهم المسلحين الحوثيين بنهب "المخطوطات والكتب التاريخية والعلمية ونفائس نادرة" من مكتبة زبيد، بمحافظة الحديدة، غربي البلاد. وقال المدير العام للإيسيسكو، عبد العزيز التويجري في بيان "المخطوطات والكتب المنهوبة تمثل تراثا نفيسا يوثق تاريخ مدينة زبيد التي كانت عاصمة اليمن من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي".

إغلاق المتاحف وتخزين الآثار عشوائياً

بالقرب من ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، يقع المتحف الوطني اليمني، الذي كان وجهة للزائرين للتعرف على تاريخ البلد وتراثه الثقافي والحضاري، لكنه موصد الأبواب منذ سنوات، وجرى نقل أغلب محتوياته إلى ما وُصف بـ"الأماكن الآمنة"، تجنباً لتعرضها للاستهداف.

وفيما تثور المخاوف حول مصير المخزون، يقول رئيس هيئة الآثار اليمنية السياني لـDW عربية، إن جميع المتاحف التابعة للهيئة العامة للآثار أغلقت أبوابها "بسبب الوضع العام وخوفا عليها"، حيث "تم تخزين القطع في أماكن نعتقد إن شاء الله أنها آمنة لها، وان كان مثلاً في متحف ذمار اعتقدنا أنها آمنة ولكن المتحف ضُرب".

وأفاد السياني أن المتحف الوطني في صنعاء مثله مثل أي متحف مغلق، إذ لا قلق على الآثار الموجودة داخله لأنها مخزونة في الحفظ والصون، وقد بدأنا في نوفمبر/تشرين الثاني2018 المرحلة الأولى بتنظيف وترتيب المخازن ووضعها في شنطات (حقائب) خاصة بعد تنظيفها وتصويرها وهو مشروع مدعوم من الحكومة الألمانية عبر المعهد الألماني للآثار وإن شاء الله يستمر".

Jemen Al Makla - Plünderung und Zerstörung von Museen (Rashid bin Shibraq/C Rashid )

آثار اليمن تنهب أو تدمرها القنابل والتخريب العمدي للقاعدة وداعش

متحف ذمار تحول إلى دمار

في سياق الحديث عن الأضرار، يحضر متحف مدينة ذمار جنوب صنعاء في الصدارة، ويقول مدير إدارة الآثار بالمتحف صالح الفقيه لـDW عربية، إن الـ21 من مايو/ أيار، كان يوماً استثنائياً، حيث تعرض المتحف لقصف جوي مباشر أدى الى تدميره بكل مكوناته وتحويله الى أنقاض، بالإضافة الى تدمير مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف والذي كان يتخذ جزءاً من مبنى المتحف.

ويضيف أن الغارات دمرت المتحف تدميراً كلياً ولم يبقَ من تكوينه الإنشائي أي عنصر معماري، عدا مخزن تحت الأرض سقطت عليه الاسقف المنهارة للأدوار العلوية وكان يحتوي على عدد كبير من القطع الاثرية، بالإضافة إلى عدد من الصناديق التي تحتوي على نتائج الأعمال الميدانية التي قامت بها بعض البعثات المحلية والأجنبية مثل البعثة الأمريكية التابعة لجامعة شيكاغو بإشراف المركز الأمريكي للدراسات اليمنية بصنعاء، ونتائج اعمال المسح الميداني لعدد من الباحثين الأجانب مثل كريستا لويس وغيرها".

أدى القصف الجوي للمتحف إلى "فقدان كافة الوثائق الخاصة بالمتحف بالإضافة الى الوثائق التابعة لفرع الهيئة العامة للآثار والمتاحف والتي تحتوي على معلومات تتعلق بمعظم المواقع الأثرية الواقعة في النطاق الجغرافي لمحافظة ذمار"، كما يقول الفقيه.

حضرموت.. تخريب القاعدة

في أبريل/نيسان 2015، سيطر عناصر تنظيم "القاعدة"، على مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، شرقي اليمن، وعلى مدى عام من سيطرة التنظيم، شهدت المدينة ومحيطها فضائع طالت المواقع والمعالم الأثرية.

المدير السابق للهيئة العامة للآثار والمتاحف بساحل حضرموت، الدكتور أحمد باحارثة، قال لـDW عربية، إن الإهمال والتخريب تناوبا على آثار المحافظة، حيث الأول ناتج عن ضعف المخصصات المالية للترميم ولو في حدوده الدنيا وكذلك عن شحة البعثات الاستكشافية والتي غالبًا ما تعتمد على الخبرات الأجنبية مع ندرة الكادر المحلي المؤهل".

وأضاف "إذا ما اعتبرنا أن الإهمال هو نصف التخريب أو التخريب البطيء فإن التخريب الكامل والعاجل قد اقترفته عصابات مسلحة حكمت المكلا بل ساحل حضرموت عاماً كاملاً، تحت اسم القاعدة التنظيم الإرهابي العالمي، وتمثل التخريب المتعمد بمبررات منسوبة إلى الدين بتأويلات متشددة لا تتوافق مع التسامح الديني الذي عرف به علماء حضرموت".

دمر عناصر التنظيم في المكلا وساحل حضرموت، جميع القباب المشيدة منذ مئات السنين بمعمار محلي متميز، وهي التي يقول باحارثة إنها "تشكل جزءاً من المشهد الجمالي للمدينة وهويتها المكانية".

Jemen Al Makla - Plünderung und Zerstörung von Museen (Rashid bin Shibraq/C Rashid )

متحف المكلا الذي دمر في حضرموت

ويكشف المدير السابق لهيئة الآثار، عن أنه في مدينة المكلا وحدها دمر عناصر "القاعدة"، تفجيراً أو تكسيراً قبة يعقوب بوسط البلاد وقبة المحجوب وقبة شيخان وضريح السيدة علوية.. فضلا عن هدم قباب تاريخية أخرى في مدن الشحر ودوعن وبروم وغيرها، كما قاموا بتدمير مسجد تاريخي يبلغ عمره مئات السنين فريد في معماره الطيني المتميز بسقفه الخالي من الأعمدة الخشبية بهندسة ساعدت على تماسك مادته الطينية.. وهو مسجد (النقعة) بإحدى ضواحي مدينة غيل باوزير"، وكل ذلك فضلا عن إحراق متعمد للأرشيف التراثي لأول إذاعة أقيمت بحضرموت في ستينيات القرن المنصرم.

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وحتى قبل تصاعد الحرب، تعرض متحف المكلا في مارس/آذار 2013، لعملية سطو أتت على معظم مقتنياته بما فيها عرش السلطان القعيطي وصولجانه، وبعض المدافع السلطانية الاستعراضية المصنوعة من النحاس الأصفر.

الآثار إزاء خمس مشكلات

يُجمل رئيس هيئة الآثار اليمنية السياني، ما تتعرض لها الآثار اليمنية بخمس مشكلات، من التدمير والتخريب المباشر وغير المباشر إلى التهريب الذي تتعرض لها قطع الآثار وساعده في توسع عملياته "وجود حكومتين" (المعترف بها دولياً والتابعة للحوثيين)، بالإضافة إلى مشكلة ثالثة، وهي عملية النبش العشوائي والبحث عن الكنوز والأموال وهذه انتشرت بشكل كبير هي موجودة في الأساس ولكنها انتشرت في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

 أما المشكلة الرابعة هي عملية التخزين للقطع الأثرية في المتاحف، حيث أغلقت متاحف الهيئة الحكومية ولكن "التخزين انعكس بهذه القطع في المخازن التي وضعناها فيها أتربة ورطوبة وحشرات قارضة وحشرات صغيرة وغيرها من الأضرار"، التي يقول السياني إنهم يبحثون عن تمويل لتنظيفها ووضعها في مواد حافظة.

يضاف إلى كل ما سبق، "مشكلة كبرى جدا"، يقول السياني "نواجهها في مجال الآثار والتراث وهي انعدام الوعي وعدم الاكتراث بأهمية ما نمتلكه من كنوز وآثار وحضارة"، بما ساهم في تشوية المعالم الاثرية ووضع الملصقات وطمسها بالرنج كل هذا نتيجة لعدم الوعي".

ويختم رئيس هيئة الآثار في صنعاء "نبحث عن تمويلات وقد وجدنا دعماً من منظمة اليونيسكو ومن الحكومة الألمانية، وأيضا بدأنا تدريب الزملاء لعمل خارطة فضائية للآثار اليمنية وهي جهود بطيئة نوعاً ما نظراً لظروف البلاد"، وتواصلت DW عربية، مع اليونسكو لآخذ تعليق بهذا الشأن، دون رد من المنظمة الدولية.

صفية مهدي - صنعاء

  • UN Generalsekretär Antonio Guterres (picture-alliance/AP Photo/K. Senosi)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توصل طرفي النزاع إلى اتفاق لإطلاق النار في الحديدة باليمن. وقبل محادثات السويد بشهر كان غوتيريش قد دعا منذ شهر لوقف فوري "لأعمال العنف" في اليمن والدفع باتّجاه محادثات سلام تضع حداً للحرب، مؤكدا أنه في غياب تحرّك، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 14 مليون شخص، أي نصف عدد سكان اليمن، خطر المجاعة في الأشهر المقبلة، مقارنة بتسعة ملايين يواجهون المجاعة حالياً.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    مدينة الحديدة التي تم التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار فيها، تعتبر مدينة استراتيجية في اليمن. وتقع على ساحل البحر الأحمر على مسافة 226 كيلومترا من العاصمة صنعاء، ويشكل ميناؤها شريان الحياة لملايين اليمنيين في المدينة والمناطق القريبة منها. وشهدت في الأشهر الأخيرة معارك طاحنة بين قوات الحوثيين المتمردة وقوات الحكومة الشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي.

  • Jemen Bürgerkrieg (Getty Images/AFP)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    وجاء تحرك الأمم المتحدة الجديد في الأسابيع الأخيرة في ضوء تغير ملحوظ في موقف الولايات المتحدة من الأزمة في اليمن، حيث أظهرت واشنطن إشارات ضغط على حليفتها السعودية لإنهاء الحرب وإجراء محادثات سلام. فقد دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أطراف الصراع في اليمن إلى الانضمام إلى "طاولة مفاوضات على أساس وقف لإطلاق النار".

  • Jemen Unruhen Dezember 2010 Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    بعد عقود من تقسيمه إلى جنوب وشمال واعتناق إيديولوجيتين مختلفتين تماماً، جاء توحيد شطري اليمن عام 1990 إثر انهيار دول المعسكر الاشتراكي، حيث قامت دولة واحدة تحت قيادة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

  • Bürgerkrieg im Jemen 1994 (picture-alliance/dpa)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    لكن بعد نحو أربعة أعوام اندلعت حرب أهلية، ففي أبريل/ نيسان 1994 وقع تبادل لإطلاق النار في معسكر تابع لليمن الجنوبي قرب صنعاء، وسرعان ما تطورت لحرب كاملة في 20 مايو/ أيار وقامت حرب 1994 الأهلية في اليمن بعد ثلاثة أسابيع من تساقط صواريخ سكود على صنعاء، وأعلن علي سالم البيض نفسه رئيساً على دولة جديدة سماها جمهورية اليمن الديمقراطية من عدن.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    ولم يعترف أحد بالدولة الجديدة التي أعلنها البيض، لكن السعودية، اللاعب الإقليمي الرئيس في الساحة اليمنية، عملت على إخراج اعتراف من مجلس التعاون الخليجي بالدولة الجديدة، لكن صالح أفشل الجهود السعودية وحال دون انفصال الجنوب عن الشمال مجدداً.

  • Saudi-Arabien Kämpfe mit Huthi Rebellen an der Grenze zu Jemen (AFP/Getty Images)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    بعد سلام لسنوات قليلة، سرعان ما عادت الحرب إلى ربوع اليمن، حين احتج الحوثيون على تهميشهم، وخاضوا من عام 2003 حتى 2009 ست حروب مع قوات صالح ومن ثم حرباً مع السعودية.

  • Jemen Demonstration in Sanaa (picture-alliance/dpa)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    في خضم احتجاجات ما يُسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011 ضعف حكم الرئيس صالح، لكنها قادت إلى انقسامات في الجيش، ما سمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على مساحات كبيرة في شرق البلاد.

  • Jemen Ali Abdullah Saleh Ex-Präsident (AFP/Getty Images/M. Huwais)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    بعد عام من الاحتجاجات والاعتصامات والكثير من الضحايا تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012 في إطار خطة للانتقال السياسي تدعمها دول خليجية. وضمن الاتفاق أيضاً أصبح عبد ربه منصور هادي رئيساً مؤقتاً ليشرف على "حوار وطني" لوضع دستور شامل على أساس اتحادي.

  • US-Drohnenangriff im Jemen - verstärkte Sicherheitskontrollen in Sanaa (Reuters)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    في خضم ذلك ومحاولات الرئيس صالح وحلفائه تقويض عملية الانتقال السياسي في البلاد وفق المبادرة الخليجية، ازداد انتشار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2013، رغم الهجمات العسكرية عليه والضربات بطائرات دون طيار، وبات يشن هجمات في مختلف أنحاء البلاد.

  • Huthi Kämpfer in Sanaa 19.09.2014 (picture-alliance/AP Photo/Hani Mohammed)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    ولم يمض عام حتى تقدم الحوثيون بسرعة انطلاقاً من معقلهم في صعدة وسيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 بمساعدة صالح والقوات المتحالفة معه، وطالبوا بالمشاركة في السلطة.

  • Abd Rabbo Mansur Hadi Präsident Jemen (picture-alliance/dpa/AP Photo//Yemen's Defense Ministry)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    عام 2015 حاول هادي إعلان دستور اتحادي جديد يعارضه الحوثيون وصالح، ورغم أنه فشل في ذلك لكنه نجح في الهروب من مطاردة الحوثيين له ولجأ إلى السعودية. وبدء التدخل السعودي العسكري في مارس/ آذار بتحالف عسكري عربي تم تجميعه على عجل. بعد شهور يدفع التحالف الحوثيين والموالين لصالح إلى الخروج من عدن في جنوب اليمن وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء لكن الخطوط الأمامية تستقر لتبدأ فترة جمود.

  • Jemen Al Kaida Kämpfer (AFP/Getty Images)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    عام 2016 استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفوضى من جديد وأعلن عن إقامة دويلة حول المكلا في شرق اليمن الأمر الذي أثار مخاوف من أن الحرب ستؤدي إلى تصاعد نشاط المتشددين من جديد. الإمارات عملت على مساندة القوات المحلية في معركة لوضع نهاية لوجود التنظيم هناك.

  • Jemen Hodeidah Unterernährte Kinder (Getty Images/AFP/A. Hyder)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    لكن هذه الحروب تركت آثارها على اليمن، فقد انتشر الجوع مع فرض التحالف السعودي حصاراً جزئياً على اليمن واتهامه إيران بتهريب الصواريخ للحوثيين عن طريق ميناء الحديدة مع الواردات الغذائية. وإيران تنفي هذا الاتهام. كما تسببت الغارات جوية التي شنها التحالف في مقتل مئات المدنيين، ما دفع منظمات حقوقية إلى إطلاق تحذيرات، غير أن الدعم الغربي للسعودية وحلفائها لم ينقطع.

  • Jemen Propagandabild Huthi Rebellen Raketenbeschuss Saudi Arabien (Reuters/Houthi Military Media Unit)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    عام 2017 يمكن تسميته بعام حرب الصواريخ، فقد بات الحوثيون يطلقون عدداً متزايداً من الصواريخ على عمق الأراضي السعودية بما في ذلك الرياض.

  • Jemen Ali Abdullah Saleh 2005 (picture-alliance/dpa/Yahya Arhab)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    وفي خضم هذه التطورات المستعرة ظهرت خلافات بين صالح وحلفائه الحوثيين، فرأى صالح فرصة لاستعادة أسرته للسلطة من خلال الانقلاب على حلفائه الحوثيين لكنهم قتلوه أثناء محاولة الهرب منهم نحو عدو الأمس السعودية.

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

    أطلقت القوات التي يدعمها التحالف السعودي بما فيها بعض القوات التي ترفع علم الانفصاليين في الجنوب عملية على ساحل البحر الأحمر في مواجهة الحوثيين بهدف انتزاع السيطرة على ميناء الحديدة آخر نقاط الإمداد الرئيسية لشمال اليمن، حيث تدور معارك شرسة.


مختارات

اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الصعبة

شهد تاريخ اليمن الحديث الكثير من التحولات والحروب والتحالفات وحتى العداوات دفعت هذا البلد الفقير إلى الانزلاق إلى دوامة العنف. وأمام التدهور المتزايد للوضع الإنساني، تعالت الأصوات مؤخرا بضرورة وقف الحرب في اليمن. (13.12.2018)  

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