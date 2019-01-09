 آثار العراق المنهوبة.. المتحف الوطني يستعيد 1300 قطعة أثرية! | عالم المنوعات | DW | 05.02.2019

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آثار العراق المنهوبة.. المتحف الوطني يستعيد 1300 قطعة أثرية!

سلم الأردن العراق مئات القطع الأثرية التي تعرضت للسرقة والتهريب خلال الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. و ما يزال العراق يبذل جهوداً كبيرة لاستعادة الكثير من آثاره المنهوبة وعرضها في المتحف الوطني.

Irak Wiedereröffnung Nationalmuseum Bagdad Haider al-Abadi Premierminister (Sabah Arar/AFP/Getty Images)

استقرت 1300 قطعة أثرية في المتحف الوطني العراقي بعد أن تعرضت للسرقة والتهريب في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وسلم الأردن المجموعة الأثرية للعراق خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لمعبر حدودي بين البلدين. وقال وزير الثقافة والسياحة عبد الأمير الحمداني في مؤتمر صحفي بالمتحف الوطني في بغداد إن الحفاظ على تراث العراق مهمة عالمية.

ويعتبر علماء الآثار العراق مهد الحضارة. وكان اليونانيون القدماء يصفونه ببلاد "ما بين النهرين" دجلة والفرات. غير أن التراث العراقي قد تعرض للتدمير مرتين في التاريخ الحديث. أولهما عندما نُهبت آلاف القطع الأثرية في الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. والثانية في وقت أحدث على أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وانتشرت لقطات فيديو نشرها تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت في عام 2014 يظهر فيها مسلحو التنظيم وهم يستخدمون الجرافات ومعدات أخرى لتحطيم وإسقاط لوحات جدارية وتماثيل في موقع نمرود الآشوري، الذي يعود إلى 3 آلاف عام قرب الموصل. وما لم يدمروه هربوه وباعوه.

وقبل طرد التنظيم من العراق في عام 2017، سرقوا الآلاف من القطع الأثرية القديمة. وفي عامي 2014 و 2015، خلال اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لكثير من أنحاء البلاد، أغارت الجماعة المتشددة على المواقع التاريخية ودمرتها، لتستخدم بيع هذه القطع في تمويل عملياتها عبر شبكة تهريب تمتد في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ويبذل العراق جهوداً مضنية لاستعادة القطع الأثرية المسروقة. وقال الحمداني في هذا السياق إنه سيسافر إلى الولايات المتحدة لاستعادة 10 آلاف قطعة من جامعة كورنيل ومجموعة أخرى من جامعة بنسلفانيا. وأضاف الحمداني "نحن محميون بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تحافظ على التراث العراقين ومحميون أيضاً بالتنسيق والتعاون العالي بين هيئة الآثار وبين المراكز الثقافية في العالم وهيئة الآثار جادة وتحث الخطى في سبيل استعادة هذا الأثر".

ر.ض/ ط.أ (رويترز)

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  • Irak Zerstörung Museum in Mossul

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

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  • Irak Al-Hadra Kulturstätte

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

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  • Grab des Propheten Jonahs in Mossul zerstört

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    عمليات تدمير المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث الإنساني لمنظمة اليونسكو، لم تقتصر على آثار آشور، وإنما شملت أيضاً مراقد إسلامية مقدسة، كمقام النبي يونس في الموصل، الذي نسفه تنظيم "داعش" لـ"إبعاد الشرك عن الإسلام"، كما تنص رؤية التنظيم الدينية المتشددة.

  • Libyen Salafisten zerstören muslimische Heiligtümer‎

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    طالما وصفت ليبيا بأنها "خزانة التاريخ" لما تحتويه من مدن أثرية لا تزال شبه كاملة من الحضارتين الإغريقية والرومانية. بعد الحرب الأهلية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، قام المتشددون بجرف عدد من الأضرحة أو نبشها في مختلف أنحاء البلاد، انطلاقا من اعتقادهم بأن وجودها "يخالف تعاليم الإسلام".

  • Zerstörung von Weltkulturerbe Manuskripte von Timbuktu in Gefahr

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

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  • Ägypten Sphinx

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    خلال حكم الإخوان المسلمين لمصر تسربت أنباء عن تقديم بعض قيادي التنظيم مقترحاً لبيع الآثار الفرعونية، كما دعت أصوات متشددة أخرى خلال تلك الفترة أيضاً إلى هدم الأهرامات وأبو الهول ونزلة السمان على اعتبار أنها "أصنام".

  • Museum zeigt erstmals Statuen aus Zeit der Pharaonen

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    وفي الآونة الأخيرة بدأ تنظيم "داعش" يعمل بشكل ممنهج على التنقيب عن الآثار في مصر للبحث عن مصدر جديد لتمويل عملياته، وذلك عن طريق تهريب وبيع الآثار التي يعثرون عليها .

  • Ägypten Anschlag auf Polizeihauptquartier in Kairo 24.01.2014

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    مطلع عام 2014، لحق بمتحف الفن الإسلامي في القاهرة تدمير شامل إثر انفجار قنبلة في مبنى مديرية أمن القاهرة التي تقع أمام المتحف مباشرة. دمر التفجير كثير من الآثار المرتبطة بتاريخ الإسلام نفسه، وقالت الجهات الأمنية إن جماعة الإخوان المسلمين كانت وراء الاعتداء.

  • Zerstörung von Weltkulturerbe Buddha-Statuen von Bamiyan 2010

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    قبل سيطرة تنظيمات متشدد أفرزتها ثورات "الربيع العربي" وقادت إلى تدمير صروح أثرية، كانت حركة طالبان الأفغانية قد سبقت كل هؤلاء مطلع 2001 بتفجيرها لتمثالي بوذا في باميان. وتوافد مئات من عناصر الحركة من ارجاء افغانستان وعملوا طيلة 25 يوما على تدمير التمثالين بالقذائف والمتفجرات، انطلاقاً من الأفكار الوهابية التي يعتنقها مقاتلو الحركة.

  • Saudi Arabien Große Moschee in Mekka

    صروح أثرية في مواجهة الحروب والتشدد الديني

    الأفكار الوهابية قادت هي الأخرى إلى تدمير آثار إسلامية في بلد بعيد عن "الربيع العربي، فقد دقت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية ناقوس الخطر بشأن هدم المواقع الأثرية في السعودية بحجة توسيع الحرمين الشريفين. كما أكد مفتي البلاد أن ما هدم من آثار في الحرمين الشريفين "لا مانع منه، بل إنه من الضرورة"، مشيراً إلى أن توسعة الحرمين تقتضي ذلك.

    الكاتب: مي قمرة


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