آثار العراق المنهوبة.. المتحف الوطني يستعيد 1300 قطعة أثرية!

استقرت 1300 قطعة أثرية في المتحف الوطني العراقي بعد أن تعرضت للسرقة والتهريب في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وسلم الأردن المجموعة الأثرية للعراق خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي لمعبر حدودي بين البلدين. وقال وزير الثقافة والسياحة عبد الأمير الحمداني في مؤتمر صحفي بالمتحف الوطني في بغداد إن الحفاظ على تراث العراق مهمة عالمية.

ويعتبر علماء الآثار العراق مهد الحضارة. وكان اليونانيون القدماء يصفونه ببلاد "ما بين النهرين" دجلة والفرات. غير أن التراث العراقي قد تعرض للتدمير مرتين في التاريخ الحديث. أولهما عندما نُهبت آلاف القطع الأثرية في الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. والثانية في وقت أحدث على أيدي مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وانتشرت لقطات فيديو نشرها تنظيم الدولة الإسلامية على الإنترنت في عام 2014 يظهر فيها مسلحو التنظيم وهم يستخدمون الجرافات ومعدات أخرى لتحطيم وإسقاط لوحات جدارية وتماثيل في موقع نمرود الآشوري، الذي يعود إلى 3 آلاف عام قرب الموصل. وما لم يدمروه هربوه وباعوه.

وقبل طرد التنظيم من العراق في عام 2017، سرقوا الآلاف من القطع الأثرية القديمة. وفي عامي 2014 و 2015، خلال اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لكثير من أنحاء البلاد، أغارت الجماعة المتشددة على المواقع التاريخية ودمرتها، لتستخدم بيع هذه القطع في تمويل عملياتها عبر شبكة تهريب تمتد في أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ويبذل العراق جهوداً مضنية لاستعادة القطع الأثرية المسروقة. وقال الحمداني في هذا السياق إنه سيسافر إلى الولايات المتحدة لاستعادة 10 آلاف قطعة من جامعة كورنيل ومجموعة أخرى من جامعة بنسلفانيا. وأضاف الحمداني "نحن محميون بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي تحافظ على التراث العراقين ومحميون أيضاً بالتنسيق والتعاون العالي بين هيئة الآثار وبين المراكز الثقافية في العالم وهيئة الآثار جادة وتحث الخطى في سبيل استعادة هذا الأثر".

ر.ض/ ط.أ (رويترز)