  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
علومالشرق الأوسط

آبل تطلق تحذيرا عالميا بشأن هجوم الكتروني يهدد الأمان الرقمي

١١ أبريل ٢٠٢٤

أطلقت شركة أبل تحذيرًا هامًا لمستخدميها في 92 دولة. يتنبأ التحذير بمحاولات اختراق هواتف iPhone عن بُعد من قِبل أشخاص يتبعون أجندات غامضة، مما يثير قلقًا حول أمان البيانات الشخصية والسرية.

https://p.dw.com/p/4eeaQ
هاتف أيون برو 15
الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا "اختراق هواتف آيفون عن بعد.صورة من: Leon Neal/Getty Images

حذرت شركة أبل مستخدميها في الهند و91 دولة أخرى من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين "لهجوم من مأجورين ببرامج تجسس" وذلك بناء على إخطار بتهديد محتمل أرسلته إلى المستخدمين المستهدفين عبر البريد الإلكتروني.

وقالت أبل في الإخطار الذي اطلعت عليه رويترز إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا "اختراق هواتف آيفون عن بعد".

ووفقا للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس أمر نادر وأكثر تعقيدا من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.

وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنويا منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.

ونشر بعض المشرعين الهنود من قبل صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لإخطار من الشركة يقول "تعتقدأبل أن مهاجمين ترعاهم دول يستهدفونك ويحاولون اختراق هاتفك الآيفون عن بعد".

وذكرت الشركة بعد ذلك أنها لم تشر في تلك الإخطارات المتعلقة بوجود تهديد محتمل إلى "أي مهاجم محدد ترعاه دولة".

ع.أ.ج (رويترز)

.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

Programmcode und Android

بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

بالصور: الذكاء الاصطناعي.. تطور مذهل في قطاع مثير للقلق

يشهد الذكاء الاصطناعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات تطورا متسارعا مع تصاعد المنافسة بين الشركات الكبرى التي تعمل كل منها على طرح منتجها الخاص لنيل حصة من سوق يعده البعض هو مستقبل التقنية الفعلي. فما أهم تطبيقاته ومزاياها؟
علوم٢٠ يوليو ٢٠٢٣12 صورة