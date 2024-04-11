آبل تطلق تحذيرا عالميا بشأن هجوم الكتروني يهدد الأمان الرقمي

أطلقت شركة أبل تحذيرًا هامًا لمستخدميها في 92 دولة. يتنبأ التحذير بمحاولات اختراق هواتف iPhone عن بُعد من قِبل أشخاص يتبعون أجندات غامضة، مما يثير قلقًا حول أمان البيانات الشخصية والسرية.

حذرت شركة أبل مستخدميها في الهند و91 دولة أخرى من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين "لهجوم من مأجورين ببرامج تجسس" وذلك بناء على إخطار بتهديد محتمل أرسلته إلى المستخدمين المستهدفين عبر البريد الإلكتروني.

وقالت أبل في الإخطار الذي اطلعت عليه رويترز إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا "اختراق هواتف آيفون عن بعد".

ووفقا للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس أمر نادر وأكثر تعقيدا من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.

وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنويا منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.

ونشر بعض المشرعين الهنود من قبل صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لإخطار من الشركة يقول "تعتقدأبل أن مهاجمين ترعاهم دول يستهدفونك ويحاولون اختراق هاتفك الآيفون عن بعد".

وذكرت الشركة بعد ذلك أنها لم تشر في تلك الإخطارات المتعلقة بوجود تهديد محتمل إلى "أي مهاجم محدد ترعاه دولة".

ع.أ.ج (رويترز)

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