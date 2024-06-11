آبل تتعاون مع تشات جي بي تي فلماذا يهدد ماسك بحظر الآي فون؟

أعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي (WWDC 2024) عن تعاون غير مسبوق مع شركة أوبن إيه آي المنتجة لبرنامج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي.. لكن هذا التعاون أثار غضب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.. فما السبب؟

عقدت شركة آبل مؤتمرها العالمي السنوي للمطورين (WWDC 2024) وطرحت فيه عدداً من المنتجات الجديدة. لكن أكثر ما لفت انتباه الحضور ووسائل الإعلام والمهتمين بالتقنية هو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجات آبل الجديدة مثل Apple Intelligence الذي طال انتظاره وتحديث مساعد الذكاء الاصطناعي الذكي "سيري" Siri.

وأكد كريغ فيدريجي نائب الرئيس الأول لشركة آبل، أن الشركة ستعمل مع نماذج ذكاء اصطناعي أخرى تتجاوز أوبن إيه آي OpenAI، مسلطاً الضوء في هذا السياق على نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي Gemini من غوغل. وأوضح أن شركة آبل "ليس لديها ما تعلنه الآن بخصوص التعاون مع جهات أخرى غير أوبن إيه آي، ولكن هذا هو اتجاهنا العام"، بحسب ما نقل موقع "تك كرانش" التقني.

تطوير المساعد الشخصي سيري Siri

خلال المؤتمر قدمت آبل تجربة دمج روبوت الدردشة ومساعد البيانات الشخصي Siri مع الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي ChatGPT من إنتاج شركة أوبن إيه آي من خلال تقديم تطبيقات وإمكانيات تشات جي بي تي عبر أنظمة التشغيل الخاصة بشركة آبل.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، في بيان: "نحن سعداء للدخول في شراكة مع آبل لنقدم تشات جي بي تي لمستخدميها بطريقة جديدة خلال هذا العام". وأضاف: "نتشارك مع آبل التزامها بالسلامة والابتكار، وتتوافق هذه الشراكة مع مهمتنا في أوبن إيه آي لجعل الذكاء الاصطناعي المتقدم في متناول الجميع"، وفق ما نقلت شبكة بلومبرغ الإخبارية.

وتقول آبل إن برنامج "سيري" سيكون قادرًا في القريب على التعامل مع تشات جي بي تي للحصول على "الخبرة" المتوفرة لدى الثاني كلما كان ذلك مفيدًا للمستخدم. فعلى سبيل المثال، إذا كنت بحاجة إلى أفكار لوجبة تعدها لأصدقائك باستخدام بعض المكونات المتوافرة لديك، فيمكنك أن تطلب ذلك من "سيري"، وسيقوم برنامج "سيري" تلقائيًا بإرسال تلك المعلومات إلى تشات جي بي تي للحصول على إجابة بعد أن تمنحه الإذن للقيام بذلك.

كما يمكن للمستخدم تضمين صور مع الأسئلة التي يطرحها على تشات جي بي تي عبر برنامج "سيري"، أو طرح أسئلة تتعلق بمستنداتك أو ملفات "بي دي اف" الخاصة بك. أيضاً قامت آبل بدمج تشات جي بي تي في أدوات مثل أدوات الكتابة، والتي تتيح لك إنشاء محتوى باستخدام تشات جي بي تي- بما في ذلك الصور - أو طرح فكرة أولية وإرسالها إلى تشات جي بي تي لعمل مراجعة لها أو إعادة إنتاجها بشكل مختلف، بحسب ما ذكرت شبكة سي ان ان الأمريكية.

ومن المفترض أن تصل التعديلات الجديدة من تشات جي بي تي إلى أنظمة التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia في وقت لاحق من هذا العام، بحسب مع أعلنت آبل، كما أنها ستكون مجانية دون الحاجة إلى إنشاء حساب على تشات جي بي تي أو أوبن إيه آي. وسيتم تشغيل نسخة الذكاء الاصطناعي GPT-4o الأحدث تطوراً على أجهزة آبل.

أيضاً، سيتمكن المشتركون في إحدى خطط الاشتراك المدفوع مع تشات جي بي تي المميزة، من الوصول إلى الميزات المدفوعة داخل تطبيقات "سيري" وتطبيقات آبل الأخرى من خلال التكامل مع تشات جي بي تي. وتقول آبل إن حماية الخصوصية "تم تضمينها" في عمليات التكامل مع تشات جي بي تي على وجه التحديد، حيث لن يتم تخزين الطلبات بواسطة أوبن إيه آي كما سيتم حجب عناوين IP الخاصة بالمستخدمين، وفق ما نشرت شبكة "سي ان بي سي".

إيلون ماسك .. غاضب

عقب إعلان آبل التعاون مع أوبن إيه آي، هدد الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة إكس وسبيس اكس وتسلا، بحظر أجهزة "آي فون" من جميع شركاته.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع اكس X، كتب ماسك أنه "إذا قامت آبل بدمج منتجات أوبن إيه آي على مستوى نظام التشغيل"، فسيتم حظر دخول أجهزة آبل لأماكن العمل، وسيتعين على الزائرين فحص أجهزتهم وهواتفهم عند الباب قبل الدخول، وأن الأجهزة سيتم التحفظ عليها "في قفص فاراداي" (بهدف منع تلقي أو إرسال الهواتف لأي إشارات)، في إشارة لمخاوفه من عمليات اختراق سيبراني عبّر عنه بصورة في تغريدة:

ويظهر منشور ماسك قلقاً شديداً من طبيعة التعاون بين الشركتين في مجال الذكاء الاصطناعي خصوصاً مع يتعلق بخصوصية المستخدم، إذ يعتقد ماسك أن منتجات أوبن إيه آي مدمجة بعمق في نظام تشغيل Apple نفسه، وبالتالي فهو قادر على الحصول على نسخة من أي بيانات شخصية أو خاصة. ويفضل ماسك أن تظل قدرات منتجات أوبن إيه آي مرتبطة بتطبيق واحد فقط مخصص على الهاتف وليس التكامل مع "سيري".

وفي تغريدة أخرى قال ماسك: إذا قامت آبل بدمج أوبن إيه آي على مستوى نظام التشغيل، فسيتم حظر أجهزة آبل في شركتي. هذا انتهاك أمني غير مقبول.. سيتعين على الزائرين فحص أجهزة آبل الخاصة بهم عند الباب، حيث سيتم تخزينها في قفص فاراداي"

وأضاف ماسك: "من السخف أن شركة آبل ليست ذكية بما يكفي لصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، ومع ذلك فهي قادرة بطريقة ما على ضمان قيام أوبن إيه آي بحماية أمنك وخصوصيتك!".

من جهتها، قالت شركة آبل إن المستخدمين سيكونون قادرين على طرح أسئلة على المساعد الشخصي "سيري"، وإذا اعتقد المساعد أن تشات جي بي تي يمكنه المساعدة، فسوف يطلب الإذن بمشاركة السؤال معه وتقديم الإجابة مباشرة. ويتيح ذلك للمستخدمين الحصول على إجابة من تشات جي بي تي دون الحاجة إلى فتح تطبيق ChatGPT iOS، كما ستحصل الصور أو ملفات بي دي اف أو المستندات الأخرى التي سيتم إرسالها إلى تشات جي بي تي على المعاملة نفسها.

وقال سام بولارا نائب الرئيس وكبير التقنيين بشركة "شاتر هيل فينشرز" إن الطريقة التي تم بها دمج تشات جي بي تي كانت في الأساس الطريقة نفسها التي يعمل بها التطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير اليوم، وأن نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز إما خاصة بشركة آبل أو تلك التي تستخدم السحابة الخاصة بشركة آبل.

وفي الوقت نفسه، أكد خبراء في التقنية أن مخاوف ماسك لها ما يبررها حيث تستخدم كلمات "حماية خصوصيتك" أثناء تسليم بياناتك إلى طرف ثالث من الذكاء الاصطناعي لا يمكنه فهم طبيعة أو مدى خطورة تلك البيانات وأن ما تقوم هذه البرامج بإنشائه اعتماداً على هذه البيانات التي سمح الشخص بتعامل الذكاء الاصطناعي معها "لا يعني حماية الخصوصية على الإطلاق!"