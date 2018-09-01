ما تحتاج معرفته عن فيتامين ب 12

يحتاج الجسم إلى فيتامين ب 12 لتكوين الكريات الحمراء، لذا قد يؤدي نقصه إلى الإصابة بفقر الدم، الأمر الذي قد يقود إلى مضاعفات خطيرة في القلب والرئة. غير أن تجنب نقص فيتامين ب 12 بسيط جداً، وذلك عبر تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين، وإدخالها بشكل منتظم إلى نظامك الغذائي.

يتعرض البالغون، الذين يعانون من فقر الدم الشديد لخطر الإصابة بنوبة قلبية سريعة بشكل غير طبيعي، وفشل القلب، لما يسببه فقر الدم من مضاعفات، حيث يكافح القلب لضخ الأوكسجين إلى الأعضاء الحيوية. بحسب ما نشره موقع "إكسبرس" البريطاني.

ووفقا لـ NHS " هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية"، يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم من 19 إلى 64 عاماً إلى حوالي 1,5 ميكروغرام يومياً من فيتامين ب 12.

وأفضل طريقة للحصول على فيتامين ب 12 هي من خلال النظام الغذائي، ويوصي الأخصائيون بأفضل المصادر الغذائية للفيتامين التي تشمل على:

سمك السلمون (ثلاث أونصات) يحتوي على 4.9 ميكروغرام من ب12

تونة معلبة (ثلاث أونصات) : 2.5 ميكروغرام

لحم البقر (ثلاث أونصات) : 1.5 ميكروغرام

الزبادي اليوناني منخفض الدهون (ست أونصات) : 1.3 ميكروغرام

الحليب قليل الدسم (كوب واحد) : 1.2 ميكروغرام

لحم الخنزير (ثلاث أونصات) : 0.6 ميكروغرام

البيض (حبة كبيرة) : 0.6 ميكروغرام

صدر دجاج (ثلاث أونصات) : 0.3 ميكروغرام

أعراض نقص فيتامين ب 12 :

هناك الكثير من الأعراض، التي تظهر عند نقص فيتامين ب 12 منها : الشعور بالتعب الشديد، وضيق التنفس حتى بعد حركة بسيطة، وخفقان القلب، والصداع ، وانخفاض الشهية، والتهاب الفم، واصفرار البشرة، والشعور بالخدر، والكآبة، ومشاكل في الذاكرة. بحسب ما نشره موقع "هيلث لاين" البريطاني.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فمن المهم استشارة طبيبك، ليتم تشخيص الحالة في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، إلا أن بعض المشاكل، التي تسببها لا يمكن علاجها إذا تركت دون علاج. كلما طالت الحالة دون علاج، كلما زادت الأضرار.

ر.ض/ ع.خ