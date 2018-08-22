 كل ما تحتاج معرفته عن قانون ″الهجرة الجديد″ في ألمانيا | سياسة واقتصاد | DW | 01.09.2018

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سياسة واقتصاد

كل ما تحتاج معرفته عن قانون "الهجرة الجديد" في ألمانيا

وضعت ألمانيا خطة "مبدئية" لقانون الهجرة الجديد لغرض سد النقص الكبير لديها في العمال المؤهلين، لكن ما الذي سيترتب على القانون المقترح؟ وبما يختلف عن قوانين الهجرة في باقي الدول؟

Kranhersteller in Rostock startet Ausbildung für Migranten (picture-alliance/dpa/B. Wüstneck)

تستعد الحكومة الألمانية لسن قانونٍ جديد للهجرة، يهدف إلى جلب المزيد من العمال المؤهلين والمدربين إلى ألمانيا، لكن على ما يبدو، فإن هذا القانون القائم على نظام "النقاط" يقابل بالرفض، علماً أنه النظام المعمول به في دولٍ أخرى، ويعني احتساب "نقاط" معينة أثناء التقدم بطلب الفيزا، بحسب مهارات كل شخص، ما يعطي الأولوية لأشخاص على حساب آخرين بحسب نقاطهم، وفق معاير تحدد بالقانون.

وتعترف ورقة "النقاط الأساسية" الجديدة، بحسب خبراء، بأن انخفاض معدلات البطالة وارتفاع نسبة الكبار بالسن في ألمانيا، جعل الشركات تعاني من أجل الحصول على أشخاص مؤهلين للعمل في بعض الوظائف، كما أن خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الاتحاد الأوروبي الآخرين، لم يستطع سد هذا النقص، لذلك على ألمانيا أن تلجأ إلى جذب "عمال متخصصين ومؤهلين من دول ثالثة"، أي دول خارج الاتحاد الأوروبي.

مختارات

مؤسسة فريدة من نوعها في العالم تستقبل اتصالات المهاجرين من ذوي الكفاءات من بلدانهم وتوضح لهم شروط العمل بألمانيا. وبتوفر المؤهلات يتم إلحاقهم بوكالة العمل الألمانية. إنه مركز استقبال اتصالات العمالة المهاجرة في بون. (17.12.2016)

ذكرت تقارير صحفية أن العمال الأجانب في ألمانيا يتقاضون أجرا شهريا أدنى بنسبة 21.4 % بالمقارنة مع نظرائهم الألمان، وعزت الأسباب إلى عدة أسباب منها قلة مستوى التأهيل المهني للعمال المهاجرين. (17.12.2016)

الورقة التي أعدتها وزارة الداخلية والتي وافقت على العديد من نقاطها وزارات العمل والاقتصاد، ستُقدم إلى حكومة المستشارة أنغيلا ميركل في (29 آب/ أغسطس) الجاري، بينما تشير الورقة التي ستقدم إلى أن وزارة الداخلية الألمانية وعلى رأسها الوزير هورست سيهوفر، زعيم الحزب المسيحي المحافظ "CSU"، مصرة على عدم دمج "الهجرة بنظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا".

"نظام النقاط" ليس "نظام نقاط" بالفعل!

لا تُعرّف الورقة المقدمة من الحكومةنظام الهجرة الجديد على أنه "نظام قائم على النقاط"، كما هو الحال في المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وغيرها، فالقانون الجديد سيقبل المهاجرين بحسب مستوى تعليمهم أو المبالغ التي يملكونها، أو إتقانهم اللغة الألمانية وعروض العمل الحالية وعوامل أخرى، فإذا ما استوفوا حدًا معينًا للدخول، يتم قبولهم في البلد.

سبق أن اقترح الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) نظام نقاط في عام 2016، كما فضلته أحزاب يسار الوسط الأخرى في ألمانيا، وتشير النقاط الواردة في الوثيقة الجديدة إلى أن الأشخاص سيتم اختيارهم وفق معايير ستجعل من القانون الجديد "نظام نقاط" فعال.

ولكن برأي الباحث في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، توماس ليبيج، فإن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، ويقول "لديّ بعض الأسئلة حول كيفية تطبيق هذه المعايير، لست متأكدا كيف سيكون لديهم معايير مختلفة بدون حساب نقاط واضح، فإذا كنت ترغب في مقايضة المعايير المختلفة، فأنت بحاجة إلى "نظام نقاط"، بطريقة أو بأخرى، هذه هي الآلية التي تعمل عليها أنظمة النقاط".

ألمانيا تفتقر إلى البنائين والممرضات المهرة

يعتبر قانون الهجرة الألماني الحالي أسهل قوانين الهجرة في العالم خاصةً لمن لديهم مستوى تعليم عالي، فمن السهل "الانتقال من كندا إلى ألمانيا على سبيل المثال" يقول ليبيج، ويتابع "بحسب القانون الحالي، يكفي أن تكون لديك مؤهلات علمية جيدة، وعرض عمل فقط، فإنت لست بحاجة لتحدث الألمانية حتى".

Deutschland Integration Migranten in Ausbildungsberufen (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

كما أن القانون الألماني يمنح تأشيرة لمن لديهم مؤهلات علمية كبيرة، حتى من دون الحصول على عرض عمل، إذ يمنحهم ما يسمى "تأشيرة بحث عن عمل"، ويمكنهم دخول البلاد بدون وظيفة فعلية، ولكن ما تفتقر إليه ألمانيا هو التسهيلات لمن يطلق عليهم "ذوي المؤهلات المتوسطة المستوى"، كالممرضات، ومقدمي الرعاية، ومساعدي روضة الأطفال، والحرفيين مثل الكهربائيين أو النجارين، أي كل وظيفة تتطلب مؤهلًا مهنيًا لا علميًا، وهذه الوظائف تشكل ما يقارب "60 بالمئة من حاجة سوق العمل الألمانية"، بحسب ليبيج.

عدم القدرة على جلب مثل هذه الخبرات من بلدان مختلفة، أو عدم الاعتراف بوجود خبرة لدى الأشخاص القادمين من بعض الدول، شكل "عقبة" في الحصول على أشخاص مؤهلين في بعض القطاعات، لذا فإن الورقة الجديدة المقدمة من الحكومة تعتبر طريقة لسد هذه الثغرة و"مفتاح النجاح لخلق تكامل في سوق العمل بألمانيا".

لكن ما يبقى غير واضح في الورقة، هو ما هي الشروط الأخرى المطلوبة: ما هو مستوى اللغة الألمانية الذي يجب أن يكون لدى المهاجر المحتمل؟ هل يجب أن يكون هناك عرض عمل من قبل شركة ألمانية، وما هي الوظائف التي سيتم اعتبارها بالضبط كمهارات متوسطة؟

تأشيرات على غرار إسكندنافيا                                                    

يبدو أن الحكومة الألمانية تفكر في الوقت الحاضر في إنشاء "تأشيرة بحث عن عمل" للوظائف ذات المهارات المتوسطة، وهذا النوع من التأشيرات أثبت فعاليته في الدنمارك، لكن هذه الخطوة لم يتم تجربتها في ألمانيا من قبل، وهذا سيعتمد على ما إذا كان أصحاب العمل الألمان مستعدون للمخاطرة وتوظيف الأشخاص الذين لديهم "تأشيرة بحث عن عمل".

ووفقًا لليبيج "سيكون هذا سؤالًا كبيراً"، مشيرًا إلى أن "العديد من الشركات الألمانية مترددة في توظيف أشخاص من الخارج، لقد سألنا أصحاب العمل الألمان، (هل أنت مهتم بتوظيف أشخاص من الخارج؟) فكانت الإجابة: لا سبيل إلى ذلك".

وأضاف الباحث في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) "في الوقت الحالي، يبدو أنهم يقدمون قانوناً من شقين: هناك أشخاص يأتون، يبحثون عن وظيفة، ثم نعترف بهم إذا وجدوا وظيفة".

شددت فرنسا مؤخراً قانون الهجرة الخاص بها لتسهيل اجتذاب الأشخاص ذوي مستوى التعليم العالي أو المهارات الاستثنائية، ويهدف جزء من القانون الجديد إلى تخفيف البيروقراطية، ففي حالة فرنسا، ينطبق هذا القانون بشكل خاص على المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات الذين يكسبون أكثر من 5000 يورو شهريًا، والعلماء، والأشخاص في صناعة الترفيه، والعاملين الموسميين، والمهن المنظمة، بينما تتبع السويد سياسة أكثر ليبرالية، حيث "يمكنك أن تأتي أساساً لأي وظيفة"، ومن هذا تعتبر فرنسا مغلقة تماماً، والسويد منفتحة، وتقع ألمانيا في مكانٍ ما بينهما!

بِن نايت/ راما الجرمقاني/ مهاجر نيوز

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 2013 وحدها هاجر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى ألمانيا. بدأت الهجرة إلى ألمانيا في خمسينات القرن الماضي حيث قصدها خاصة الباحثون عن العمل، أما أغلب المهاجرين الجدد حاليا فهم من دول الاتحاد الأوروبي.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    خلال خمسينات القرن الماضي بدأت "المعجزة الاقتصادية في ألمانيا الغربية" وساهم المهاجرون في سد النقص الحاصل في الأيدي العاملة. قدم أغلبهم بأمتعة قليلة ودون أسرهم.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في الفترة ما بين 1955 و1968 وقعت حكومة ألمانيا على تسع اتفاقيات تعاون مع إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا والمغرب وجنوب كوريا والبرتغال وتونس ويوغسلافيا، لاستقدام عمال من هذه الدول.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    من ضمن شروط القبول للعمل في ألمانيا القيام بإجراء فحوصات طبية تثبت خلو الباحث عن العمل من الأمراض وقدرته على العمل. وتم إجراء الفحوصات الطبية في البلدان الأصلية.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كان المهاجر البرتغالي أرماندو رودريغز دي سا المهاجر رقم مليون عندما وصل إلى محطة قطارات كولونيا – دويتس. فوجئ أرماندو باحتفال استقباله وبدراجة ناريه هدية له. أخذه شعور الخوف من ترحيله للبرتغال عندما سمع إسمه في مكبر الصوت .

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    بهذه السيارة "فورد ترانزيت" وصل المهاجر التركي صبري غولير إلى ألمانيا قادما من تركيا عن طريق البر. كان المهاجرون الأتراك يفضلون هذه السيارة التي أطلق عليها آنذاك إسم "عربة الأتراك".

  • Ausstellung Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في ألمانيا الشرقية بدأت هجرة العمال إليها خلال منتصف ستينيات القرن الماضي ووقعت حكومتها على اتفاقيات مع دول المعسكر الاشتراكي ومع فيتنام لاستقدام عمال لمصانع النسيج والألبسة.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    مكث "العمال الضيوف" في ألمانيا واستقدموا عائلاتهم لاحقا للعيش معهم في ألمانيا. انتشرت المطاعم والأطباق الأجنبية مع انتشار المهاجرين الأجانب في ألمانيا، فأصبحت أكلة الشاورما التركية "دونر" من أكثر الأكلات الشعبية مبيعا في البلد.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    في سنة 1989 وقبل سقوط الجدار بلغ عدد العمال الأجانب في ألمانيا الشرقية نحو 190 ألف عامل، أما في ألمانيا الغربية فكان عددهم 5 ملايين شخص. وبدأت مخاوف البعض من زيادة أعداد المهاجرين تظهر للعيان وتتصدر عنوانين الصحف والمجلات.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    كانت هناك تخوفات أيضا لدى بعض الأجانب من الاندماج في المجتمع الجديد. المخرج التركي الأصل فاتح أكين سلط الضوء على هذه الظاهرة في فلمه "ضد الجدار"، والذي حاز على جائزة "البرليناله" عام 2004.

  • Immer Bunter - Einwanderungsland Deutschland (Bildergalerie)

    ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

    عام 2011 تم اختيار مواطن من أصل أوغندي أميرا لاحتفالات الكرنفال التقليدية في إحدى الجمعيات، فأصبح بذلك رمزا للاندماج في مدينة آخن وإيقونة ضد أي مظهر عنصري.


مختارات

ألمانيا المتعددة - حصيلة 60 عاما من الهجرة

احتلت ألمانيا هذا العام المرتبة الثانية من بين الدول المفضلة لدى المهاجرين. بدأت الهجرة إلى ألمانيا قبل 60 عاما، ويقدم متحف "بيت التاريخ الألماني" في بون معرضا عن تاريخ الهجرة. إليكم بعض أشواط مراحلها. (15.12.2014)  

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