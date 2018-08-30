 توتر في ألمانيا على خلفية أحداث كيمنتس ورئيس الولاية يتدخل | أخبار | DW | 30.08.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

توتر في ألمانيا على خلفية أحداث كيمنتس ورئيس الولاية يتدخل

مع تصاعد الوضع في مدينة كيمنتس والمواجهات بين تيار اليمين المتطرف المعادي للأجانب وبين مناهضيهم، أقام رئيس وزراء ولاية سكسونيا حواراً مفتوحاً مع مواطني المدينة شهد مشاركة المئات. فهل ينجح ذلك في تهدئة الأوضاع؟

Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/O. Andersen)

فيما نظم الآلاف من الألمان مسيرات مساء الخميس (30 أغسطس/ آب 2018) في عدة مدن ألمانيا، أكبرها في حي "نويكولن" بالعاصمة برلين، للتظاهر ضد اليمين المتطرف وكراهية الأجانب، حشد تيار اليمين المتطرف الآلاف من أتباعه في مدينة كيمنتس، التي شهدت يوم الأحد مقتل رجل ألماني طعناً على يد مشتبهين بهما من أصول سورية وعراقية، في الوقت الذي حاول فيه رئيس حكومة ولاية سكسونيا، التي تقع فيها المدينة، تهدئة النفوس من خلال الدعوة إلى ساعة نقاش في ملعب كيمنتس.

وفي أعقاب التوترات بين اليمينيين المتطرفين ومناهضيهم، حضر رئيس وزراء حكومة سكسونيا، ميشائيل كريتشمر، وستة من وزراء حكومته حواراً تحت اسم "لنتحدث" شارك فيه نحو 400 من سكان المدينة بين مؤيد ومعارض.

ودعا كريتشمر في بداية جولة الحوار، التي تتضمن الإجابة على أسئلة المشاركين، إلى دقيقة صمت حداداً على ضحية جريمة الطعن، مؤكداً على بذل السلطات كل جهدها من أجل كشف ملابسات الجريمة وتحقيق العدالة.

مشاهدة الفيديو 03:33
بث مباشر الآن
03:33 دقيقة

هل تعتبر كيمنيتس وساكسونيا معقل اليمين المتطرف في ألمانيا؟

من جانبها، قالت عمدة مدينة كيمنتس، باربارا لودفيغ، إن المدينة باتت "تتأرجح بين الحب والكراهية"، مشيرة إلى أن الأمر "بالتأكيد سيثير حفيظة الكثيرين، عندما يأتي لاجئون إلينا باحثين عن الحماية ومن ثم لا يلتزمون بالقانون"، إلا أنها استدركت بأن ذلك لا يعني اللجوء إلى العنف وملاحقة كل من يشتركون مع المشتبه بهم في لون البشرة أو المنشأ.

وكانت شرطة كيمنتس قد أعلنت يوم الاثنين أنها لم تكن تتوقع وصول أعداد كبيرة من اليمينيين المتطرفين ومناهضيهم إلى المدينة، إذ لم يتواجد سوى 600 عنصر من جهاز الشرطة ومكافحة الشغب للتفريق بين ما مجموعه 7500 شخص من المعسكرين، الأمر الذي تسبب في حالة من الفوضى وضغط كبير على جهاز الشرطة.

لكن الشرطة أكدت اليوم أن المظاهرات التي نظمتها حركة "برو كيمنتس" اليمينية المتطرفة انفضت بدون اشتباكات، وأنها تتوقع أن يهدأ الوضع في المدينة على الأقل لمساء اليوم، مشيرة إلى أن المدينة ستشهد في الأيام المقبلة سلسلة من المظاهرات والفعاليات الخطابية لكلا الطرفين، ما دفع الحكومة الاتحادية إلى إرسال تعزيزات من الشرطة الاتحادية ومن ولايات أخرى إلى المدينة.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


مختارات

أحداث كيمنيتس..شظاياها تصل إلى بريمن

يبدو أن التحقيقات الجارية في مدينة كيمنتس الألمانية قد وصلت إلى بريمن، إذ فتح تحقيق ضد نائب برلماني على خلفية نشر مذكرة اعتقال ضد أحد المشتبه بهما في الاعتداء عن ألماني لقي مصرعه متأثرا بجراحه بعد طعنه بسكين. (30.08.2018)  

ألمانيا.. إصابة سوري في اعتداء على خلفية عنصرية

في الوقت الذي تشهد فيه ألمانيا تظاهرات لليمين المتطرف بعد مقتل ألماني في مدينة كيمنتس، أعلنت الشرطة أن لاجئاً سورياً أُصيب بجراح بليغة بعد مهاجمته من قبل ثلاثة أشخاص على خلفية عنصرية. (30.08.2018)  

وجهة نظر: الكراهية في كيمنتس موجهة ضد ديمقراطية ألمانيا

مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا شهدت طوال يومين احتقاناً حقيقياً في صفوف اليمين المتطرف، بدت أمامه الشرطة عاجزة لصد تلك الحشود الغاضبة. إذ تنقصها الإرادة لمحاربة البنى التحتية لليمين بجدية، كما يعتقد هانس بفايفر في تعليقه. (29.08.2018)  

كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

بلغ الوضع في كيمنتس الواقعة في ولاية ساكسونيا بشرق ألمانيا، والتي يبدو أن النازيين الجدد واليمين المتطرف يتمتعون بحضور قوي فيها، درجات غير مسبوقة من التوتر بعد مظاهرات نظمت على خلفية وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه. (28.08.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هل تعتبر كيمنيتس وساكسونيا معقل اليمين المتطرف في ألمانيا؟  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Tatort in Chemnitz

أحداث كيمنتس..تصعيد يميني ورئيس وزراء الولاية يراهن على الحوار 30.08.2018

تحديات كبرى أمام شرطة دريسدن الذي تشهد توترا غير مسبوق منذ يوم الأحد. السلطات تحاول تأمين لقاءٍ مفتوحٍ دعا له رئيس وزراء ولاية ساكسونيا مع المواطنين داخل ملعب كرة القدم، ومن جهة أخرى مظاهرة جديدة لليمين المتطرف.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

أحداث كيمنتس.. قليل من الحقائق كثير من الغموض! 28.08.2018

صدامات وقعت على خلفية مقتل ألماني في شجار مع أشخاص من جنسيات مختلفة فتحت باباً للنقاش حول مدى نجاح مساعي الدمج في المجتمع وكيفية استغلال اليمين المتطرف للأحداث بإذكاء المخاوف من الثقافات الأجنبية.

Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz

استطلاع: أغلبية الألمان ترى أحداث كيمنتس تهديدا للديمقراطية 29.08.2018

أحداث الشغب التي قام بها اليمين المتطرف في كيمنتس أثارت فزعا في عموم ألمانيا. وفيما رأت فيها أغلبية خطرا على الديمقراطية، قال أنصار اليمين الشعبوي إنها ليست كذلك. وقال مسؤول أممي "رؤية ما يحدث في سكسونيا صادم للغاية".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  