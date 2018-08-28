 تحليل: نموذج دبي للنجاح الاقتصادي في أزمة | سياسة واقتصاد | DW | 26.08.2018

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سياسة واقتصاد

تحليل: نموذج دبي للنجاح الاقتصادي في أزمة

تبدو دبي في أزمة حادة تدل عليها مؤشرات عدة أبرزها تراجع أسعار العقارات والبورصة. ومن هنا تأتي محاولة الإمارة استعادة جاذبيتها بإغراءات جديدة، غير أن منافسة الأشقاء الحامية وعوامل جيوسياسية وأسباب أخرى لا تساعدها على ذلك.

Dubai Bauruinen durch Finanzkrise (picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili)

تبدو إمارة دبي، جنة السياحة والسفر والعقارات والمعارض والخدمات المالية، بنظر الكثيرين في أزمة صعبة. فأسعار العقارات التي تعتبر القطاع الأهم في الإمارة تراجعت بنسب تراوحت بين 5 إلى 10 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المتوقع أن يستمر ذلك خلال العام القادم 2019 حسب توقعات العديد من الخبراء. وهناك ركود في حركة السفر. وتسجل بورصتها التي تراجعت هذه السنة بنسبة حوالي 13 بالمائة أسوأ أداء في منطقة الخليج. وتحتل هذه البورصة أهمية إقليمية وعالمية بسبب استثمار الكثير من الأموال العابرة للحدود فيها. وما تزال الكثير من أبراج السكن والمكاتب والمشاريع العقارية الواعدة على الهياكل أو في طور مراحل الإنجاز الأخرى منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت عقارات دبي بقوة عامي 2008 و2009. ولولا مبادرة إمارة أبو ظبي الغنية لإنقاذها بمبلغ 20 مليار دولار لتفادي أزمة الديون لحصل ما لا تحد عقباه من انهيارات وإفلاسات. ومن المشاكل الكبيرة التي تعاني منها دبي وباقي دول الخليج حالياً حركة هجرة متزايدة للكفاءات الأجنبية العامة فيها لأسباب من أبزرها تراجع فرص العمل والدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

Bildergalerie Die Wüsten in der arabischen Welt (picture-alliance/dpa)

في غضون عقدين شهدت دبي قفزة نوعية في قطاع العقارات

تنمية تقوم على الريع العقاري

اعتمد نموذج دبي للتنمية بشكل أساسي على تطوير العقارات والسياحة والسفر والخدمات المالية واللوجستية. ودعم هذا النموذج مطار حديث وميناء جبل علي ومنطقته الحرة إضافة إلى شركة طيران "الإماراتية" التابعة لحكومة دبي. وقد حققت الإمارة الصغيرة خلال العقدين الماضيين طفرة نجاحات تُحسد عليها كمركز للتجارة والسياحة والخدمات في الشرق الأوسط، لاسيما وأنها ليست من الإمارات الغنية بالنفط مقارنة بجيرانها. وتمثل هذا النجاح في تحولها إلى أهم مركز للسفر والسياحة والخدمات المالية واللوجستية في الخليج والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار تمكنت من استقطاب عشرات المليارات من مختلف أنحاء العالم للاستثمار في عماراتها وأبراجها الشاهقة ومشاريعها العقارية الواعدة إضافة إلى معارضها وجزرها الاصطناعية الفريدة وسوقها المالية. وساعد على ذلك ارتفاع أسعار النفط وخطط الترويج والتسويق الناجحة التي قامت بها الإمارة بنجاح لافت عبر الخليج والعالم.

Dubai International Airport (Reuters/A. Mohammad)

شركة طيران الإمارات التابعة لإمارة دبي واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم

مقومات ضعيفة لاستعادة الطفرة

غير أن الأزمة المالية العالمية ضربت سوق العقارات التي تعتمد عليه الإمارة بقوة. كما أن تراجع أسعار النفط منذ عام 2014 أدى إلى تقليص الاستثمارات الخليجية والدولية في مشاريع الإمارة. وأدت الأزمة الخليجية إلى تراجع دور دبي كمركز للتجارة والخدمات المالية الخاصة بدولة قطر ومشاريعها العملاقة وفي مقدمتها مشاريع مونديال 2022. ويعاني مناخ الاستثمار حالياً في دبي من سمعة سيئة متزايدة كأحد مراكز غسيل الأموال غير الشرعية التي ساهمت في نهضة قطاع العقارات على ما يبدو. 

وتفيد تقارير صحافية غربية بأن قسماً من هذه الأموال يخص شخصيات وجماعات تنشط في تجارة المخدرات وتجارة السلاح وتمويل الجماعات الجهادية. ولا ننسى أن أهمية دبي كمركز وسيط للتجارة الدولية مع إيران إلى تراجع بسبب الضغوط الأمريكية والسعودية المتزايدة على الإمارة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران. الجدير ذكره أن القسم الأكبر من الواردات الإيرانية يمر عبر دبي من خلال تجارة إعادة التصدير التي بلغ حجمها في عام 2017 لوحده حوالي 20 مليار دولار.

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مشروع ميناء حمد "بريستيج" لقطر لكنه سيزعج دبي

إغراءات

تحاول دبي في الوقت الحاضر تجاوز الأوقات العصيبة التي تمر بها من خلال حزمة من الإجراءات والمغريات التي يبدأ تنفيذها مع حلول العام  2019 لجذب الكفاءات والشركات ورجال الأعمال الأجانب.

مختارات

منذ عقود ودبي قبلة السفر والسياحة والخدمات المالية في منطقة الخليج، غير أن الأزمة مع قطر فتحت شهية الأخيرة للمنافسة مع جارتها الصغيرة مثلها من أوسع أبوابها. ما هي التبعات المحتملة لاندلاع معركة الاقتصاد بين الأخوة؟ (13.08.2017)

كثر الحديث مؤخرا عن التعافي الاقتصادي في إمارة دبي، غير أن هذا التعافي ما يزال محدودا. كما أن نجاحه يتطلب إجراءات أقوى في مجال مكافحة الفساد وتحقيق المزيد من الشفافية. (23.11.2014)

ومن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها أيضاً على مستوى دولة الإمارات من قبل الحكومة المركزية في أبو ظبي منح المستثمرين الأجانب بحلول نهاية العام الحالي 2018 نسبة تملّك في الشركات تصل إلى 100 بالمائة بدلاً من 49 بالمائة. كما تقرر منحهم تأشيرات عمل تصل إلى 10 سنوات بدلاً من تجديدها كل سنة أو سنتين. وتشمل تسهيلات التأشيرة جميع أصحاب الكفاءات الطبية والبحثية والتقنية والإدارية اللازمة لمختلف القطاعات. وتتزامن هذه الإجراءات مع زيادة الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية اللازمة لاستضافة معرض اكسبو 2020 في إمارة دبي.

آفاق ضعيفة في ظل منافسة شديدة 
من الصعب الحكم حالياً على مدى نجاح الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تعزيز جاذبية دبي مجدداً للتجارة والسفر والاستثمارات الخليجية والأجنبية. غير أن توجه الاستثمارات العالمية إلى أسواق بديلة واستمرار تدني أسعار النفط وتراجع مستوى الدخل والتوترات الجيوسياسية الحادة في منقطة الشرق الأوسط وعوامل أخرى عديدة تدعو إلى الاستنتاج بصعوبة ذلك. ويدعم هذا الاستنتاج حقيقة أن دبي تواجه في الوقت الحالي منافسة قوية وحامية من جيرانها وأشقائها وخاصة في السعودية وقطر. فالنجاح التي حققته دبي يثير لعاب الجيران منذ سنوات، ومع تراجع أسعار النفط يريد الجميع تنويع مصادر الدخل من خلال استنساخ تجربة دبي والإمارات بشكل أو بآخر. فالسعودية التي تتخذ المزيد من خطوات الانفتاح على العالم تعمل على تطوير مشاريع سياحية عملاقة على جزرها في البحر الأحمر وبناء "مشروع نيوم" العصري لاستقطاب السياح والمستثمرين والعلماء من مختلف أنحاء العالم بشروط مغرية. وعلى سبيل المثال يشير تدفق أموال محافظ مالية كبيرة من بورصة دبي إلى البورصة السعودية إلى صعوبة احتفاظ بورصة دبي بمكانتها. ويهدد هذه المكانة أيضا تراجع حركة السياحة والسفر إليها، إضافة إلى الآفاق السلبية للتجارة العالمية مع بدء حروب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة من جهة والصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى من جهة أخرى.

  • Fussball St. Germain Arabische Investoren (Getty Images/AFP/F. Fife)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    على الصعيد الرياضي، اشترت قطر جميع أسهم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في سنة 2012. بالإضافة إلى نادي باريس سان جيرمان لكرة اليد. ويترأس النادي رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي الذي يترأس شبكة " بي أن سبورت" الرياضية أيضا، وكان يشغل منصب مدير التسويق في قناة الجزيرة الرياضية.

  • Fußball Manchester City Scheich Mansour Bin Zayed Al Nahyan (Getty Images/F. Nel)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    بينما اشترت مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار التي يملكها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نادي مانشستر سيتي الإنجليزي العريق في سنة 2008.

  • UEFA Champions League Gruppe B Malaga FC AC Milan Fußball (picture-alliance/dpa)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما الشيخ القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، فقد اشترى نادي ملقا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الأولى للدوري الٍإسباني.

  • Bildergalerie Norman Foster Gherkin London (picture-alliance/EPA/L. Parnaby)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما في مجال الاستثمارات العقارية فتفوقت قطر على منافستها الإمارات في أوروبا. إذ يملك "جهاز قطر للاستثمار" عدة فنادق ومشاريع عقارية في أوروبا، منها فندق "مارتيناز" في كان وفندق اللوفر في باريس، بالإضافة إلى شركات عقارية عملاقة في بريطانيا.

  • Bildergalerie Kaufhäuser Harrods London (Getty Images)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    اشترى "جهاز قطر للاستثمار" متجر "هارودز" الشهير في لندن من رجل الأعمال المصري الأصل محمد الفايد في سنة 2010.

  • Symbolbild Barclays Probleme (Reuters)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    يملك "جهاز قطر للاستثمار" أيضا 10 بالمائة من شركة سوق لندن للأوراق المالية و6 بالمائة من بنك "باركليز" البريطاني و5 بالمائة من بنك "كريديت سويس" السويسري، ويملك كذلك اسهما في العديد من الشركات العملاقة، مثل "غلينكور" و"ساينسبوري" وفينشي".

  • Airberlin - Sonderlackierung Etihad (airberlin)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    بينما تملك شركة "الإتحاد للطيران" الإماراتية المملوكة من حكومة أبو ظبي بالكامل، نحو 30 بالمائة من شركة "أير برلين" للطيران الألمانية.

  • GERMANY-AUTO-VOLKSWAGEN (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    يبلغ حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا وحدها أكثر من 25 مليار يورو، وتشمل 17 بالمائة من شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات، و10 بالمائة من بنك "دويتشه بانك" و 3 بالمائة من شركة "سيمنس" و أكثر من 14 بالمائة من شركة "هاباغ لويد" للنقل.

  • Pressebild Mercedes-Benz startet Pkw-Produktion in Brasilien (Daimler/Foto: Malagrine)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    شركة "دبي القابضة" التي تعود ملكيتها لإمارة دبي لها أسهما في شركات "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات العملاقة التي تملك مرسيدس. وتملك إمارة دبي أيضا أسهما في شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات.

  • Screenshot huffpostarabi.com (huffpostarabi.com)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    الجانب الإعلامي لم يسلم من "حرب الاستثمارات"، إذ تدعم قطر عدة مشاريع إعلامية دولية، قد يكون أبرزها موقع هافينغتون بوست بالعربي، الذي يشرف عليه إعلاميون كانوا قد عملوا بقناة الجزيرة القطرية، مثل وضاح خنفر مدير شبكة الجزيرة سابقا. بالإضافة إلى ذلك تمول قطر موقعي "ميدل إيست آي" الإنجليزي و"عربي 21" ومقراهما في لندن.

  • Screenshot alaraby.co.uk (alaraby.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    وتمول قطر قناة وصحيفة العربي الجديد ومقرها لندن، والتي يشرف عليها مباشرة عضو الكنيست الاسرائيلي الأسبق عزمي بشارة المقرّب من أمراء قطر.

  • Screenshot alquds.co.uk (alquds.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أشترت قطر في سنة 2013 وحسب مصادر إعلامية متعددة صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن، وذلك بعد تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زمام الحكم في قطر.

  • Screenshot alarab.co.uk (alarab.co.uk)

    حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

    أما الإمارات فتملك صحيفة العرب، التي تأسست في لندن سنة 1977.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

حرب استثمارات ناعمة بين الإمارات وقطر في أوروبا

تستثمر قطر والإمارات في مشاريع صناعية وعقارية ومالية ورياضية، بالإضافة إلى تمويل مشاريع إعلامية في أوروبا. ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية والإماراتية عشرات مليارات اليورو في أوروبا وحدها. ملف صور لأهم الاستثمارات. (03.07.2017)  

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