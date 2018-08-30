 اللاجئ يوسف أ. المتهم في جريمة كيمنتس كان يُفترض ترحيله إلى بلغاريا | أخبار | DW | 31.08.2018

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أخبار

اللاجئ يوسف أ. المتهم في جريمة كيمنتس كان يُفترض ترحيله إلى بلغاريا

يبدو أن مساعي بذلت منذ فترة لترحيل أحد اللاجئين المتهمين في مقتل الشاب الألماني في كيمنتس إلى بلغاريا، ويذكر أن تلك الجريمة أدت إلى موجة عنف واحتجاجات يمينية متطرفة معادية للأجانب في المدينة الواقعة شرق ألمانيا.

Chemnitz - Polizeibeamte bei einer Besprechung vor dem Stadion Chemnitz (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

كشفت تقرير إعلامي أن اللاجئ العراقي يوسف أ. المشتبه في طعنه للألماني دانييل ه. (35 عاما) في مدينة كيمنتس في ولاية ساكسونيا شرقي ألمانيا، كان يفترض إبعاده إلى بلغاريا التي أتى منها قبل تقديم طلب اللجوء في ألمانيا. وذكر تقرير "دير شبيغل" الألمانية اليوم (الجمعة 31 أغسطس / آب 2018) أن أحد اللاجئين المتورطين في الجريمة، كان من المقرر إبعاده. وقد وافقت بلغاريا في رسالة بتاريخ فبراير / شباط 2016 على استعادة يوسف أ. وذكرت المحكمة الإدارية لكمينتس أنه ليس هناك أي اعتراض مبدئي عل تنفيذ عملية الابعاد.

وتظاهر أمس الخميس عدة آلاف في عدد من المدن الألمانية ضد العنف اليميني وكراهية الأجانب. وذكرت الشرطة الألمانية أن خمسة آلاف شخص تجمعوا في مظاهرة ضد العنف اليميني والعداء للأجانب بحي "برلين-نويكولن"، وهو عدد أكبر بكثير من المتوقع. وقالت الشرطة إنها كانت تلقت معلومات بأن المشاركين لن يزيدوا عن 100 شخص. ونظم المظاهرة عدة جهات، في الصدارة منها اتحاد الشباب لحزب اليسار والمسمى (سوليد)، وهي موجهة وفقا للمنظمين، ضد الاشتباكات والصدامات التي شهدتها مدينة كيمنتس خلال الأيام الماضية.

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هل تعتبر كيمنيتس وساكسونيا معقل اليمين المتطرف في ألمانيا؟

وأقيمت المظاهرة تحت شعار "سواء في كيمنيتس أو نويكولن... سنتظاهر ضد العنف اليميني". كما تظاهر حوالي 2000 شخص مساء الخميس في مدينة مونستر غربي البلاد احتجاجا على التطرف اليميني. كان تحالف "مونستر ضد الكراهية اليمينية" دعا إلى تنظيم المظاهرة عقب الاشتباكات التي وقعت فية كيمنيتس. وقال متحدث باسم الشرطة إن الاحتجاج لم يشهد اشتباكات، ولا مظاهرات معارضة .

وكانت وسائل الإعلام نقلت عن منظمي المظاهرة توقعهم مشاركة عدد أقل بكثير. وقالت صحيفة "فيستفيليشه ناخريشتن" إن الكثيرين من أهل المدينة انضموا إلى المظاهرة بشكل عفوي خلال سيرها عبر شوارع المدينة. وسقط مواطن ألماني 35/ عاما/ يوم الأحد الماضي ضحية للعنف في كيمنيتس بعد أن أصيب بطعنات سكين. وقرر القضاء الألماني إيداع عراقي وسوري الحبس الاحتياطي للاشتباه في قيامهما بقتل الرجل. وعقب الحادث، انطلق متظاهرون، معظمهم من اليمينيين، عبر شوارع المدينة واعتدوا على عدد من الأجانب. وشهدت كيمنيتس مظاهرة اليوم شارك فيها حوالي ألف شخص احتجاجا على عنف اليمين وكراهية الأجانب.

ح.ز/ م.س( د.ب.أ)

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (Reuters/M. Rietschel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    بالآلاف خرج مؤيدو اليمين المتطرف والشعبوي ليلة الاثنين/ الثلاثاء (28/27 أغسطس/آب 2018) إلى شوارع كيمنتس (شرق)، للمشاركة في التظاهرة التي دعت إليها مجموعة "من أجل كيمنتس" اليمينية الشعبوية عقب وفاة رجل ألماني متأثرا بجراحه.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    كما نظم اليسار مظاهرة مضادة دعت إليها مجموعة "كيمنتس خالية من النازيين" اليسارية المتطرفة. الشرطة تدخلت لعزل المجموعتين عبر استخدام خراطيم المياه وذلك لمنع مؤيدي الطرفين من الاشتباك.

  • Deutschland Demonstration der rechten Szene in Chemnitz (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومع ذلك ذكرت تقارير إعلامية متطابقة أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات بين المجموعتين، كما سجلت إصابات أخرى بعبوات حارقة ومقذوفات.

  • Chemnitz Demo gegen Migranten (Getty Images/S. Gallup)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وامتنعت الشرطة عن الكشف عن عدد الإصابات أو تأكيد الأرقام المعلنة. وعلى ما يبدو فقد فاجأ الحضور المكثف لمؤيدي اليمين المتطرف الجميع، بمن فيهم المسؤولين عن جهاز الأمن الذين أقروا بأن عناصرهم كانت أقل مما يستلزمه الوضع.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ووفق وسائل إعلامية محلية فإن جماعات من اليمين المتطرف والنازيين الجدد شاركوا في التظاهرات إظافة من ألتراس كيمنيتس، بينما قال منظموا المظاهرة إن المشاركين هم من المواطنيين "القليقين" على مصير البلاد.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وصباح اليوم الثلاثاء (28 آب/ أغسطس)، وجه اتحاد المدينة انتقادا لاذعا للشرطة واصفا إدارتها للأزمة بـ "رسالة سيئة من دولة القانون القوية".

  • Chemnitz Blumen und Kerzen nach Gewalttat (Imago/epd/W. Schmidt)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    وتظاهرة أمس الاثنين هي الثانية بعد خروج 800 متظاهر إلى الشوارع قبل يومين، وذلك بعد انتشار خبر وفاة رجل قالت عنه الشرطة "إنه ألماني في 35 من العمر" إثر تلقيه عدة طعنات، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين. وأصدرت محكمة ابتدائية بالمدينة بعد ذلك مذكرتي اعتقال بحق شابين مشتبه بهما أحدهما سوري والآخر عراقي.

  • Chemnitz Demonstration (picture-alliance/dpa/J. Meyer)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ورفع المتظاهرون من اليمين المتطرف شعارات عنصرية تدعو إلى "حماية" ألمانيا وأوروبا من المهاجرين. بينما تحدثت قوات الأمن عن "أكثر من مائة شخص أخفوا وجوههم" وبعضهم أدوا تحية هتلر. في المقابل وصفت مراسلة المحطة الإذاعية "WDR" الشعارات المرفوعة بأنها كانت "تنم عن مستويات غير مسبوقة من العنف".

  • Deutschland Bundekanzlerin Angela Merkel in Meseberg (Reuters/F. Bensch)

    كيمنتس ..كل هذا يحدث في مدينة ألمانية وأمام أعين الشرطة!

    ومجددا وكما بات الأمر معروفا في مظاهرات اليمين المتطرف، رفعت شعارات تطالب برحيل المستشارة "المسؤولة" حسب المتظاهرين عن "تدفق اللاجئين". ورسميا، كان المتحدث الرسمي باسم المستشارة قد شدد على أن ألمانيا "لن تتسامح مع أي أفعال انتقامية في الشوارع". وذلك عقب انتشار صور تظهر نازيين جدد يلاحقون أشخاصا من أصول أجنبية في شوارع كيمنتس.

    الكاتب: وفاق بنكيران


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هل تعتبر كيمنيتس وساكسونيا معقل اليمين المتطرف في ألمانيا؟  

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