اكتشف الكذَّاب!.. علامات توضح أن محدثك يكذب عليك

الكذب من العادات اليومية الموجودة في حياتنا، يفعله الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، بل ومن هم في أعلى المناصب. وشغلت قضية كشف الكذب أبحاث العلماء، الذين توصلوا إلى ملاحظات قد تكشف الكذابين، هنا بعض منها:
رفرفة العين بشكل متكرر
هناك قاعدة راسخة بأن من يكذب أثناء الحديث لا ينظر إليك في عينيك. ويقول موقع "واتسون" السويسري نقلا عن دراسة، إن هذه القاعدة ليست صحيحة، وإنما العكس، فالكذابون المتمرسون ينظرون غالبا في عين من يواجهون حتى يكسبون ثقته ويبعدون شكوكه. أما الأفضل فهو ملاحظة تكرار رفة العين، فكثير من الناس ترفرف أعينهم بشكل متكرر عند الكذب.
تنافر في لغة الجسد
من يكذب لا يشعر عادة بالراحة في وجود من يكذب عليه، وقد يظهر ذلك من خلال لغة الجسد، كأن يتحرك في مقعده بشكل غريب أو يشبك ذراعيه أو يضع يديه على عينه أو فمه، أو يقطع بشكل سريع إيماءات تظهر عليه ليخفي إشارات غير لفظيه قد تكشفه. لكن يجب تخوي الحذر فقد تكون لتلك الحركات كلها أسباب أخرى غير الكذب.
تعابير الوجه
حتى الكذابين المتمرسين الذين بإمكانهم التحكم في لغسة جسدهم بشكل كبير غالبا ما يفقدون السيطرة على تعابير وجوهم. فهناك تعابير وجه في منتهى الدقة، تقع في جزء من الثانية تكشف عن انفعالات داخل المتحدث مثل الغضب أو الاحتقار أو الكراهية. بل حتى السعادة بنجاح الكذب تكشفها أيضا تعابير دقيقة في الوجه.
تفاصيل في غير موضعها
يؤكد موقع "واتسون" أن من الأشياء التي تدعو للريبة في محدثك هو أن يسرد تفاصيل كثيرة كمقدمة لحكاية ما، ثم عندما يصل إلى لب الحكاية تجده يبخل في التفاصيل ويحاول إغلاق الموضوع بشكل سريع.
كثرة الحلف والتوكيد
من يردد بين كل جملة وأختها عبارات مثل "بكل صدق" و"بصراحة تامة" و "لكي أقول الحقيقة" أو حتى يحاول تأكيد ما يقول من خلال جمل القسم مثل "أقسم.." و "أحلف.." أو غيرها، فإنه غالبا يكون لديه مشكلة مع الحقيقة، حسب "واتسون".
استراتيجية المماطلة
من يكذب يشعر بضغوط خصوصا عندما يفاجئ بسؤال يحتاج لإجابة سريعة مناسبة. ومن أجل كسب الوقت للوصول لإجابة تبدو مقنعة، يستخدم الكذاب طرقا مختلفة منها مثلا تكرار السؤال كلمة كلمة قبل الإجابة، أو أن يسأل هو بنفسه "ماذا من فضلك؟"، وربما يماطل لمزيد من الوقت بسؤال أطول. غير أن الحذر مطلوب فقد يكون يستفسر فعلا لأنه لم يفهم السؤال.
تجميل تسلسل الأحداث
من يحكي قصة حقيقية يتكلم عادة بتلقائية ودون تفكير عميق، ويميل الإنسان إلى ذكر المهم والمثير في القصة أولا. أما من يحكي قصة كذب معقدة، فإنه يتمسك بتتبع تسلسل الأحداث بدقة حتى لا تفلت منه أشياء تكشف كذبه، حسبما ينقل موقع "فزن انود فورشن". لذلك عند التحقيق في جرائم يطلب المحققون من المتكلم أن يحكي القصة من نهايتها مثلا أو من منظور آخر.
تجميل الكلام
بشكل غريزي يميل الكذاب إلى تجميل الأشياء التي يحكي عنها كلاما غير حقيقي. ولذلك ينصح موقع "واتسون" بمراقبة ألفاظ المتكلم المشكوك فيه بشكل دقيق. فمثلا عند السؤال: هل قمت بسرقة محفظة نقودي؟ تكون إجابة الكذاب "لا، لم آخذ محفظتك".
تسطيح الأمر وترك الثغرات
الكذابون المتمرسون يقومون أيضا بتسطيح الأمور، أي ترك الجوهر والكلام عما ليس مهما، وذلك للحصول على ثغرة للتهرب وقت الضرورة. ويستخدمون مثلا عبارات نمطية مثل: "بقدر ما أتذكر" و"أساسا" و"إذا لم أكن مخطئا" و"وإن لم تخني الذاكرة" وغيرها. فبمثل هذه العبارات يصبح من السهل عليهم الإجابة دون قول الحقيقة فعلا، حسب موقع "واتسون".
صلاح شرارة/ ع.خ
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
شهر المتناقضات والتقلبات
اختلف المتخصصون في أصل اسم شهر "أبريل"، إذ ترجح بعض النظريات اشتقاق الاسم من كلمة لاتينية تعني "التفتح"، ما يشير إلى تفتح الزهور. نظريات أخرى تقول إن الاسم مشتق من كلمة "مشمس". ورغم الاختلاف في أصل الاسم، تبقى التقلبات الجوية هي السمة الأساسية لهذا الشهر.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
احذر: كذبة أبريل!
تحولت فكرة "كذبة أبريل" لتقليد تتنافس فيه وسائل الإعلام العالمية المختلفة ولم يعد يقتصر على مستوى الأصدقاء أو زملاء العمل فحسب. يرجح الباحثون أن فكرة كذبة أبريل تعود للعام 1618. ومن أشهر كذبات أبريل عبر التاريخ، خبر نمو المعكرونة الاسباغيتي على الأشجار والذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية، وكذلك خبر الإعلان عن نوع جديد من الهامبورغر للعسر (من يتناولوا الطعام باليد اليسرى).
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للفضاء
يحتفل العالم في الثاني عشر من نيسان/أبريل سنويا بيوم الفضاء والذي تهدف الأمم المتحدة من خلاله، للتذكير بالجهود العلمية التي أدت للوصول للفضاء. وتم اختيار هذا اليوم تحديدا لأنه يصادف ذكرى أول رحلة للفضاء قام بها الروسي يوري غاغارين في يوم 12 أبريل عام 1961.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الأرض
يشارك الناس في حوالي 190 دولة، في فعاليات ما يعرف بـ"يوم الأرض" في الـ 22 من نيسان/أبريل سنويا، للتذكير بخطورة الانتهاكات التي يتعرض لها كوكبنا. وتأتي فعاليات يوم الأرض لهذا العام تحت شعار "مستقبل وسائل النقل الصديقة للبيئة"، وهو يهدف لحث سكان الأرض على التخلي عن السيارات والاعتماد على وسائل أخرى مثل الدراجات خاصة لقطع المسافات القصيرة.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للكتاب
من أجل التوعية بأهمية الكتاب، قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) في عام 1995، اختيار الثالث والعشرين من نيسان/أبريل سنويا ليكون اليوم العالمي للكتاب.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الجعة الألمانية
ويبدو أن الثالث والعشرين من نيسان/أبريل لا يذكر بأهمية الكتب وحدها، إذ أنه يصادف أيضا ما يسمى بـ"يوم الجعة الألمانية" للتذكير بطرق تصنيع المشروب التقليدي في ألمانيا. يأتي هذا في وقت تشير فيه الإحصائيات إلى تراجع الإقبال على تناول الجعة في ألمانيا، إذ تراجع معدل استهلاك الفرد للجعة من 146 لترا للفرد في عام 1980، ليسجل 104 لترات في عام 2016.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
التذكير بأهمية الشجرة
بعد الاحتفال بيوم الغابات في آذار/مارس، يشهد شهر أبريل وتحديدا يوم الخامس والعشرين منه، الاحتفال بيوم الشجرة والذي يهدف للتذكير بأهمية الأشجار الممتدة من إنتاج الأوكسجين وحتى دورها في الصناعات الخشبية.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للملاريا
يشهد نفس تاريخ الاحتفال بيوم الشجرة، إحياء ذكرى أخرى مهمة وهو اليوم العالمي للملاريا، والذي سجلت بيانات منظمة الصحة العالمية، إصابة 216 مليون شخص به (من بينها 445 ألف حالة وفاة) في 91 دولة خلال عام 2016. وتشكو منظمة الصحة العالمية من عدم وجود الدعم المالي الكافي لمواجهة هذا المرض.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم الفتيات
تفتح المصانع والشركات الألمانية، أبوابها لتلميذات المدارس في السادس والعشرين من نيسان/أبريل سنويا، للتعرف على تفاصيل ما يعرف بـ"المهن الرجالية" كالوظائف القائمة على المهارات التقنية والعلمية. تدعم الحكومة الألمانية هذا المشروع بمثال بارز يتمثل في المستشارة أنغيلا ميركل، الحاصلة نفسها على درجة الدكتوراة في الفيزياء.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
يوم "تاي شي"
تبدأ فعاليات يوم رياضة الـ "تاي شي" في السبت الأخير من أبريل للتذكير بأهمية تمارين التركيز والتأمل الصينية. ويلتقي المهتمون بهذه الرياضة من كل أنحاء العالم، في أكثر من 100 مدينة ويقومون بأداء هذه الرياضة في الأماكن المفتوحة ويقدموا المعلومات والتفاصيل للمهتمين بمعرفة المزيد عنها.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
اليوم العالمي للجاز
بررت اليونيسكو اختيار الثلاثين من نيسان/أبريل سنويا كيوم عالمي لموسيقى الجاز بأن هذه الموسيقى قادرة على إزالة الحواجز وخلق الفرص للتفاهم المشترك، مضيفة أن الجاز هو تعبير عن حرية الرأي ورمز على السلام والوحدة.
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أبريل..شهر المتناقضات يبدأ بكذبة وينتهي بـ "حرق الساحرات" !
حرق الساحرات!
ليلة فالبورغ، أو ما يعرف بحرق الساحرات، هي الليلة الأخيرة من نيسان/أبريل والتي يرحب المحتفلون بها، بقدوم شهر مايو من خلال الغناء والرقص حول أكوام من الخشب والقش المحروق. وتعود فكرة هذا الاحتفال لتقاليد قديمة في وسط وشمال القارة الأوروبية.