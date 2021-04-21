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ግብፅ

ግብፅ በሰሜን ምስራቅ አፍሪቃ የምትገኝ ሀገር ናት። የግብፅ አብዛኛው መሬት በሰሃራ በረሃ ክልል ውስጥ ይገኛል። ዋና ከተማዋ ካይሮ ስትሆን ከአፍሪካም ትልቋ ከተማ ናት።

ግብፅ የአካባቢዉ ሀያል የሆነች ሀገር ናት።ግብፅ በ1922 ዓም ከእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ነፃ ስትወጣ፣ ከእስራኤል ጋር በተከታታይ ተዋግታለች።

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወቅታዊ መግለጫ

የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወቅታዊ መግለጫ 21.04.2021

ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ በሱዳንና ግብፅ ላይ ጫና እንዲያሳርፍ ደብዳቤ መላኳ የአፍሪቃ ሕብረትን ሚና ያከበረ ነው አለች።
ግብጽና ሱዳን የታላቁ የኅዳሴ ግድብ ድርድርን አቋረጡ

ግብጽና ሱዳን የታላቁ የኅዳሴ ግድብ ድርድርን አቋረጡ 05.08.2020

ግብጽ እና ሱዳን በታላቁ የኅዳሴ ግድብ ላይ የሚደረገውን ድርድር ማቋረጣቸውን አስታወቁ። ሁለቱ አገሮች በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ከሚደረገው ድርድር ያፈነገጡት ኢትዮጵያ ትናንት በተደረገው ድርድር የግድቡን ውኃ አሞላል የተመለከተ ረቂቅ ደንብ ካቀረበች በኋላ ነው።
በህዳሴው ድርድር የአሜሪካዊው ዲፕሎማት ትችት

በህዳሴው ድርድር የአሜሪካዊው ዲፕሎማት ትችት 06.03.2020

የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውኃ አሞላል እና አለቃቀቅን በተመለከተ ኢትዮጵያ ግብፅ እና ሱዳንን የማነጋገር ኃላፊነቱን ዩናይትድ ስቴትስ ለግምጃ ቤት ሹሞቿ መስጠቷ እንዳስገረማቸው በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ዴቪድ ሺን ተናገሩ።
ኢትዮጵያ በአሜሪካ የተዘጋጀውን የሥምምነት ረቂቅ ውድቅ አደረገች

ኢትዮጵያ በአሜሪካ የተዘጋጀውን የሥምምነት ረቂቅ ውድቅ አደረገች 29.02.2020

ኢትዮጵያ ለታላቁ የኅዳሴ ግድብ በአሜሪካ የተዘጋጀው የሥምምነት ረቂቅ «የሶስቱ ሀገራት የድርድርም ሆነ የሕግ እና ቴክኒክ ቡድኖች ውይይት ውጤት አይደለም» በማለት እንደማትቀበለው አስታወቀች። ግብጽ እና አሜሪካ ሥምምነቱ እንዲፈረም ጥሪ ቢያቀርቡም ኢትዮጵያ ግን ድርድሩ አልተጠናቀቀም ብላለች።

ማብቂያ የለሹ የደቡብ ሱዳን ቀውስ 

ማብቂያ የለሹ የደቡብ ሱዳን ቀውስ  08.05.2018

ግብጽ ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ በአካባቢው የተለየ ሚና በመጫወት ላይ ትገኛለች። የፖለቲካ ተንታኞች ግብጽ ደቡብ ሱዳን ላይ ባልተለመደ መልኩ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ መጀመሯ ኢትዮጵያን ያሰጋል ባይ ናቸው።
የዓባይ ግድብ፤ ኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብፅ

የዓባይ ግድብ፤ ኢትዮጵያ ሱዳን እና ግብፅ 23.03.2018

«አንደኛዉ መታወቅ ያለበት ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ድርድር ሳይሆን ዉይይት ነዉ እየተካሄደ ያለዉ። ዉይይቱ በካርቱም መጋቢት 26 እና መጋቢት 27 ነዉ የሚካሄደዉ። »
ኢትዮጵያና የአፍሪቃ ቀንድ አዲስ አሰላለፍ

ኢትዮጵያና የአፍሪቃ ቀንድ አዲስ አሰላለፍ 28.01.2018

ውስጣዊ ግጭት እና ተቃውሞ የሚንጣት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪቃ ቀንድ ባሉ ሃገራት ዘንድ የሚታየው ጂኦ ፖለቲካዊ ለውጥ የዛሬው እንወያይ መሰናዶ ትኩረት ነው። የቀይ ባሕር መስመርን ተከትሎ ከሶማሊያ እስከ ላይ ግብጽ ድረስ የባሕር በር ባላቸውም ኾነ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ወደብ አልባ ሃገራት ዘንድ ነው ፈጣን ለውጡ እየተስተዋለ የሚገኘው።

  የኢትዮጵያ እና የግብፅ ግንኙነት 

  የኢትዮጵያ እና የግብፅ ግንኙነት  18.01.2018

የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመሩት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን እና የግብፅ አቻዎቹ የሁለቱን ሐገራት ስድስተኛ የጋራ ኮሚሽን ሥብሰባ ካይሮ ግብፅ ዉስጥ አድርገዋል።
የግብፁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለምክክር አዲስ አበባ ይገባሉ

የግብፁ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለምክክር አዲስ አበባ ይገባሉ 24.12.2017

የግብፁ ውጭ ጉዳይ ምኒስትር ሳሜሕ ሽኩሪ ከኢትዮጵያው አቻቸው ዶ/ር ወርቅነሕ ገበየሁ ጋር በታላቁ የኅዳሴ ግድብ ላይ ለመምከር በሚቀጥለው ሳምንት ወደ አዲስ አበባ እንደሚያቀኑ የመስሪያ ቤታቸው ቃል-አቀባይ አረጋገጠ። የውጭ ጉዳይ ምኒስትሩ ጉብኝት ወደ ፊት መራመድ ለተሳነው የግድቡ ግንባታ ድርድር መፍትሔ ለማበጀት ነው ተብሏል።

የግብፅ ክርስትና እምነት ተከታዮች ላይ የከፋው ጥቃት 

የግብፅ ክርስትና እምነት ተከታዮች ላይ የከፋው ጥቃት  10.04.2017

የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታሕ አል-ሲሲ ራሱን «እስላማዊ መንግሥት» ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ከፈጸማቸው ሁለት የቦምብ ጥቃቶች በኋላ በአገራቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግገዋል። የጸጥታ ተንታኞች ፅንፈኛው ታጣቂ በመካከለኛው ምሥራቅ የተሻለ መረጋጋት በሚታይባት ግብጽ የኃይማኖት ውጥረት ለመቀስቀስ ውጥን አለው ሲሉ ያስጠነቅቃሉ።

የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች ግኝት በአባይ ዙሪያ

የኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች ግኝት በአባይ ዙሪያ 15.03.2017

ኢትዮጵያውያን ስሱ ከሆኖባቸው ጉዳዮች አንዱ የአባይ ወንዝ ነገር ነው፡፡ ሶስት ኢትዮጵያውያንን ያቀፈው የተመራማሪዎች ቡድን ከዓመታት በፊት ያወጣው የምርምር ውጤት ከዚህ ቀደም ስለ አባይ የነበረ ግምታዊ ስሌትን የሚያፈርስ ነው፡፡ ይኸው ግኝት ከዚህ ቀደም ግብጽ እና ሱዳን በአባይ ወንዝ ዙሪያ ስምምነት ሲፈጽሙ የተመረኮዙበትን ቁጥርም ያፋልሳል፡፡

የደቡብ ሱዳን ሠላም እና የግብፅ ዕቅድ

የደቡብ ሱዳን ሠላም እና የግብፅ ዕቅድ 21.12.2016

የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አል-ሲሲ ባለፈው ሳምንት ወደ ዩጋንዳ ጎራ ብለው ከኡጋንዳው አቻቸው ዩዌሪ ሙሴቪኒ ጋር በተለያዩ ጉዳዩች ላይ መክረዋል፡፡ በደቡብ ሱዳን እንዲሰፍር ለተቃደው የአካባቢው ሀገራት የጥበቃ ኃይል ግብጽ ጦር ብታዘምት እንደሚደግፉ ሙሴቪኒ አሳውቀዋል፡፡ ታዛቢዎች እንደሚሉት የግብፅ ዕቅድ በኢትዮጵያ ዘንድ ብዙም አይወደድም።

የግብፅ አዉሮፕላን ባህር ላይ ወደቀ

የግብፅ አዉሮፕላን ባህር ላይ ወደቀ 19.05.2016

የግብፅ የአዉሮፕላን አደጋን ከቴክኒክ ብልሽት ይልቅ በይበልጥ የአሸባሪ ጥቃት ሳይሆን እንደማይቀር የሩስያ የደህንነት ሚኒስቴርና የግብፅ አቪየሽን ሚኒስትር መግለፃቸዉ ተዘግቦአል። ይህን ተከትሎ ግብፅ አደጋዉን ለማጣራት ፈረንሳይን ያካተተ አንድ የምርመራ ኮሚቴ ማቋቋማ ተመልኮአል። የአዉሮፕላኑ ስብርባሪም ግብፅ ባህር ዳርቻ ሳይገኝ አልቀረም።
አባይ፤ ኢትዮጵያ እና ግብፅ

አባይ፤ ኢትዮጵያ እና ግብፅ 20.02.2013

የአባይ ወንዝ ውሃን በመጠቀሙ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያና ግብጽ መካከል የነበረው የኃይል ሚዛን ወደ ኢትዮጵያ እያደላ መሆኑ ተነግሯ። ግብጽ ከአባይ ወንዝ የምታገኘውን ጥቅም ማጣት አትፈልግም። የኢትዮጵያና ግብጽ ፍጥጫ ምሥራቅ አፍሪቃን ይበልጡን ያልተረጋጋ አካባቢ እንዳያደርገው ያሰጋል።