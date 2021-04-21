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ግብፅ በሰሜን ምስራቅ አፍሪቃ የምትገኝ ሀገር ናት። የግብፅ አብዛኛው መሬት በሰሃራ በረሃ ክልል ውስጥ ይገኛል። ዋና ከተማዋ ካይሮ ስትሆን ከአፍሪካም ትልቋ ከተማ ናት።
ግብፅ የአካባቢዉ ሀያል የሆነች ሀገር ናት።ግብፅ በ1922 ዓም ከእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ነፃ ስትወጣ፣ ከእስራኤል ጋር በተከታታይ ተዋግታለች።
ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ድርድርን በተመለከተ በሱዳንና ግብፅ ላይ ጫና እንዲያሳርፍ ደብዳቤ መላኳ የአፍሪቃ ሕብረትን ሚና ያከበረ ነው አለች።
ግብጽ እና ሱዳን በታላቁ የኅዳሴ ግድብ ላይ የሚደረገውን ድርድር ማቋረጣቸውን አስታወቁ። ሁለቱ አገሮች በአፍሪካ ኅብረት አሸማጋይነት ከሚደረገው ድርድር ያፈነገጡት ኢትዮጵያ ትናንት በተደረገው ድርድር የግድቡን ውኃ አሞላል የተመለከተ ረቂቅ ደንብ ካቀረበች በኋላ ነው።
የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውኃ አሞላል እና አለቃቀቅን በተመለከተ ኢትዮጵያ ግብፅ እና ሱዳንን የማነጋገር ኃላፊነቱን ዩናይትድ ስቴትስ ለግምጃ ቤት ሹሞቿ መስጠቷ እንዳስገረማቸው በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ዴቪድ ሺን ተናገሩ።
ኢትዮጵያ ለታላቁ የኅዳሴ ግድብ በአሜሪካ የተዘጋጀው የሥምምነት ረቂቅ «የሶስቱ ሀገራት የድርድርም ሆነ የሕግ እና ቴክኒክ ቡድኖች ውይይት ውጤት አይደለም» በማለት እንደማትቀበለው አስታወቀች። ግብጽ እና አሜሪካ ሥምምነቱ እንዲፈረም ጥሪ ቢያቀርቡም ኢትዮጵያ ግን ድርድሩ አልተጠናቀቀም ብላለች።
ግብጽ ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ በአካባቢው የተለየ ሚና በመጫወት ላይ ትገኛለች። የፖለቲካ ተንታኞች ግብጽ ደቡብ ሱዳን ላይ ባልተለመደ መልኩ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ መጀመሯ ኢትዮጵያን ያሰጋል ባይ ናቸው።
«አንደኛዉ መታወቅ ያለበት ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ድርድር ሳይሆን ዉይይት ነዉ እየተካሄደ ያለዉ። ዉይይቱ በካርቱም መጋቢት 26 እና መጋቢት 27 ነዉ የሚካሄደዉ። »
ውስጣዊ ግጭት እና ተቃውሞ የሚንጣት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪቃ ቀንድ ባሉ ሃገራት ዘንድ የሚታየው ጂኦ ፖለቲካዊ ለውጥ የዛሬው እንወያይ መሰናዶ ትኩረት ነው። የቀይ ባሕር መስመርን ተከትሎ ከሶማሊያ እስከ ላይ ግብጽ ድረስ የባሕር በር ባላቸውም ኾነ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ወደብ አልባ ሃገራት ዘንድ ነው ፈጣን ለውጡ እየተስተዋለ የሚገኘው።
የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚንስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመሩት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የልዑካን ቡድን እና የግብፅ አቻዎቹ የሁለቱን ሐገራት ስድስተኛ የጋራ ኮሚሽን ሥብሰባ ካይሮ ግብፅ ዉስጥ አድርገዋል።
የግብፁ ውጭ ጉዳይ ምኒስትር ሳሜሕ ሽኩሪ ከኢትዮጵያው አቻቸው ዶ/ር ወርቅነሕ ገበየሁ ጋር በታላቁ የኅዳሴ ግድብ ላይ ለመምከር በሚቀጥለው ሳምንት ወደ አዲስ አበባ እንደሚያቀኑ የመስሪያ ቤታቸው ቃል-አቀባይ አረጋገጠ። የውጭ ጉዳይ ምኒስትሩ ጉብኝት ወደ ፊት መራመድ ለተሳነው የግድቡ ግንባታ ድርድር መፍትሔ ለማበጀት ነው ተብሏል።
የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱል ፋታሕ አል-ሲሲ ራሱን «እስላማዊ መንግሥት» ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ከፈጸማቸው ሁለት የቦምብ ጥቃቶች በኋላ በአገራቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደንግገዋል። የጸጥታ ተንታኞች ፅንፈኛው ታጣቂ በመካከለኛው ምሥራቅ የተሻለ መረጋጋት በሚታይባት ግብጽ የኃይማኖት ውጥረት ለመቀስቀስ ውጥን አለው ሲሉ ያስጠነቅቃሉ።
ኢትዮጵያውያን ስሱ ከሆኖባቸው ጉዳዮች አንዱ የአባይ ወንዝ ነገር ነው፡፡ ሶስት ኢትዮጵያውያንን ያቀፈው የተመራማሪዎች ቡድን ከዓመታት በፊት ያወጣው የምርምር ውጤት ከዚህ ቀደም ስለ አባይ የነበረ ግምታዊ ስሌትን የሚያፈርስ ነው፡፡ ይኸው ግኝት ከዚህ ቀደም ግብጽ እና ሱዳን በአባይ ወንዝ ዙሪያ ስምምነት ሲፈጽሙ የተመረኮዙበትን ቁጥርም ያፋልሳል፡፡
የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አል-ሲሲ ባለፈው ሳምንት ወደ ዩጋንዳ ጎራ ብለው ከኡጋንዳው አቻቸው ዩዌሪ ሙሴቪኒ ጋር በተለያዩ ጉዳዩች ላይ መክረዋል፡፡ በደቡብ ሱዳን እንዲሰፍር ለተቃደው የአካባቢው ሀገራት የጥበቃ ኃይል ግብጽ ጦር ብታዘምት እንደሚደግፉ ሙሴቪኒ አሳውቀዋል፡፡ ታዛቢዎች እንደሚሉት የግብፅ ዕቅድ በኢትዮጵያ ዘንድ ብዙም አይወደድም።
የግብፅ የአዉሮፕላን አደጋን ከቴክኒክ ብልሽት ይልቅ በይበልጥ የአሸባሪ ጥቃት ሳይሆን እንደማይቀር የሩስያ የደህንነት ሚኒስቴርና የግብፅ አቪየሽን ሚኒስትር መግለፃቸዉ ተዘግቦአል። ይህን ተከትሎ ግብፅ አደጋዉን ለማጣራት ፈረንሳይን ያካተተ አንድ የምርመራ ኮሚቴ ማቋቋማ ተመልኮአል። የአዉሮፕላኑ ስብርባሪም ግብፅ ባህር ዳርቻ ሳይገኝ አልቀረም።
የአባይ ወንዝ ውሃን በመጠቀሙ ጉዳይ ላይ በኢትዮጵያና ግብጽ መካከል የነበረው የኃይል ሚዛን ወደ ኢትዮጵያ እያደላ መሆኑ ተነግሯ። ግብጽ ከአባይ ወንዝ የምታገኘውን ጥቅም ማጣት አትፈልግም። የኢትዮጵያና ግብጽ ፍጥጫ ምሥራቅ አፍሪቃን ይበልጡን ያልተረጋጋ አካባቢ እንዳያደርገው ያሰጋል።
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