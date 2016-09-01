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ዘገባና ትንታኔ

Äthiopien Kiremu

በተፈናቃይ መጠለያ የአዲስ ዓመት አከባበር ይዞታ

በተፈናቃይ መጠለያ የአዲስ ዓመት አከባበር ይዞታ

በተፈናቃይ መጠለያ የበዓል አከባበር ይዞታ
ፖለቲካማክሰኞ፣ መስከረም 1 2016
Äthiopien | Viehmarkt in Diredawa

የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም

የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም

ፖለቲካሰኞ፣ ጳጉሜን 6 201518:56 ደቂቃ
የመጨረሻው አማራጭ ሕይወቱን በገዛ እጁ ማጥፋት የሆነበት የአልቱን መቃብር ከክሮይዝቤርግ ወጣ ብሎ በሚገኘው በበሊን ማሪዶርፉ የቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይገናል። ዛሬ በሕይወት ቢኖሮ 63 ዓመት ይሆነው ነበር። መቃብሩ እስካሁን ድረስ በብዙዎች ይጎበኛል ።አሁንም አጠገቡ አበባ ጉንጉን ተቀምጦም ይታያል። 

ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን

ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን

ከዚያን ጊዜ አንስቶ ላለፉት 40 ዓመታት ስደተኞች የመባረር ስጋት ሲገጥማቸው ወይም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ የጀርመን ዐብያተ ክርስቲያን ከለላ ይሰጣሉ።
ፍልሰትረቡዕ፣ ጳጉሜን 1 2015
ሮቤልን ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘሁት የአውቶብስና የባቡር ሾፌሮች የደንብ ልብስ ለብሶ በከተማ ባቡር ሲሄድ ነበር። ያኔ አብረን ካገኘነው የስራ ባልደረባዬ አዜብ ጋር ስለ ስለርሱ ማንነት በመጠኑም የተረዳነው፣ ይህንንም ቃለ ምልልስ እንዲሰጠን የጠየቅነው በአማርኛ ነግሮን ነው ።

ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን

ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን

ሮቤል ወልደ ሚካኤል ተወልዶ ካደገባት ከኤርትራ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰደደው በ19 ዓመቱ ነበር። በተሰደደበት ሱዳን ለአምስት ዓመታት ግድም ኖሯል።
ፍልሰትማክሰኞ፣ ነሐሴ 23 2015
Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ

ስፖርትሰኞ፣ ነሐሴ 15 201511:12 ደቂቃ
በቡዳፔስት ውድድር ድል የተቀዳጁት ኢትዮጵያውያት አትሌቶች

የነሐሴ 15 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የነሐሴ 15 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

በቡዳፔስት የዓለም አትሌቲክስ ፉክክር ኢትዮጵያውያት አትሌቶች ከ1ኛ እስከ 3ኛ ደረጃ በመያዝ ሜዳሊያዎቹን በመላ ተቆጣጥረዋል ።
ስፖርትሰኞ፣ ነሐሴ 15 2015
ተጨማሪ አሳይ