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በተፈናቃይ መጠለያ የአዲስ ዓመት አከባበር ይዞታ
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በተፈናቃይ መጠለያ የበዓል አከባበር ይዞታ
ፖለቲካ
1 መስከረም 2016
ማክሰኞ፣ መስከረም 1 2016
የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም
የዜና መጽሔት፤ ጳጉሜ 6 ቀን 2015 ዓ.ም
ፖለቲካ
6 ጳጉሜን 2015
ሰኞ፣ ጳጉሜን 6 2015
18:56 ደቂቃ
ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን
ከጀርመን እንዲባረሩ ለተወሰነባቸው ስደተኞች ከለላ የምትሰጠው የጀርመን ቤተ ክርስቲያን
ከዚያን ጊዜ አንስቶ ላለፉት 40 ዓመታት ስደተኞች የመባረር ስጋት ሲገጥማቸው ወይም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ሲሆኑ የጀርመን ዐብያተ ክርስቲያን ከለላ ይሰጣሉ።
ፍልሰት
1 ጳጉሜን 2015
ረቡዕ፣ ጳጉሜን 1 2015
ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን
ወጣቱ ኤርትራዊ የአውቶብስ ሾፌር በቦን
ሮቤል ወልደ ሚካኤል ተወልዶ ካደገባት ከኤርትራ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰደደው በ19 ዓመቱ ነበር። በተሰደደበት ሱዳን ለአምስት ዓመታት ግድም ኖሯል።
ፍልሰት
23 ነሐሴ 2015
ማክሰኞ፣ ነሐሴ 23 2015
ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ
ሣምንታዊ የስፖርት ዘገባ
ስፖርት
15 ነሐሴ 2015
ሰኞ፣ ነሐሴ 15 2015
11:12 ደቂቃ
የነሐሴ 15 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ
የነሐሴ 15 ቀን፣ 2015 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ
በቡዳፔስት የዓለም አትሌቲክስ ፉክክር ኢትዮጵያውያት አትሌቶች ከ1ኛ እስከ 3ኛ ደረጃ በመያዝ ሜዳሊያዎቹን በመላ ተቆጣጥረዋል ።
ስፖርት
15 ነሐሴ 2015
ሰኞ፣ ነሐሴ 15 2015
ተጨማሪ አሳይ
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