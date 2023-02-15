 ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሔር በወዳጆቻቸው አንደበት | አፍሪቃ | DW | 22.03.2023

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አፍሪቃ

ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሔር በወዳጆቻቸው አንደበት

ዶክተር ተወልደ ብርሀን ገብረእግዚአብሔር የብዝሀ ሕይወት ጉዳይ የሚገዳቸው፤ በዓለም አቀፍ መድረኮች በማደግ ላይ የሚገኙ 134 አገራትን ወክለው የተደራደሩ ሳይንቲስት ነበሩ። በዚህ ሣምንት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ዶክተር ተወልደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና አስመራ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በተለያዩ ተቋማት በሙያቸው አገልግለዋል።

ስለ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሄር ማን ምን አለ?

የአካባቢ ጥበቃ ህይወት ሳይንቲስት የነበሩት በርካታ ዓለም አቀፍና የአገር ውስጥ ሽልማቶችን  ባለቤት ዶ/ር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር  ለአገራችንም ሆነ ለዓለም አርሶ አደሮችን መብት ያስከበሩ የዘረ መል ማሻሻያ በተደረገባቸው ወይም የGMO ምግቦች ያላቸውን ተጽዕኖ አስመልክተው ውጤት ያለው ድርድር ያደረጉ ሳይንቲስት ነበሩ። በሥነ-ምህዳር ሳይንስ አያሌ ምሁራን ለአለም ያፈሩ እንዲሁም በርካታ መጽሃፍትን በመጻፍ፣ የአካባቢ ጥበቃ ስትራቴጂዎችን በመቅረጽ ለሀገር ያበረከቱ ሳይንቲስት ነበሩ።

የ83 ዓመት የእድሜ ባለፀጋ የነበሩትን ሳይንቲስት ዶ/ር ተወልደ ብርሃን ገብረ  እግዚአብሔር  ከአራት አስት አመታት በላይ እንደሚያውቋቸው ለዶቼ ቬሌ የተናገሩት ፕሮፌሰር እንዳሻው በቀለ ዶ/ር ተወልደ ብርሃን  ተቋምን ብቻ ሳይሆን አብረው ሰው የመሰረቱት ና ያፈሩ ትልቅ ሰው ናቸው ሲሉ በአገራችን ይሁን በአህጉር ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው  ብለዋል ካበረከቱት ስራዎች መሀከል ጥቂቶቹን አካፍለውናል።
«ባደጉት አገሮች መሀከል  ያለውን የብዙሃ ህይወት አጠቃቀም እና የመካፈል ወይንም አብሮ ቀጣይነት  እድገት ላይ ለመስራት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው።» አያይዘውም  «የአፍሪቃ አገሮች አስተባብሮ የተሟገተ ተሟግቶም ያሸነፈ በመጨረሻም አፍሪቃ የራስዋን እንብዛ ህይወት እንድትጠብቅ ያደረገ ሰው ነው» በአገራችንም ቢሆን ይላሉ ፕሮፌሰር እንዳሻው  «በኢትዮጵያ አካባቢ  ጥበቃ ላይ ብዙ ህጎች እንዲወጡ በአየር ለውጥ  ኢትዮጵያ ታወቂ ሆና አቅሟ እንዲጎለብት ያደረገ ትልቅ ሰው ነበር » ብለዋል። 

Dr. Tewolde Berhan Gebre Egziabher

ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሄር

የአካባቢ ጥበቃ ባለሙያው ዶክተር ተወልደ ብርሃንን  ስራዎች  «የምድራችን ጀግና» በሚል በመጽሀፍ ያሳተመው ደራሲ ዘነበ ወላ ዶክተር ተወልደ ብርሃን በብዙሃን ህይወት ሀብት ላይ አፍሪካን ወክለው በአለም መድረክ ላይ ይቀርቡ ነበር ሲል ለዶቼ ቬሌ ተናግሯል የሚያውቁትም ይሁን የማያውቁት ሰው ሲስቅ ማየት ከምንም ነገር በላይ ያስደስታቸዋል ያለው ደራሲ ዘነበ የብዙዎች አባት ነበሩ ሲሉ ስለአገራቸው ነራቸውን ስሜት በዚ መልክ አጋርተውናል ።

«ከምንም ነገር በላይ የሚያሳስበው  የኢትዮጵያ አንድነት ነው»በጣም ብዙ ስራዎች ሰርተዋል ከነዚህ መሀከል ይላሉ ደራሲው «ኢትዮጵያ ከማዳበሪያ ገበያ ነጻ የሆነች ሃገር ለመፍጠር ያለፉትን 30 አመታት ጥረት አድርገዋል። ሌላው የማህበረሰብ መብት ና የአለም አርሶ አደሮች መብት ላይ ነው በብዙሀን ህይወት ላይ የባለቤትነት መብት ማውጣት ጀምረው ነበር ሌላው ሰው የፈጠረው ቁሶች ላይ ማውጣት ይቻላል በህያውያን ላይ ግን ማውጣት ገበሬውን እንደሚጎዳው ስለሚያውቅ ባደረገው ከባድ ክርክር ለውጤት አብቅተዋል »ብለዋል  ያስገኙትን ውጤት ሲናገሩ « በዓለም ላይ ከ1 ነጥብ 4 ቢሊዮን በላይ አርሶ አደሮችን የዘር መብት ባለቤትነታቸውን አረጋግጠዋል» ብለዋል ለበርካቶች አባት እና መጠለያ የነበሩት ዶክተር ተወልደ ብርሃንን የሕይዎት ጉዞ ዙሪያ ዳጎስ ያለ መጽሐፍአሳትመዋል ብለዋል።


ዶክተር ተወልደ ብርሃን  የዩናይትድ ኪንግደም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን ጨምሮ በተለያዩ መድረኮች በመገኘት አካባቢ ጥበቃና ሥነ ህይወት የተመለከተ ንግግሮችን አድርገዋል በርካታ ስራዎችንም ለአለም አበርክተዋል ያሉት ፕሮፌሰር እንዳሻው በቀለ ዶክተር ተወልደ  ብርሃን ሳይንሱን በአገራችን ለማበልጸግ ትልቅ ስራ ሰርተዋል ይላሉ  «ሳይንሱን ለማበልጸግ ትልቅ ስራ ነው የሰራው። ትልቅ ሰው ነው። ብዙ የሰራ ሰው ነው በፍሎራው በኢኮሎጂው ፤ በቬጂቴሽን ለምሳሌ በደርግ ግዜ በጋንቤላ እና ዴዴሳ ኢኮሎጂው ቬጂቴሽን አሰርቷል ግን እሱ እንደሰራው አድርገን አይደለም የምንመለከተው ወይም ምናገናዝበው ሌላው በባዮ ቴክኖሎጂ ላይ በደንብ እውቀቱ ኖሮት ብዙ ስራዎችን እንዲሰራ ያደረገ ነው ለሃገሩ በርካታ ስራዎችን ያበረከቱ ሰው ነው»
ዶ/ር ተወልደ ብርሃን ከአካባቢ ጥበቃና ብዝሃ ህይወት ጋር የሚያያዝ ከ30 በላይ ጥናቶችን አሳትመዋል። በተመሳሳይ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ መጽሐፍትንም ጽፈዋል  እንዲሁም በርካታ ዓለም አቀፍና የአገር ውስጥ ሽልማቶችን አግኝተዋል።

Dr. Tewolde Berhan Gebre Egziabher

ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሄር

እንደ አውሮፓውያኑ  አቆጣጠር 2000 ላይ ስዊዲን ስቶኮልም በአካባቢ ጥበቃ በነበራቸው አስተዋጽኦ አማራጭ (Alternative) የኖቤል ሽልማት የወሰዱ ሲሆን በ2006 ሲንጋፖር ላይ (champion of the earth) የሚል ሽልማትን ከመንግሥታቱ ድርጅት ተበርክቶላቸዋል።

ዶ/ር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሄር ከእናታቸው ከወ/ሮ ማእዛ ተወልደ መድኅን እና ከአባታቸው ከመምሬ ገብረ እግዚአብሄር ገብረ ዮሐንስ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በአድዋ ከተማ አቅራቢያ በምትገኝ ይርባገረድ በተባለች አካባቢ የካቲት 12 ቀን፤ 1932 ዓ.ም ተወልደው በ83 አመታቸው መጋቢት 12 2013ዓት ቀን አረፉ ። የቀብር ስርአታቸው በአዲስ አበባ ከተማ የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ተፈጽሟል። ዶክተር ተወልደ የሦስት ሴት ልጆች አባት ነበሩ ።

ማኅሌት ፋሲል 

እሸቴ በቀለ

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ስለ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገ/እግዚአብሄር ማን ምን አለ?

ተዛማጅ ዘገባዎች

ኢትዮጵያ ስንዴ ወደ ውጪ መላክ ስትጀምር የባሌ ገበሬዎች በተመን ጉዳይ ቅሬታ ገብቷቸዋል

ኢትዮጵያ ስንዴ ወደ ውጪ መላክ ስትጀምር የባሌ ገበሬዎች በተመን ጉዳይ ቅሬታ ገብቷቸዋል 15.02.2023

የባሌ ገበሬዎች በሕዳር እና ታኅሣስ ወራት እስከ 4,200 ብር ያወጣ የነበረው አንድ ኩንታል ስንዴ በ3,200 ብር ለመሸጥ በመገደዳቸው ቅሬታ ገብቷቸዋል። አንድ የጋሰራ ወረዳ ገበሬ "የመኪና፣ የሠራተኛ ወጪ ሲታሰብ ምንም ትርፍ የለውም። ዞሮ ዞሮ መንግሥት ያተርፍ እንደሆነ ነው እንጂ አርሶ አደር ተጎጂ ነው" ሲሉ ቅሬታቸውን አስረድተዋል።

Fotovoltaik / Solaranlage auf Feldern und Wiesen - Symbolbilder Agri-Photovoltaik DEU, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, B¸ren, 01.09.2021: Beerenobstplantage in innovativem Gew‰chshaus. Ziel ist es die Folgen des Klimawandels abfedern, den Ernteertrag steigern und gleichzeitig Strom produzieren. Rund drei Meter ¸ber dem Boden sind die Solarmodule angebracht. Die Panels sind lichtdurchl‰ssig, etwa 75 Prozent des Sonnenscheins kommt bei den Pflanzen an. Durch den produzierten Solarstrom kˆnnten rund 150 Einfamilienh‰user versorgt werden. *** Agri Photovoltaik DEU, Germany, North Rhine-Westphalia, B¸ren, 01 09 2021 Soft fruit plantation in innovative greenhouse The aim is to cushion the effects of climate change, increase crop yields and produce electricity at the same time The solar modules are mou

የኔዘርላንድ የግብርና እና ዉጤታማነቱ 13.12.2022

በኔዘርላንድስ ደቡብ ምስራቅ በምትንገኝ ኢግሄል በምትባል አነስተኛ መንደር የሚኖሩት ገበሬ ፒተር ዊነን በዚህ የግሪን ሃውስ በመጠቀም ውጤታማ የእርሻ ስራዎቻቸውን ያከናውናሉ።

በአፍሪቃ ቀንድ ለሚደጋገመው ድርቅ መፍትሄ

በአፍሪቃ ቀንድ ለሚደጋገመው ድርቅ መፍትሄ 07.03.2023

በአፍሪቃው ቀንድ አካባቢ የሚደጋገመው ድርቅ ባለፉት ሦስት ዓመታት ደግሞ ተጠናክሮ በሰውም በእንስሳትም ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱን ቀጥሏል። ቆላማውን አካባቢ በተቀናጀ ስልት በድርቅ ተደጋግሞ ከመጎዳት መከላከል እንደሚቻል የደን እና የተፈጥሮ አካባቢ ተመራማሪዎች ይናገራሉ።