ዶናልድ ትራምፕ ላይ የመግደል ሙከራ አድራጊው ምን ሆነ?ረቡዕ፣ መስከረም 8 2017
የዩናይትድ ስቴትስ የቀድሞ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከዳግመኛ የመግደል ሙከራ ከተረፉ በኋላ የወደፊት የደሕንነታቸው ሁኔታ አነጋጋሪ ሁኗል ። የድያ ሙከራ በተደረገበት የጎልፍ መጫወቻ ሥፍራቸው ያለው ደሕንነት ምን ያህል ጥብቅ መሆኑን ጠባቂዎቻቸውን ጠይቀዋል። ለመሆኑ የግድያ ሙከራ አድራጊው የ58 ዓመቱ ግለሰብ ላይ ምን አይነት የክስ ሒደት ተከፈተ? የቀድሞው ፕሬዚደንት በሁለት ወራት ጊዜያት ብቻ ሁለት ጊዜ የግድያ ሙከራ እንዴት ሊፈጸምባቸው ቻለ?
ትናንት ወደምርጫ ዘመቻቸው የገቡት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የከሸፈው ሁለተኛ የግድያ ሙከራ ከሰሞሙ የተደረገው ፍሎሪዳ በሚገኘው የዶናልድ ትራምፕ ጎልፍ መጫወቻ ሜዳ ውስጥ ተደብቆ በነበረው የ58 ዓመት ተጠርጣሪ ነበር ። ተጠርጣሪው አጥር ስር ተደብቆ በቅርብ ርቀት ዶናልድ ትራምፕ ላይ ሲያነጣጥር የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጠባቂዎች (ሴክሬት ሰርቪስ) አባላት ተኩስ ተከፍቶበታል ። ወደ ተሽከርካሪው ሮጦ ለማምለጥ ቢሞክርም በቁጥጥር ሥር ውሏል። ራየን ዌስሊ ሩዝ የተባለው ተጠርጣሪ የጦር መሣሪያ አነጣጥሮ ዶናልድ ትራምፕን ይጠባበቅ እንደነበር የአሜሪካ ባለሥልጣናት ገልጠዋል ። ሰውዬው ዌስት ፓልም በሚገኘው የጎልፍ መጫወቻ ሥፍራ ምግብ እና መሣሪያ ይዞ ለ12 ሰዓታት ግድም መቆየቱ የጥበቃ ሁኔታው አሳሳቢ ነው አስብሏል ።
የቀድሞው ፕሬዚደንት ለምርጫ ዘመቻ ወደ ሚቺጋን ማቅናታቸው ተዘግቧል ። የዴሞክራቲክ ፓርቲ ተወካይዩዋ ተቀናቃኛቸው ካማላ ሐሪስም በበኩላቸው ወደ ፔንሲልቫኒያ ለምርጫ እንዳቀኑ ተጠቅሷል ።
ዶናልድ ትራምፕ ላይ በሁለት ወራት ጊዜያት ግድም ሁለተኛ የመግደል ሙከራ መደረጉ ግን እጅግ አነጋግሯል ።
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ፀሐይ ጫኔ