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Themenheader Afrika was bleibt vom Boom amharisch 2012_09_24_JagdAufRohstoffe_Einzelteile.psd

በአፍሪቃ በኢኮኖሚዉ እያደጉ ያሉት ሀገሮች እድገታቸዉ የተፋጠነዉ ጥሬ ሃብታቸዉን ለዓለም ገበያ በማቅረባቸዉ ነዉ። ከምያቀርቡት ጥሪ ሃብታቸዉ ዉስጥ፤ ለምሳሌ እንደ መዳብ እና ነሃስ እንዲሁም እጅግ ከፍተኛ ዋጋ ያላጠዉ ማዕድናት ማለት እንደ ወርቅ፣አልማዝ፣ ከመሪት ዉስጥ የሚገኝ ነዳጅ እንዲሁም ጋዝ የመሳሰሉት ይገኙበታል።

እንደ አንጎላ ያሉ አንዳንድ የነዳጅ ዘይት አምራች አገራት፣ የዓመት የእድገት መጠናቸዉን ከ20 በመቶ በላይ ሲያደርሱ፤ ሌሎች ሀገራት ደግሞ ማዕድንም ሆነ የነዳጅ ዘይትን ማዉጣት የጀመሩት ከቅርብ ግዜ ወዲህ ነዉ። የፖርቱጋል ቋንቋ ተናጋሪዋ ሞዛንቢክ ለምሳሌ በዓለማችን በከፍተኛ ደረጃ ከሰልን እና ጋዝን ለማምረት ጥሩ ጅማሮ ላይ ናት። የዓለማችን ኢኮነሚ በጥሪ ሃብት እጥረት ሲጨናቅ- የአፍሪካ የኢኮኖሚ እድገቷ በመፋጠን ላይ ይገኛል።
ከዚህ ጋር በተያያዘ የአፍሪቃ ጥሪ ሃብት ምርት መጠናከር፤ በዓለም የገበያ ዋጋ ላይ እና በአቅርቦት ፍላጎት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ፤ የአህጉሪቱ ኢኮነሚ ላይ ተፅኖ ሊያሳድር ይችላል። በሌላ በኩል ጥሪ ሃብቱን በማከፋፈሉ ረገድ የከባቢ አየር መበከል፣ ሙስና እና ግጭቶች አዲስ በተጠናከረዉ ምጣኔ ሃብት ላይ ጉዳትን ያስከትላሉ። "በቂ የጥሪ ሃብት" በከርሰ ምድራቸዉ መገኘቱ እድገትን ሊያስገኝላቸዉ ሲገባ፤ ችግርን ይዞባቸዉ መጥቶ ይሆን? ይዚህ በከፍተኛ ፍጥነት በማደግ ላይ ያለ ኢኮነሚ፤ ለአፍሪቃ ሀገራት እና ህዝቦችዋ የሚያመጣላቸዉ ጥቅም ምን ይሆን? የዶቼ ቬለ ዘጋቢዎች መልስ ያፈላልጋሉ።

የናይጀሪያ ነዳጅ ዘይት  

የታንዛንያ የወርቅ ማዕድን  

የአንጎላ ነዳጅ ዘይት  

ከጊኒ ቦክሳይት ተጠቃሚው ማነዉ?  

የናይጀሪያ ነዳጅ ዘይት

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ናይጀርያ ያለ ነዳጅ ዘይት ሐብቷዋ ምንም ነገርን ማንቀሳቀስን አትችልም። 80 በመቶዉ የሀገሪቱ ገቢ የሚገኘዉ ከዚሁ ከነዳጅ ዘይት ሐብቷ ነዉ። ናይጀርያ የነዳጅ ዘይትዋን ከምድረ-ከርስ ማዉጣት ከጀመረችበት ከጎርጎረሳዉያኑ 1958 ዓ,ም ጀምሮ በከፍተኛ የነዳጅ ምርት አቅርቦት ከዓለም ስምንተኛ ደረጃን ይዛ ትገኛለች።  

የታንዛንያ የወርቅ ማዕድን  

የአንጎላ ነዳጅ ዘይት  

የናይጀሪያ ነዳጅ ዘይት  

የታንዛንያ የወርቅ ማዕድን

ታንዛንያ የተፈጥሮ ማዕድን ባለ ሃብት ናት። በምስራቅ አፍሪቃዊትዋ ሀገር ታንዛንያ 36 ሚሊዮን አዉንስ ወርቅ፤ ማለት ወደ አንድ ሚሊዮን ኪሎ ግራም የወርቅ ክምችት እንዳላት ይገመታል። በዚህም ታንዛንያ በአፍሪቃ አህጉር በወርቅ ሃብት ክምችት ከደቡብ አፍሪቃ እና ጋና ቀጥላ ሶስተኛ ደረጃን እንድትይዝ ያደርጋታል።  

የአንጎላ ነዳጅ ዘይት

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በአንጎላ ሰሜናዊ የባህር ዳርቻ ከፍተኛ የነዳጅ ዘይት ክምችት ይገኛል። አንጎላ የነዳጅ ዘይት ክምችትዋን ለመጀመርያ ግዜ ያገኘችዉ በ1960ዎቹ ዓመታት መጨረሻ ላይ ነዉ። ከጎርጎረሳዉያኑ 1975 እስከ 2002 ዓ,ም ድረስ በአንጎላ የነበረዉ የእርስ በርስ ጦርነት ካበቃ በኋላ ሀገሪቱ ያላትን የነዳጅ ዘይት ለማዉጣት የተሻለ ዘዴ ተፈጠረላት።  

የሞዛምቢክ ድንጋይ ከሰል ሐብት  

የናይጀሪያ ነዳጅ ዘይት  

የሞዛምቢክ ድንጋይ ከሰል ሐብት

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በሞዛምኒክ የቴህት ክፍለ ሀገር ያን ያህል ትኩረት የተሰጠው ቦታ አይደለም። በተለይ ማንም በሞቃታማ አየሩ በሚታወቀው ክፍለ ሀገር በፍቃደኝነት ለመኖር አይፈልግም። ዛሬ ግን ይህ አካባቢ ትልቅ ተስፋ የሚጣልበት ስፍራ ሆኗል። ምክንያቱም ከጥቂት አመታት በፊት በዚህ ስፍራ የድንጋይ ከሰል ማዕድን ተገኝቷል።  

ከጊኒ ቦክሳይት ተጠቃሚው ማነዉ?  

የናይጀሪያ ነዳጅ ዘይት  

የሞዛምቢክ ድንጋይ ከሰል ሐብት  

ከጊኒ ቦክሳይት ተጠቃሚው ማነዉ?

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ምዕራብ አፍሪቃዊትዋ ጊኒ-ኮናክሪ በተፈጥሮ ሃብት የታደለች ሀገር ናት። በዓለም ዙርያ ከርሰ-ምድር ዉስጥ ከሚገኘዉ ቦክሳይት ማለት የአልሙንዩም ንጥረ ነገርን የያዘዉ ድንጋይ ሁለት ሶስተኛዉ በጊኒ ከርሰ-ምድር ዉስጥ ይገኛል።  

የታንዛንያ የወርቅ ማዕድን  