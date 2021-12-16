 ዩናይትድ ስቴትስ ስለኢትዮጵያ ወቅታዊ ኹኔታ | ዓለም | DW | 21.12.2021

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ዓለም

ዩናይትድ ስቴትስ ስለኢትዮጵያ ወቅታዊ ኹኔታ

ዩናይትድስቴትስ በኢትዮጵያው የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም እንዲቻል ዲኘሎማሲያዊ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል አስታወቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት ተዓማኒነት ያለውና ሁሉንም ያሳተፈ ብሄራዊ ውይይት እንዲጀምር ጥሪ አቅርበዋል።

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ለሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ጥሪ አድርጋለች

ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ የሚካሄደውን ጦርነት ለማስቆም እንዲቻል ዲኘሎማሲያዊ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል ዐስታወቀች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ኘራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ የኢትዮጵያ መንግሥት ተዓማኒነት ያለውና ሁሉንም ያሳተፈ ብሄራዊ ውይይት እንዲጀምር ጥሪ አቅርበዋል። መንግሥት በጦርነቱ የህወሃት ኃይሎችን ድል አድርጎ ከእየ አካባቢዎቹ ማስወጣቱን ሲገልጥ፤ ሕወሓት ከአማራ እና ከአፋር ክልል የወጣሁት ለ«ሠላም» ነው ይላል። ዩናይትድ ስቴትስ ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲገታ መጠየቋን እንደምትገፋበት ዐስታውቃለች። ዩናይትድ ስቴትስ ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲደረግም መንግሥትን መጠየቋን ገልጣለች። 

ታሪኩ ኃይሉ

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ለሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት ጥሪ አድርጋለች  

ተዛማጅ ዘገባዎች

Addis Abeba City – Ethiopia

የሐሙስ ታኅሣሥ 7 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 16.12.2021

TOPSHOT - Amhara Fano militia fighters walk in the ransacked terminal at the Lalibela airport in Lalibela, o++n December 7, 2021. - Residents of Lalibela, a city in northern Ethiopia home to storied medieval rock-hewn churches, are reeling from the recent occupation by the Tigray People's Liberation Front (TPLF) insurgent group. Until government forces drove them out last werk, the rebels looted homes and health facilities, while residents lost touch with the outside world due to cuts in transportation, electricity, banking and communications. (Photo by Solan Kolli / AFP) (Photo by SOLAN KOLLI/AFP via Getty Images)

ነዋሪዎች ስለ ሕወሓት ውድመት በላሊበላ ከተማ 21.12.2021

ሕወሓት በአማራ ክልል ላሊበላ ከተማ በቆየባቸው ወራት የመንግስሥትና የግለሰብ ንብረቶችን ማውደሙን የከተማዋ ነዋሪዎችና ባለስልጣናት ዐስታወቁ። በውድመቱ የተነሳም የመንግሥት ሥራን ሙሉ ለሙሉ መጀመር እንደማይቻልም ተገልጧል።

AMHARA, ETHIOPIA - DECEMBER 16: Ethiopian security forces patrol at street after Ethiopian army took control of Dessie town of Amhara city from the rebel Tigray People's Liberation Front (TPLF) in Ethiopia on December 16, 2021. Minasse Wondimu Hailu / Anadolu Agency

የታኅሣሥ 12 ቀን፣ 2014 ዓ.ም ዜና መጽሄት 21.12.2021