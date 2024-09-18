የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወቀሳ

የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ወቀሳረቡዕ፣ መስከረም 8 2017
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሰው የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ የፖለቲካ ድርጅት ሰኔ 16 ቀን፣ 2016 ዓ.ም በክልል ምርጫ ከተካሄደ ወዲህ በፓርቲው ላይ ከፍተኛ ጫና እንደደሰበት እንደሚገኝ ዐሳወቀ፡፡ፓርቲው በሰኔ 16 ምርጫ በተወዳደረበት መተከል ዞን 3 ለክልል ምክርቤት እና አንድ የህዝብ ተወካዩች ምክርት ቤት ወንበር ማግኘቱን የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዩሐንስ ተሰማ አስታውሰዋል፡፡ ቡሌን በተባለው ወረዳ ተቃዋሚ ፓርቲ መርጣቹሀል ተብሎ የፓርቲው ደጋፊዎች፣ነጋዴዎችና አርሶ አደሮች ላይ ዛቻ እና ማስራርያ እየደረሰ እንደሚገኝ ገልጸው አባላቱ ለእስር እየዳረጉ እንደሚገኙ አክለዋል፡፡
በጉዳዩ ላይ ያነጋርናቸው የቡሌን ወረዳ ፓሊስ ጽ/ቤት አዛዥ በወረዳው በፖለቲካ አመለካከቱ የታሰረ ግለሰብም ሆነ ቡድን በወረዳው የለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
ሰኔ 16/2016 ዓ.ም በተካሄደው ቀሪና ድጋሚ 6ኛ ጠቅላላ ምርጫ ላይ መሳተፉንና የክልልና የህዝብ ተወካዮች ወንበር ማግኘቱን ያሳወቀው የቦሮ ዴሞክራሲ ፓርቲ የፖለቲካ ድርጅት የተቀናጀ ያለው ወከባና ዛቻ በአባላቱ ላይ መድረሱን አመልክተዋል፡፡ ፓርቲው ምርጫ ባሸነፈበት የመተከል ዞን ቡሌን ወረዳ የድርጅቱ አባላት በተለያዩ ወቅቶች እንደሚታሰሩና ከልዩ ልዩ የፖለቲካ እና ማህበራዊ ተሳትፎ መከልላቸውን የፓርቲው የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዩሐንስ ተሰማ ለዶቸቨለ ተናግረዋል፡፡ ኃላፊው እንዳሳወቁት በወረዳው በንግድ፣በግብርና እንዲሁም በመንግስት ስራ ላይ የተሰማሩ የፓርቲው ደጋፊዎች ላይተፎካካሪ ፓርቲ ደግፋቹሀል፣መርጣቹሀል በሚል ማስፈራሪያና ዛቻ እንደረሰባቸው ነው ፡፡ የፓርቲውን አባላት መብት በመንፈግ የፖለቲካ አመለካትን መሰረት ያደረገ ጫናዎች እየደረሱበት እንደሚገኝ ጠቁመዋል፡፡ በፓርቲው ላይ የደረሱ የመብት ጥሰቶችን የሰብአዊ መብት ተቋማት እንዲከታተሉም ሀሳብ ማቅረባቸውን አቶ ዮሐንስ ተናግረዋል፡፡
በመተከል ዞን ቡሌን ወረዳ በፓርቲው አባሎች ላይ ደርሷል የተባለውን እስራት እንዲሁም ሌሎች ፓርቲው ያነሳቸውን ቅሬታዎችን አስመልክቶ ምላሽ የሰጠው የወረዳው ፖሊስ በቡሌን ወረዳ በፖለቲካ አመለካከቱ የታሰረ ሆነ በደል የደረሰበት ግሰለብም ሆነ ቡድን የለም ሲል ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ የወረዳው ፖሊስ ጽ/ቤት አዛዥ የሆኑት ዋና ኢንስፔክተር ብርሀኑ ኤጄታ በአካባቢው የፖለቲካ ድርጅቶች ሰላማዊ በሆነ መንገድ በምርጫ መሳተፋቸውን በመግለጽ ፓርቲው ያቀረበውን ቅሬታ ተቀባይነት የሌለው ክስ ነው ብሏል፡፡
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሰኔ 16 ቀን፣ 2016 ዓ.ም 6ኛ ጠቅላላ ምርጫ የተካሄደ ሲሆን የቦሮ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ጨምር የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከ10 በላይ የክልል ምክርቤት ወንበሮች አግኝቷል፡፡ 3 የክልልና አንድ የፓርላማ ወንበር ያገኘው የቦሮ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲም በተደጋጋሚ ጫናዎች እየደረሱበት እንደሚገኝ አመልክተዋል፡፡
ነጋሳ ደሳለኝ
ፀሀይ ጫኔ
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