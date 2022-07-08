 የድርቅ አደጋና የኢሰመኮ ማሳሰቢያ | ኤኮኖሚ | DW | 26.07.2022

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ማስታወቂያ

ኤኮኖሚ

የድርቅ አደጋና የኢሰመኮ ማሳሰቢያ

ኢሰመኮ የፌዴራል ፣ የኦሮሚያ እና የሶማሌ ክልሎች መንግሥታት በአፋጣኝ ሊተገብሯቸው ይገባል ካላቸው መካከል አንዱ በመረጃና በምዝገባ ሥርዓት የታገዘ፣ አሳታፊ የሆነ፣ የተጠያቂነት ሥርዓት የተዘረጋለት እንዲሁም ከፍላጎት ጋር የተመጣጠነ ምላሽ ማቅረብ፣ ማሰራጨት እና ክትትል ማድረግ የሚለው ነው።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 03:15

«በድርቅ ለተጎዱት የሚሰጠዉ ርዳታና ድጋፍ መቀጠል አለበት» ኢሰመኮ

 

በድርቅ ምክንያት ለረሐብ ለተጋለጠዉ ሕዝብ የሚሰጠዉ ርዳታና ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) አሳሰበ።የሶማሊያ፣የኦሮሚያና የደቡብ ኢትዮጵያን ክልሎችን የመታዉ ድርቅ በሚሊዮን የሚቆጠሩ እንስሳት ገድሏል።የተባበሩት መንግስታትና ሌሎች ግብረ ሰናይ ድርጅቶች እንደሚሉት ድርቁ ወደ ሰባት ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ ለረሐብ አጋልጧል።የኢትዮጵያ መንግስት የሚቆጣጠረዉ ኢሰመኮ  በበኩሉ በተለይ በሶማሌና በኦሮሚያ ክልሎች ለረሐብ ለተጋለጠዉ ሕዝብ የፌደራሉና የሁለቱ ክልሎች መንግስታት በአፋጣኝ በመረጃና በምዝገባ ሥርዓት የታገዘ፣ የተጠያቂነት ሥርዓት የተዘረጋለት ፣ ከፍላጎት ጋር የተመጣጠነ ድጋፍ ማድረግ አለባቸዉ።በመንግሥትና በአጋር ድርጅቶች ለድርቁ የሚሰጡ ምላሾች ለሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተጋላጭ የሆኑ የማኅበረሰብ ክፍሎችን ልዩ ፍላጎቶች ከግምት ውስጥ ያስገቡ እንዲሆኑ ማድረግ ይኖርባቸዋልም ብሏል።

" ድርቅ በተከሰተባቸው አካባቢዎች ዝናብ ዘነበ ማለት ችግሮች ሁሉ በአንድ ጊዜ ተወገዱ ማለት እንዳልሆነ ሊታወቅ ይገባል" ሲሉ አንድ የተቃሙ የሥራ ኃላፊ ተናግረዋል።የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ)  በኦሮሚያ እና በሶማሌ ክልሎች የተከሰተውን ድርቅ እና ያደረሰውን ጉዳት ተከትሎ ከየካቲት 14 እስከ 29 ቀን 2014 ዓ.ም. ድረስ በድርቁ በከፍተኛ ደረጃ ጉዳት ደርሶባቸዋል ተብለው በተለያዩ አካላት በይፋ እውቅና የተሰጣቸው አካባቢዎች በመዘዋወር የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ ክትትል በማድረግ ባለ 50 ገጽ ሪፖርት ዛሬ ይፋ አድርጓል። 

"በድርቁ ጉዳት ሳቢያ በተለይ በቂ ውኃና ምግብ ባለመኖሩ ሰዎች ለተለያዩ የጤና እክሎች ተዳርገዋል" የያለው የኢሰመኮ ዘገባ "የጤና ግልጋሎት መስጫ ተቋማት በአካልም በኢኮኖሚም ተደራሽ አለመሆናቸውንም ተምልክቻለሁ ፣ በድርቅ ምክንያት ተፈናቅለው በተፈናቃይ ካምፖች ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች የሕዝብ ጤና አጠባበቅ ተግባራት አለመከናወኑ እና የተፈናቃዮችን ጤና አደጋ ውስጥ ሊከት የሚችል እንደ ወረርሽኝ የመሰለ የበሽታ ተጋላጭነት እንደነበር ፣ ይህም የድርቅ ተጎጂዎችን የጤና መብት ማስጠበቅ ላይ ጉዳት አስከትሏል" ሲል ሪፖርቱ ዘርዝራል።
የደረሰው ጉዳት ቀላል የሚባል ካለመሆኑ መነሻ ምላሹም በዚያው መጠን መሆን እንደሚገባውም ተገልጿል። 

Äthiopien Somali Region | Dürre, Trockenheit | tote Tiere

በኢሰመኮ የኢኮኖሚ ፣ ማህበራዊ እና ባህላዊ መብቶች ሥራ ክፍል ዳይሬክተር ሚዛኔ አባተ (ዶክተር) "ክትትል የተደረገባቸው ቦታዎች በተደጋጋሚ በድርቅ የሚጠቁ አካባቢዎች ቢሆንም ይሄኛው የተራዘመና ከባድ ጉዳት ያስከተለ" መሆኑን ገልፀዋል።
በኢሰመኮ የጅማ ጽ/ ቤት ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሜሳ ከኦሮሚያ ክልል 22 ዞኖች አንዱ የሆነው ቦረና በድርቅ ከ 1983 ዓ. ም ጀምሮ እስካሁን ለ 12 ጊዜ መመታቱን ተናግረዋል። ይሁንና በወቅቱ ምላሽ ባለመሰጠቱ እና ቅድመ ጥንቃቄው የላላ መሆኑ ችግሩ ተደጋግሞ እንዲከሰት ምክንያት መሆኑን አብራርተዋል። 

የክትትል ሪፖርቱ በሁለቱም ክልሎች የድርቁን አደጋ ቅነሳ፣ ቅድመ-ማስጠንቀቂያና ዝግጅት እንዲሁም የማሳወቅ ሥራዎች በይፋ አለመሠራታቸው ለድርቁ አደጋ ምላሽ የዘገየ እንዲሆን ምክንያት መሆኑን ከክትትል ሪፖርቱ መረዳት ተችሏል፡፡ 

Dürre und Trockenheit am Horn von Afrika

ኢሰመኮ የፌዴራል ፣ የኦሮሚያ እና የሶማሌ ክልሎች መንግሥታት በአፋጣኝ ሊተገብሯቸው ይገባል ካላቸው መካከል አንዱ በመረጃና በምዝገባ ሥርዓት የታገዘ፣ አሳታፊ የሆነ፣ የተጠያቂነት ሥርዓት የተዘረጋለት እንዲሁም ከፍላጎት ጋር የተመጣጠነ ምላሽ ማቅረብ፣ ማሰራጨት እና ክትትል ማድረግ የሚለው ነው። 
ዝናብ ዘነበ ማለት ችግሩ ሁሉ ተፈታ ማለት አይደለም ሲሉ አቶ በዳሳ ለሜሴ ድጋፍ የመቀንዝ አዝማሚያ መታየቱን ጠቅሰው እርምት እንዲደረግበት ጠይቀዋል። 

ኢሰመኮ መንግሥት የድርቁን አደጋ በይፋ የማሳወቅ ኃላፊነቱን እንዲወጣ፣ ተጎጂዎች አሁንም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ብቻ ምሆናቸው በድርቁ ለተጎዱና አዋሳኝ አካባቢዎች የሚሰጠው ትኩረት ሊቀንስ እንደማይገባ ጥሪ አድርጓል።

ሰለሞን ሙጬ

ነጋሽ መሐመድ

ሸዋዬ ለገሰ


 

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«በድርቅ ለተጎዱት የሚሰጠዉ ርዳታና ድጋፍ መቀጠል አለበት» ኢሰመኮ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

«በኢትዮጵያ ባለፈው አንድ ዓመት ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል»ኢሰመኮ

«በኢትዮጵያ ባለፈው አንድ ዓመት ከፍተኛ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል»ኢሰመኮ 08.07.2022

እንደዘገባው በትግራይ ክልል የተጀመረው ጦርነት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ከተስፋፋ በኋላ የጦርነቱ ተሳታፊዎች ተገቢውን ጥንቃቄ ባለማድረጋቸው በሁለቱ ክልሎች ቢያንስ 403 ሰዎች ተገድለዋል ።በጦርነቱ በተካፈሉ በሁሉም ኃይሎችና በተለይም በትግራይ ኃይሎች ሆነ ተብሎ በተወሰዱ እርምጃዎች ቢያንስ 346 ሲቪል ሰዎች ከፍርድ ውጪ ተገድለዋልም ብሏል።

ድርቅ + ግጭት + የዋጋ ውድነት = የኮንሶ ፈተና

ድርቅ + ግጭት + የዋጋ ውድነት = የኮንሶ ፈተና 06.07.2022

በኮንሶ በተከሰተ ድርቅ ባለፉት ወራት አስራ ሶስት ሕጻናት መሞታቸውን የዞኑ ባለሥልጣናት ተናግረዋል። በድርቅና በግጭት ዳፋ ምክንያት ከ190 ሺሕ በላይ ሰዎች ዕርዳታ ይፈልጋሉ። ባለፈው ዓመት 1500 ብር ይሸጥ የነበረ ኩንታል በቆሎ ወደ 3500 ብር አሻቅቧል። ይኸ ድርቅ ኮንሶ በሺሕዎች የሚቆጠሩ ገበሬዎች ካፈናቀለ ግጭት ሳታገግም የተከሰተ ነው

በአፋር በእስር ላይ የሚገኙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ኢሰመኮ ጥሪ አቀረበ

በአፋር በእስር ላይ የሚገኙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ ኢሰመኮ ጥሪ አቀረበ 30.06.2022

በአፋር ክልል ታስረው የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በአፋጣኝ እንዲለቀቁ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጥሪ አቀረበ። ኮሚሽኑ “ለደኅንነታቸው ጥበቃ እና በወንጀል ጥርጣሬ የሚፈለጉ ሰዎችን ለመለየት” በሚል የተያዙ 9 ሺሕ ገደማ የትግራይ ተወላጆች በአፋር ክልል በሰመራ እና አጋቲና በተባሉ ቦታዎች ተይዘው እንደሚገኙ አስታውቋል።