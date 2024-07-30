የውጭ ምንዛሪ ተመን በገበያ እንዲመራ ስለመደረጉ የሕዝብ አስተያየት

የውጭ ምንዛሪ ተመን በገበያ እንዲመራ ስለመደረጉ የሕዝብ አስተያየትማክሰኞ፣ ሐምሌ 23 2016
በኢትዮጵያ መንግሥት የውጭ ምንዛሬ ተመን በገበያ እንዲመራ ማድረጉን ካሳወቀበት ግዜ አንስቶ የተለያዩ አስተያየቶች ይሰማሉ ። ገሚሱ ሲጠብቁት የነበር ነው እሰየው ሲሉ፤ ገሚሱ ደግሞ አሁን በሀገሪቱ ያለውን የኑሮ ውድነት ያባብሰዋል የሚል ስጋት አላቸው ።
ውሳኔው ሀብታሙን የሚጠቅም እንጂ ድሀውን የበለጠ ድሃ የሚያደርግ ነው ይላሉ ። በኢትዮጵያ ደሀ የደሀ ደሀ እና ፍፁም ደሀ በሚል የኑሮ ደረጃ ባለባት ሀገር መንግስት ይህንን ከዓለማቀፍ የገንዘብ ተቁዋም ጋር የብድር እዳ መግባቱ ከድጡ ወደማጡ ነው የሚሉም አሉ ።
72 ሰአታት ያስቆጠረውን የውጭ ምንዛሬ ተመን ውሳኔን ተከትሎ በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች ነዋሪዎችን አስተያየት አሰባስበናል ። «ዶላሩ ዋጋው ሲጨምር በኑሯችን ላይም» ጫናው መጨመሩ አይቀርም የሚል አስተያየት የሰጡ አሉ ።
ውሳኔው ጥቅምም ጉዳትም አለው ያሉ ሌላ አስተያየት ሰጪ ደግሞ «በተለይ እያደጉ ላሉ ሃገራት እደዚህ ማድረጉ በጣም ከባድ ነው» ያሉት ሌላ አስተያየት ሰጪ፦ የዶላር ምንዛሬ መጨመሩ በሸቀጦች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ስለሚያሳይ ተጎጂው ኅብረተሰቡ ነው የሚል አስተያየት አክለዋል ። ሌሎች አስተያየቶችንም አካተናል ።
ለዶቸቨሌ ሀሳባቸውን የገለፁ ኗሪዎች አሁን ካለው አስቸጋሪ የኑሮ ውድነት የባሰ እንዳይጨምር መንግስት እና ነጋዴዎች መምከር አለባቸው ብለዋል ። የኢትዮጵያ መንግሥት የኤኮኖሚ ማሻሻያ በማድረጉ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ብድር ያገኛል ተብሏል ።
ሐና ደምሴ
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