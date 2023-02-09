 የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪና የትግራይ አባቶች ምላሽ | ኢትዮጵያ | DW | 09.02.2023

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ኢትዮጵያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ጥሪና የትግራይ አባቶች ምላሽ

ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ግንኙነቱ ዳግም እንዲጀመር የሚጠይቀዉ ደብዳቤ ከደረሳቸዉ አንዱ የዓዲግራት ሀገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁእ አባ መርሐክርስቶስ ዛሬ ለዶቸ ቬለ «የሚቀያየር አቋም የለንም» ብለዋል።

የኢትዮጵያና የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ልዩነት

የኢትዮጵያ ኦሮቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በጦርነቱ ምክንያት ከትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክስርስቲያን ጋር የተቋረጠዉ ግንኙነት እንዲቀጥል በደብዳቤ ጠየቃለች። የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ኦሮቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጋር ግንኙነቱን ማቋረጣቸው ያስታወቁት ባለፈው ዓመት ነበር። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ-ክርስቲያን ፓትሪያክ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ የፈረሙበት ግንኙነቱ ዳግም እንዲጀመር  የሚጠይቀዉ ደብዳቤ ከደረሳቸዉ አንዱ የዓዲግራት ሀገረስብከት ሊቀጳጳስ ብፁእ አባ መርሐክርስቶስ ዛሬ ለዶቸ ቬለ «የሚቀያየር አቋም የለንም» ብለዋል።

ሚሊዮን ኃይለ ስላሴ 

ነጋሽ መሐመድ

እሸቴ በቀለ

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የኢትዮጵያና የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች ልዩነት

ተዛማጅ ዘገባዎች

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እና የመንግሥት ውዝግብ 09.02.2023

የኢትዮጵያ መንግሥት "ሀገራዊ መረጋጋትን ለመፍጠር እና የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ጠንካራ ሕግ የማስከበር እርምጃ" እንደሚወስድ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ሲኖዶስ ለእሁድ ለተጠራው ሰልፍ "መንግሥት ተገቢውን ጥበቃ" እንዲያደርግ አሊያም ሕገ መንግሥታዊ ጥያቄዎችን በአግባቡ እንዲመለስ አሳስቧል።

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መልስና ማስጠንቀቅያ

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን መልስና ማስጠንቀቅያ 02.02.2023

"በሕገ ወጥ መንገድ ተሹመናል የሚሉት አካላት” በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ወዳልተፈቀደላቸው የአገልግሎት ቦታዎች በመግባት በቤተክርስቲያኗ ላይ “ሁከት እየተፈጠረ መሆኑን ለመረዳት ችለናል” ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የካቢኔ አባላቶቻቸው በዚህ ጉዳይ እጃቸውን እንዳያስገቡ ማዘዛቸው “መንግሥት ሕግን የማስከበር ኃላፊነቱን ችላ ያለበት ነው” ።

The fourth Patriarch of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church- Abune Merkorios Abune Mathias and Abune Merkorios Wo- Addis Abeba, Ethiopia Wann – März 20222 Author – Solomon Muchie (DW Correspondent)

የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማብራሪያ ተቃወመ 02.02.2023

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ለሹማምንቶቻቸው የሰጡት ማብራሪያ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ጠንከር ያለ ተቃውሞ ገጥሞታል። ዐቢይ "የምንደግፈው፤ የምንቃወመው ኃይል የለም" ቢሉም ሲኖዶሱ ግን ንግግራቸውን "ለሕጋዊ ተቋማት መንግሥት ያለበትን የመጠበቅና ዋስትና የመስጠት ኃላፊነቱን ወደ ጎን ያደረገ" ሲል ተችቷል