48 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች በጅቡቲ የባህር ዳርቻ መሞታቸውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አረጋገጠ

48 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች በጅቡቲ የባህር ዳርቻ መሞታቸውን የኢትዮጵያ ኤምባሲ አረጋገጠዓርብ፣ መስከረም 24 2017
በጅቡቲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መስከረም 21 ቀን 2017 ዓ.ም ከየመን ወደ ጅቡቲ 320 "መደበኛ ያልሆኑ" ያላቸውን ፍልሰተኞች ይዘው የተነሱት ሁለት የስደተኞች ጀልባዎች በጅቡቲ ባህር ዳርቻ አከባቢ ሲደርሱ በደረሰው አደጋ የዜጎች ሕይወት አልፏል ሲል በይፋዊ የፌስቡክ ማሕበራዊ መገናኛ ዐውታሩ ገልጿል።
አደጋውን ተከትሎ 48 ፍልሰተኞች ሕይወታቸው ሲያልፍ፣ 197 ፍልሰተኞች ከአደጋው ተርፈው ኦቦክ የተባለው አካባቢ ያየሚገኝ ዓለም አቀፉ የስደተኞች ካምፕ መድረሳቸውንም አስታውቋል። የተቀሩት 75 ፍልሰተኞችን አካል የማፈላለጉ ሥራ በነፍስ አድን ሠራተኞች መቀጠሉንም ኤምባሲው ገልጿል።
"እስከአሁን በስፍራው በተደረገው የዜጎች ማጣራት ሂደት ሁሉም ፍልሰተኞች ኢትዮጵያዊያን መሆናቸውን ከሚመለከተው አካላት በተገኘው መረጃ ማወቅ ተችሏል" ያለው ኤምባሲው በሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ምክንያት በየጊዜው እያደረሰ ያለውን ሞት ለመቀነስ ሁሉም ተቋማት በርብርብ ሊሰራ እንደሚገባ ጠይቋል።
አደጋው ከደረሰ በኋላ መንግሥት ምን እየሠራ እንደሆን ለመጠየቅ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብንደውልም ለጊዜው ምላሽ አላገኘንም። ባለፈው ሳምንት መግለጫ የሰጡት የሚኒስቴሩ ቃል ዐቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው "ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሚየንማር ዜጎች እየተጭበረበሩ በሕገ-ወጥ አዘዋዋሪዎች ወደ ሞት ቀጣና እያመሩ እንደሆነ ተገንዝበነል" ብለው ነበር።የኢትዮጵያውያን ስደተኞች መቃብር በማላዊ
ለመሆኑ የዜጎች የሕገ ወጥ ዝውውር እና ፍልሰት ማብቂያ ያጣው ለምን ይሆን በሚል በጉዳይ ላይ ምርመር ለሚያደርጉት ዶክተር ግርማቸው አዱኛ በቅርቡ ጥያቄ አቅርበንላቸው ነበር።
የተሻለ ኑሮ ፈላጊ ሰዎች በተደጋጋሚ በሕገ ወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች መረብ ውስጥ እየገቡ ያሰቡ ያለሙበት ሳይደርሱ የበረሃ እና የባሕር ሲሳይ እየሆኑ ሲቀሩ መስማት በእጅጉ ተለምዷል።ሌላው የኢትዮጵያውያን ስደተኞች የመከራ መንገድ ፤ ታይላንድ ባንኮክ
የሕገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር መነሻም፣ መተላለፊያም የሆነቸው ኢትዮጵያ ብዙ ዜጎቿ የዚህን መሰሉ ችግር ሰላባ መሆናቸውም በየጊዜው የሚሰማ ጉዳይ ነው።
ሰሎሞን ሙጬ
ኂሩት መለሰ
አዜብ ታደሰ