 የአማራ ክልል እንዴት ዋለ? | ኢትዮጵያ | DW | 08.08.2023

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ኢትዮጵያ

የአማራ ክልል እንዴት ዋለ?

በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች እንደሰሞኑ ሁሉ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ማደሩን እና መዋሉ እየተነገረ ነዉ። የአማራ ክልል መዲና በሆነችዉ ባህርዳር ለሊቱን እስከ ዛሬ ቀኑ ስምንት ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ኩስ ሲሰሰማ እንደነበር እና በተለይ በከተማዋ በሚገኙ ሦስት ቀበሌዎች ከፍተኛ ተኩስ እንደነበር ተነገረ።

«በባህርዳር ከምንግዜዉም በላይ ተኩስ ሲሰማ ነዉ ያደረዉ፤ የዋለዉ»

በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች እንደሰሞኑ ሁሉ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ማደሩን እና መዋሉ እየተነገረ ነዉ። የአማራ ክልል መዲና በሆነችዉ ባህርዳር ለሊቱን እስከ ዛሬ ቀኑ  ስምንት ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ኩስ ሲሰሰማ እንደነበር እና በተለይ በከተማዋ በሚገኙ ሦስት ቀበሌዎች ከፍተኛ እንደነበር ወኪላችን ከባህርዳር ነግሮናል። የባህርዳር ህዝብ ዛሬ ወደ ጎዳና ሳይወጣ ነዉ የዋለዉ። በላሊበላ በጎንደር ብሎም በደሴ የሚታየዉን ወቅታዊ ሁኔታንም ወኪላችን የአካባቢዉን ሰዎች በስልክ አነጋገሮ የደረሰዉን መረጃ አጋርቶናል። በአማራ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት ዛሬም እንዳለፉት ቀናት ሁሉ እንደተቋረጠ ነዉ። ሙሉዉን ቃለ-ምልልስ የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን ይከታተሉ!

 

ዓለምነዉ መኮንን

አዜብ ታደሰ

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«በባህርዳር ከምንግዜዉም በላይ ተኩስ ሲሰማ ነዉ ያደረዉ፤ የዋለዉ»

ተዛማጅ ዘገባዎች

የጠ/ሚ ዐቢይ ማብራሪያ፤የጋምቤላው ጥቃት፤አገራዊ ምክክር ኮሚሽን

የጠ/ሚ ዐቢይ ማብራሪያ፤የጋምቤላው ጥቃት፤አገራዊ ምክክር ኮሚሽን 17.06.2022

üሰላም በአንድ ወገን ስለተፈለገም አይመጣም፤ድርድር "የሚባለውቋንቋ ሰው ከመገበሩ በፊት ቢሆን ያስማማን ነበር፤ አሁን ግን ከቁጥር በላይ የሚሆን ጀግና ሰውተናል።እነዚህን ጀግኖች እንደ ንግድ ኪሳራ አናስባቸውም፤ ለደማቸው ተጠያቂ የሆነ አካል መገኘት አለበት።»