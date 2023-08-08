የአማራ ክልል እንዴት ዋለ?

በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች እንደሰሞኑ ሁሉ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ማደሩን እና መዋሉ እየተነገረ ነዉ። የአማራ ክልል መዲና በሆነችዉ ባህርዳር ለሊቱን እስከ ዛሬ ቀኑ ስምንት ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ኩስ ሲሰሰማ እንደነበር እና በተለይ በከተማዋ በሚገኙ ሦስት ቀበሌዎች ከፍተኛ ተኩስ እንደነበር ተነገረ።
በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች እንደሰሞኑ ሁሉ ከፍተኛ የተኩስ ድምጽ ሲሰማ ማደሩን እና መዋሉ እየተነገረ ነዉ። የአማራ ክልል መዲና በሆነችዉ ባህርዳር ለሊቱን እስከ ዛሬ ቀኑ ስምንት ሰዓት ድረስ ከፍተኛ ኩስ ሲሰሰማ እንደነበር እና በተለይ በከተማዋ በሚገኙ ሦስት ቀበሌዎች ከፍተኛ እንደነበር ወኪላችን ከባህርዳር ነግሮናል። የባህርዳር ህዝብ ዛሬ ወደ ጎዳና ሳይወጣ ነዉ የዋለዉ። በላሊበላ በጎንደር ብሎም በደሴ የሚታየዉን ወቅታዊ ሁኔታንም ወኪላችን የአካባቢዉን ሰዎች በስልክ አነጋገሮ የደረሰዉን መረጃ አጋርቶናል። በአማራ ክልል የኢንተርኔት አገልግሎት ዛሬም እንዳለፉት ቀናት ሁሉ እንደተቋረጠ ነዉ። ሙሉዉን ቃለ-ምልልስ የድምጽ ማድመጫ ማዕቀፉን በመጫን ይከታተሉ!
ዓለምነዉ መኮንን
አዜብ ታደሰ