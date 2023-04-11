 የአማራ ልዩ ኃይል «አልተበተነም» ባለስልጣን | ኢትዮጵያ | DW | 14.04.2023

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ኢትዮጵያ

የአማራ ልዩ ኃይል «አልተበተነም» ባለስልጣን

።መግለጫዉን የሰጡት የክልሉ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ቢሮ የበላይ ግዛቸዉ ሙሉነሕ እንዳሉት አብዛኞቹ የልዩ ኃይል ባልደረቦች በየተመደቡበት አካባቢ ከትተዋል።አካባቢዉንና የአባላቱን ብዛት ግን አልጠቀሱም።የልዩ ኃይል አብዛኛ አባላት «ተበትነዋል» የሚለዉን ወቀሳና አስተያየት ግን አቶ ግዛቸዉ «ሐሰት»ብለዉታል

«የልዩ ኃይል አባላት ወደተመደቡበት ሥፍራ ደርሰዋል» አቶ ግዛቸዉ


የኢትዮጵያ መንግስት የየክልሉን ልዩ ሐኃል «ዳግም ማደራጀት» ያለዉን ርምጃ  በመቃወም በአማራ ክልል የተደረጉ  ሰልፎች፣ አመፅና ግጭቶች በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች መርገባቸዉን የክልሉ ባለስልጣናት አስታወቁ። ለወተሮ የገለልተኛ ጋዜጠኞችን ጥያቄ የሚሸሹት የአማራ ክልል ባለስልጣናት ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል።መግለጫዉን የሰጡት የክልሉ የኮሙኒኬሽን አገልግሎት ቢሮ የበላይ ግዛቸዉ ሙሉነሕ እንዳሉት አብዛኞቹ የልዩ ኃይል ባልደረቦች በየተመደቡበት አካባቢ ከትተዋል።አካባቢዉንና የአባላቱን ብዛት ግን አልጠቀሱም።የልዩ ኃይል አብዛኛ አባላት «ተበትነዋል» የሚለዉን ወቀሳና አስተያየት ግን አቶ ግዛቸዉ «ሐሰት»ብለዉታል።
ባሳለፍነው ሳምንት የልዩ ኃይሉን እንደገና መደራጀት በመቃወም በበርካታ የአማራ ክልል አካባቢዎች ሞትን ያስከተሉ አለመረጋጋቶችና አመፆች ተካሂደዋል፣ ጉዳዩን አስመልክቶ የአማራ ክልል መንግስት የኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ዛሬ በጽ/ቤታቸው በሰጡት መግለጫ በሁሉም አካባቢዎች ያሉ ተቃውሞዎች ሙሉ በሙሉ ቆመዋል፣ ህብረተሰቡም ወደ ተለመደው ሰላማዊ ኑሮው ተመልሷል ብለዋል፡፡

Ethiopia / Bahirdar City 11.04.2023


“ሁሉም ቦታ ላይ የክልለላችን አካባቢዎች ወደ ነበረበት ወትሮአዊ ሰላም የተመለሰበትና በተለይ ተፈጥረው የነበሩ የመንገድ መዘጋት፣ የተሸከርካሪ መቆም፣ የንግድ ተቋማት አልፎ አልፎ የተዘገቡት ሁኔታ ነው የነበረው፣ ከህብረተሰቡ ጋር በመወያት፣ ከሚመለከታቸው አካላት ጋም በሰከነ መንገድ በማወያየት ጉዳዩ ተፈትቶ ማህበረሰቡ የእለት ተለት ጉዳዩን እያከናወነ ነው፡፡”
የክልሉን ልዩ ኃይሉ አዲስ አደረጃጀት በተመለከተ በተደረጉ ውይይቶች አብዛኛዎቹ የልዩ ኃይል አባላት መስማማታቸውንና ወደየተመደቡበት አካባቢ መሄድ መጀመራቸውን ተናግረዋል፡፡
“አብዛኛዎቹ የልዩ ኃይሎቻችን በተቀመጡላቸው አማራጮች የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ፣ የክልል መደበኛ ፖሊስ፣ የአድማ ብተናና ማረሚያ ቤቶች አካባቢ ላይ በዚህ መንገድ ስራዎች ተሰርተው ስለነበር፣ አብዛኛው ስራ ተጠናቅቋል፣ ስምሪትም ተሰጥቶ ዞን አካባቢ ብዙዎቹ ደርሰዋል፣ አቀባበልም እየተደረገላቸው ነው፡፡”
የልዩ ኃይል አባላት ተበትነው እለ እንዴት ከማን ጋር ውይይት አደረጋችሁ ተብለው በጋዜጠኞች የተጠየቁት አቶ ግዛቸው የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

Äthiopien Wiederaufnahme der Transportdienste in Bahirdar


“የልዩ ኃይል ዩኒፎርም የለበሰ ሁሉ ልዩ ኃል ነው ብሎ መውሰድም አይቻልም፣ ልዩ ኃይላችን አብዛኛው በአለበት ነው የጠበቀን፣ ብዙ ቦታ የነበሩ ውይይቶች ስኬታማ ነው የነበሩት፣ በሁኔታዎች በመደናገር ወደ ቤቱ የሄደ ኃይል አለ፣ ይህ ኃይል እየተመለሰ ነው ለው፣ ወደ ጫካም አልገባም ይህ ጥቂት ኃይል ነው፡፡ ”የልዩ ኃይል ጉዳይ በአማራ ክልል ያስከተለው ሕዝባዊ ቁጣ
በህልውና በህግ ማስከበር ዘመቻ ሲሳተፉ የነበሩ ሌሎች ታጣቂዎች የወደፊት እጣፋንታ ምን ሊሆን ይችላል ተብለው የተጠየቁት ኃላፊው፣ ከመንግስት ጋር በመወያየት እንደየፍላጎታቸው የሚደራጁ እንደሆነ አመልክተዋል
አንዳንድ የማህበራዊ ሚዲያ ጸሐፊዎች ለህብረተሰቡ የተዛባና ከእውነት የራቀ መረጃ እያሰራጩ በመሆናቸው ተጠቃሚው መዝኖና አጣርቶ የሚጠቅመውን እንዲወስድ አሳስበዋል፡፡
መንግስት በሁሉም ክልሎች ተደራጅተው የነበሩ የልዩ ኃይል አደረጃጀቶች በዋናነት ብሔር ተኮር ስለሆኑ አወቃቀራቸውም ህገመንግስታዊ ባለመሆኑ  ወደ ህጋዊ መንገድ ለማስገባት አዲስ አደረጃጀት ውሳኔ መወሰኑ ይታወሳል፡፡

ዓለምነዉ መኮንን  

ነጋሽ መሐመድ

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«የልዩ ኃይል አባላት ወደተመደቡበት ሥፍራ ደርሰዋል» አቶ ግዛቸዉ

ተዛማጅ ዘገባዎች

የልዩ ኃይል አደረጃጀት ያስነሳዉ ቀዉስ

የልዩ ኃይል አደረጃጀት ያስነሳዉ ቀዉስ 11.04.2023

በባሕር ዳር ከተማ ዛሬ ከሰዓት በኋላ የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል፣ ፖሊስ ሰብሰብ ብለው የቆሙ ወጣቶችን በትኗል፣ መትረየስ የጠመዱ የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በግልፅ መኪና ሲዘዋወሩ ነበር፣ በመጠነኛ ሁኔታ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ማናቸውም ዓይነት ተሸከርካሪዎች ከሰዓት በኋላ ሙሉ በሙሉ አቁመዋል ።

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር

የልዩ ኃይል ጉዳይ ያጫረው ቁጣና የጋዜጠኞች መታሰር 14.04.2023

የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና «ለማደራጀት» የሚለው ውሳኔ በአማራ ክልል ለተከታታይ ቀናት ከፍተኛ ተቃውሞና ሕዝባዊ ቁጣ አስተጋብቷል ። ብልጽግና ፓርቲ የአማራ ሕዝብ ለጥቃት ተጋላጭ በሆነበት ወቅት ልዩ ኃይሉን ትቅጥ አስፈትቶ ለመበተን እየሞከረ ነው ሱሉ በርካቶች በብርቱ ተቃውመዋል ። የጋዜጠኞች እስርም ቀጥሏል ። አስተያየቶችን አሰባስበናል ።

የልዩ ኃይል ጉዳይ በአማራ ክልል ያስከተለው ሕዝባዊ ቁጣ

የልዩ ኃይል ጉዳይ በአማራ ክልል ያስከተለው ሕዝባዊ ቁጣ 10.04.2023

የክልል ልዩ ኃይሎችን እንደገና ለማደራጀት በሚል የተወሰነው ውሳኔ በአማራ ክልል ከፍተኛ ተቃውሞ አስነስቷል፤ ሕዝባዊ ቁጣም ቀስቅሷል ። በክልሉ በርካታ አካባቢዎች በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የተሳተፉባቸው ብርቱ የአደባባይ የተቃውሞ ሰልፎች ላለፉት ጥቂት ቀናት በተከታታይ ቀጥለዋል ። በታጠቁ ኃይሎች መካከልም የተኩስ ልውውጥ መደረጉ ተገልጧል ።