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የተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃ/የአየር ንብረት
ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ታላቅ ዜና
ታላቅ ዜና
የጎርፍ አደጋ በሊቢያ፤ የአደጋዉን መጠን መቀነስ ይቻል ነበር?
አፍሪቃ
5 መስከረም 2016
ቅዳሜ፣ መስከረም 5 2016
ማስታወቂያ
ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ዘገባና ትንታኔ
ዘገባና ትንታኔ
«የባቢሌ ዝሆኖች ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል»
«የባቢሌ ዝሆኖች ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል»
የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ይዞታ ውስጥ ሁለት መቶ ሄክታር መሬት በኦሮሚያ ለኢንቨስትመንት መሰጠቱን ተከትሎ የዝሆኖች ህልውና ይበልጥ አደጋ ውስጥ መግባቱን የመጠለያ ፓርኩ ፅ/ቤት አስታወቀ።
7 መስከረም 2016
ሰኞ፣ መስከረም 7 2016
የአፍሪቃ የአየር ንብረት ጉባኤ
የአፍሪቃ የአየር ንብረት ጉባኤ
ለአምስት ቀናት የሚዘልቀው የጉባኤው ዋና ዓላማ ምንድነው? የአፍሪቃስ ጥቅም?
አፍሪቃ
1 ጳጉሜን 2015
ረቡዕ፣ ጳጉሜን 1 2015
አፍሪቃ ውስጥ የተፈጥሮ የእህልን ዘር የመጠበቁ ዘመቻ
አፍሪቃ ውስጥ የተፈጥሮ የእህልን ዘር የመጠበቁ ዘመቻ
በርካታ አፍሪቃውያንን አሰባስቦ የተፈጥሮ የእህል ዘር ከአርሶ አደሩ እጅ እንዳይወጣ በክፍለ ዓለም ደረጃ የሚደረገው ጥረት የየመንግሥታቱን ትኩረት ይፈልጋል።
ዓለም አቀፍ
23 ነሐሴ 2015
ማክሰኞ፣ ነሐሴ 23 2015
«እምነት ያስፈልጋል»
«እምነት ያስፈልጋል»
አፍሪቃ
20 ነሐሴ 2015
ቅዳሜ፣ ነሐሴ 20 2015
10:51 ደቂቃ
«ሞት በፕላስቲክ ሰበብ»
«ሞት በፕላስቲክ ሰበብ»
የዩንቨርስቲ ተማሪው አንዱዓለም አባት ከተወሰኑ ቀናት አንስቶ የደረሱበት አልታወቀም። እሱም ያገኘውን መረጃ ይዞ ኢኒስፔክተር ሞገስን ለማናገር ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ነበር። ግን ኢኒስፔክተሩ ለምንድን ነው ለመተባበር ፍቃደኛ ያልሆነው?
አፍሪቃ
13 ነሐሴ 2015
ቅዳሜ፣ ነሐሴ 13 2015
09:45 ደቂቃ
በተለያዩ ሃገራት ጉዳታቸው የከፋው የአየር ጠባይ ክስተቶች መደጋገም
በተለያዩ ሃገራት ጉዳታቸው የከፋው የአየር ጠባይ ክስተቶች መደጋገም
በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ሃገራት የአየር ጠባይ ሁኔታዎች ላስከተኩት ከባድ ጉዳት መንስኤው የኤሊ ኒኞ ክስተት መሆኑ ተገልጿል።
ዓለም አቀፍ
9 ነሐሴ 2015
ማክሰኞ፣ ነሐሴ 9 2015
ተጨማሪ አሳይ
ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ምናልባት ይወዱት ይሆናል
ምናልባት ይወዱት ይሆናል
ኬንያ በታዳሽ የኃይል ምንጭ ብዙ ተጉዛለች
ኬንያ በታዳሽ የኃይል ምንጭ ብዙ ተጉዛለች
ኬንያ ውስጥ 80 ከመቶ የኃይል አቅርቦቱ ከታዳሽ የኃይል ምንጭ የሚገኝ ነው ። ኬንያን የጀርመን መራኄ መንግሥት በቅርቡ፦ «የከባቢ አየር ጥበቃ ባለ ስኬት እና ተምሳሌት» ሲሉ አወድሰዋል ።
አፍሪቃ
14 ሚያዝያ 2015
ቅዳሜ፣ ሚያዝያ 14 2015
«እፅዋትን ያለአፈር የማብቀል ዘዴ»
«እፅዋትን ያለአፈር የማብቀል ዘዴ»
እፅዋቶችን ያለአፈርና መሬት ለማብቀል ያስችላል ያለውን ቴክኖሎጂ ለማህበረሰቡ ለማቅረብ እንቅስቃሴ መጀመሩን የዎላይታ ሶዶ ግብርና ኮሌጁ አስታወቀ።
አፍሪቃ
9 የካቲት 2015
ሐሙስ፣ የካቲት 9 2015
የሐሙስ የካቲት 9 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ሙሉ ሥርጭት
የሐሙስ የካቲት 9 ቀን፣ 2015 ዓ.ም ሙሉ ሥርጭት
አፍሪቃ
9 የካቲት 2015
ሐሙስ፣ የካቲት 9 2015
59:59 ደቂቃ
ማስታወቂያ