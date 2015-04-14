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የተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃ/የአየር ንብረት

ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ታላቅ ዜና

ታላቅ ዜና

በአንድ ወቅት 100,000 ገደማ ነዋሪዎች የነበሩባት ደርና ከተማ ከአደጋዉ በኃላ አንድ አራተኛ የሚሆነው ሕዝብ ጠፍቷል ወይም ሞቷል የሚል ስጋት አለ።

የጎርፍ አደጋ በሊቢያ፤ የአደጋዉን መጠን መቀነስ ይቻል ነበር?

አፍሪቃቅዳሜ፣ መስከረም 5 2016
ቀጣዩን ክፍል ዝለለዉ ዘገባና ትንታኔ

ዘገባና ትንታኔ

የባቢሌ ዝሆኖች ህልውና አደጋ ላይ ነዉ ተባለ

«የባቢሌ ዝሆኖች ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል»

«የባቢሌ ዝሆኖች ህልውና አደጋ ላይ ወድቋል»

የባቢሌ ዝሆኖች መጠለያ ይዞታ ውስጥ ሁለት መቶ ሄክታር መሬት በኦሮሚያ ለኢንቨስትመንት መሰጠቱን ተከትሎ የዝሆኖች ህልውና ይበልጥ አደጋ ውስጥ መግባቱን የመጠለያ ፓርኩ ፅ/ቤት አስታወቀ።
ሰኞ፣ መስከረም 7 2016
ፎቶ፤ የአፍሪቃ የአየር ንብረት ጉባኤ

የአፍሪቃ የአየር ንብረት ጉባኤ

የአፍሪቃ የአየር ንብረት ጉባኤ

ለአምስት ቀናት የሚዘልቀው የጉባኤው ዋና ዓላማ ምንድነው? የአፍሪቃስ ጥቅም?
አፍሪቃረቡዕ፣ ጳጉሜን 1 2015
ፎቶ ከማኅደር፤ የሕንድ የዘር ባንክ

አፍሪቃ ውስጥ የተፈጥሮ የእህልን ዘር የመጠበቁ ዘመቻ

አፍሪቃ ውስጥ የተፈጥሮ የእህልን ዘር የመጠበቁ ዘመቻ

በርካታ አፍሪቃውያንን አሰባስቦ የተፈጥሮ የእህል ዘር ከአርሶ አደሩ እጅ እንዳይወጣ በክፍለ ዓለም ደረጃ የሚደረገው ጥረት የየመንግሥታቱን ትኩረት ይፈልጋል።
ዓለም አቀፍማክሰኞ፣ ነሐሴ 23 2015
Crime Fighters Episode 6 Plastic Challenge

«እምነት ያስፈልጋል»

«እምነት ያስፈልጋል»

አፍሪቃቅዳሜ፣ ነሐሴ 20 201510:51 ደቂቃ
Crime Fighters Episode 6 Plastic Challenge

«ሞት በፕላስቲክ ሰበብ»

«ሞት በፕላስቲክ ሰበብ»

የዩንቨርስቲ ተማሪው አንዱዓለም አባት ከተወሰኑ ቀናት አንስቶ የደረሱበት አልታወቀም። እሱም ያገኘውን መረጃ ይዞ ኢኒስፔክተር ሞገስን ለማናገር ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ነበር። ግን ኢኒስፔክተሩ ለምንድን ነው ለመተባበር ፍቃደኛ ያልሆነው?
አፍሪቃቅዳሜ፣ ነሐሴ 13 201509:45 ደቂቃ
የሰደድ እሳት በሃዋይ

በተለያዩ ሃገራት ጉዳታቸው የከፋው የአየር ጠባይ ክስተቶች መደጋገም

በተለያዩ ሃገራት ጉዳታቸው የከፋው የአየር ጠባይ ክስተቶች መደጋገም

በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ሃገራት የአየር ጠባይ ሁኔታዎች ላስከተኩት ከባድ ጉዳት መንስኤው የኤሊ ኒኞ ክስተት መሆኑ ተገልጿል።
ዓለም አቀፍማክሰኞ፣ ነሐሴ 9 2015
ተጨማሪ አሳይ