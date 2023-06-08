 የማኀበረ ግዩራን ዘረ ኢትዮጵያ ዕውቅናና ሽልማት | ዓለም | DW | 08.06.2023

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ዓለም

የማኀበረ ግዩራን ዘረ ኢትዮጵያ ዕውቅናና ሽልማት

ውጭ አገር በሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን የተቋቋመው ማኅበረ ግዩራን ዘረ ኢትዮጵያ (SEED) ለማኀበረሰባቸውና ለሃገራቸው ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ላላቸው ስመ ጥር ግለሰቦች ዕውቅናና ሽልማት አበረከተ። በስነ ምግባር የታነፁና በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁ ተማሪዎችም ሽልማት ማግኘታቸውም ተገልጿል ።

ከፍተኛ ነጥብ ያመጡ ተማሪዎችም ገንዘብ ተሸልመዋል

ውጭ አገር በሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን የተቋቋመው ማኅበረ ግዩራን ዘረ ኢትዮጵያ (SEED) ለማኀበረሰባቸውና ለሃገራቸው ታላቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ላላቸው ስመ ጥር ግለሰቦች ዕውቅናና ሽልማት አበረከተ። በስነ ምግባር የታነፁና በከፍተኛ ማዕረግ የተመረቁ ተማሪዎችም ሽልማት ማግኘታቸውም ተገልጿል ።  ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ ቀጣዩን ዘገባ አጠናቅሯል ።

ማኀበረ ግዩራን ዘረ ኢትዮጵያ (SEED) ስነ ምግባራቸው ለቀና፣በሙያቸው ማኀበረሰባቸውንና ሃገራቸውን ለሚያገለግሉ ስመ ጥር ግለሰቦች ዕውቅናና ሽልማት መስጠት ከጀመረ 30 ዓመት ሆነው። ሲድ ኢትዮጵያ 30 ዓመት በዓሉን ያከበረበትን የዘንድሮው ሽልማትና የዕውቅና ዝግጅት፣ «በኀያሉ ግዩራን»ወይም «ዳያስፖራ» በሚል ርዕስ ማካሄዱን፣ የድርጅቱ መስራችና ሊቀ መንበር አቶ አክሊሉ ደምሴ ለዶይቸ ቨለ ተናግረዋል።
 
«ግዩራን» ከግእዝ ወጥቶ ወደ ዐማርኛ የተወረሰ ቃል ሲሆን ትርጉሙ ዲያስፖራ ማለት ነው። «ማኀበረ ግዩራን ዘረ ኢትዮጵያ 30 ዓመቱን ነው ያከበረው ዘንድሮ። ዓላማው ወጣቶችን የኢትዮጵያ ልጆች ወይም ኢሚግራንት ሆነው የመጡትም እዚህም ሃገር የተወለዱትም አሜሪካን ሃገር ማለት ነው። ሌላም ሃገር ሊሆን ይችላል። እንዲነቃቁና ያላቸውን ባሉበት ሃገር ያላቸውን ዕድል ተጠቅመው፣ጥሩ ቦታ እንዲደርሱ ለማበረታታትና እነርሱም ከመኻከላችን ሌላ ዐዋቂ ኢትዮጵያውያኖች ወደ የደረሱን ማፋጨትና አነርሱም ለብዙ ጊዜ በስራ አገልግሎታቸው፣ በትምርታቸው ያሳዩትን እነርሱን እንደ ምሳሌ በማቅረብ ወደፊት ደግሞ እነሱ የሚጠበቅባቸውን የኮሚኒቲ ሰርቪስ እንዲያዩ ዐዋቂዎችን አጠገባቸው አድርገን 12 ክፍል የጨረሱትን አጠገባቸው አድርገን እናከብራቸዋለን።»

ሜሪላንድ ውስጥ በተካኼደው ስነ ስርዓት ላይ በትምህርት፣በንግድ፣በቴክኖሎጂ፣በኪነጥበብ፣በሰብዓዊ መብት አከባበር፣ ለማህበረሰባቸውና ለሃገራቸው አዎንታዊ ተጽዕኖ ለማምጣት ታላቅ ተጋድሎ ፈጽመዋል የተባሉ እውቅ ግለሰቦች የላቀ ዕውቅናና ሽልማት እንደተሰጣቸው አቶ አክሊሉ ገልጸዋል።

«ዘንድሮ ዘጠኝ ሰዎችና ሁለት ድርጅቶች ሸልመናል። ደግሞ 10 የሚሆኑ በጣም ጎበዝ ተማሪዎች ከአራት ነጥብ ሁለት በላይ ያገኙ ዐስር ልጆች ሸልመናል። እያንዳንዱ ሁለት ሺህ ዶላር ስኮላርሺፕ ሰጥተናል።»

ለዕውቅና ከበቁት ስመ ጥር ግለሰቦች መኻከል፣ የኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ሲቪል ካውንስል ሰብሳቢ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ፣ የአዲስ ተስፋ ማገገሚያ ማእከል መስራች ዶክተር ሊሻን ካሳ፣የኅዳሴ ግድብ አሰመልክቶ በተሟጋችነቱ የሚታወቀው ዑዝታዝ ጀማል፣ ደብረ በብርሃን የሚገኘው የኀይሌ ሜነስ አካዳሚ መሥራች ወይዘሮ ርብቃ ጌታቸው ኀይሌ፣የፀሐይ አሳታሚ ድርጅት ባለቤት አቶ ኤልያስ ወንድሙ፣የኢትዮጵያና የጀርመን የፖለቲካ ጉዳዮች ዐዋቂና ደራሲ ልዑል አስፋወሰን አሥራተ ይገኙባቸዋል። 

የማኅበራዊ ፍትሕ ታጋይ እንደሆኑ የተነገረላቸው፣ የዴንቨር ነዋሪው ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ስለተሰጣቸው ዕውቅና ጠይቀናቸው በሰጡን ምላሽ የሚከተለውን ብለዋል።

«እንግዲህ፣ያው በዚሁ በእንቅስቃሴ ዓለም ገና ተማሪ ቤት ጀምሮ የነበርኹበት ነገር ነው፤ 50 ዓመት የተሳተፍኹበት ስለ እግዚአብሔርና ስለሃገር ጉዳይ አሁን በቅርቡም ባለፉት ስምንት ዓመታት እዚሁ የአሜሪካ ኮንግረስናስቴት ዲፓርትመንት ውስጥ የለፋንበት ያገኘነው ውጤት የሌላውም እሱን ነው የላኩልኝ። በእሱ ነው እንግዲህ ዕውቅና የሰጡት።»

በድርጅት የተሸለሙት፣የኢትዮጵያ አሜሪካውያን ሕዝብ ጉዳይ ኮሚቴ/ኤፓክ/እና የሐበሻ ህጻናት ክለብ ናቸው። 

ማኀበረ ግዩራን ዘረ ኢትዮጵያ/ሲድ/በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያገለገለ የትውልደ ኢትዮጵያውያን በጎ አድራጎት ድርጅት እንደሆነ ይነገርለታል።

ታሪኩ ኃይሉ

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ነጋሽ መሀመድ

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ከፍተኛ ነጥብ ያመጡ ተማሪዎችም ገንዘብ ተሸልመዋል

ተዛማጅ ዘገባዎች

Lucy Ilado, Selam Ethiopia Regional Programme Director from Kenia. Selam Ethiopia is a non–profit, independent organisation based in Stockholm and created by an Ethiopian born Swedish citizen to promote world music and cultural diversity at international levels since 1997. In 2005 a branch office; Selam Ethiopia (NGO Chsa #1204) was opened in Addis Ababa, Ethiopia; aiming to work towards promoting music and cultural diversity. Mostly financed by Swedish government funds, the activities of Selam Ethiopia are an illustration of co-development institutional action supported by a developed country. Selam Ethiopia is engaged in the following key thematic areas: Cultural Diversity and Exchange, Capacity building and Training, Networking and Information Brokerage, and Research. A key pillar in Selam Ethiopia’s operations Selam conducts frequent surveys and research to gauge the performance of Ethiopia’s entertainment and cultural sector to help identify challenges, growth areas and areas where interventions could be made along with stakeholders.

ሰላም ኢትዮጵያ የአፍሪቃ መንግሥታት ከብሔራዊ በጀታቸዉ ቢያንስ 1% ለኪነ-ጥበብ፤ ባህልና፤ ቅርስ ዘርፎች እንዲመድቡ ጠየቀ 08.06.2023

”ሰላም ኢትዮጵያ” የአፍሪቃ ሃገራት ለኪነጥበብ እንዲበጅቱ ጠየቀ

”ሰላም ኢትዮጵያ” የአፍሪቃ ሃገራት ለኪነጥበብ እንዲበጅቱ ጠየቀ 08.06.2023

አፍሪቃ በተለያዩ ባህሎች ዘርፍ ግዙፍ እና እምቅ ኃብት ያላት ግን እስካሁን እንብዛም ያልተጠቀመችበት እንደሆነ ብዙዎች ይናገራሉ። ከአፍሪቃ ህብረት ጋር የጀመርነዉ ፕሮጀክት አዲስ የሚያደርገዉ የአፍሪቃ ሃገራት ከብሔራዊ ገቢያቸዉ 1% ን የኪነጥበብ እንዲያዉሉ መጠየቁ ነዉ። ህብረቱም አፍሪቃዉያቱ ሃገራት ይህን እንዲያደርጉ ወስኗል።

Mekonen Ketema with the new book “Ketema Yifru: A Champion of Peace, Progress, and African Unity” published yesterday in Addis Ababa. 31.05.2023 Ketema Yifru was the person who was able to make Addis Ababa the home of the OAU. The new book, in Amharic (English- Ketema Yifru: A Champion of Peace, Progress, and African Unity, about Ketema Yifru) is published yesterday in Addis Ababa. Ketema Yefru, a foreign Minister, was the man responsible for the staging of the 1963 Addis Ababa Summit Conference, which paved the way to the creation of the OAU. Ketema Yefru was among the very few young Ethiopians of farmer family background to rise to the position of high government rank through his educational achievement. Ato Mekonne said his legacy will be a role model for the young generation. Autor/ Copyright: Mekonnen Ketema Schlagworte: Addis Abeba, Ethiopia , Äthiopien, Addis Ababa , OAU, AU, African Union

«ክቡር አቶ ከተማ ይፍሩ የአፍሪቃ አንድነት ዋና ጽ/ቤት ኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባ ላይ እንዲሆን ያደረጉ ጀግና ዲፕሎማት ነበሩ» 01.06.2023