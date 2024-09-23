የመስከረም 13 ቀን፣ 2017 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ

የመስከረም 13 ቀን፣ 2017 ዓ.ም የስፖርት ዘገባሰኞ፣ መስከረም 13 2017
በሳምንቱ መጨረሻ እጅግ ተጠባቂ በነበረው የማንቸስተር ሲቲ እና አርሰናል ፍልሚያ ሲቲ በሜዳው ጉድ ከመሆን የማታ ማታ ተርፏል ። አርሰናል ሙሉ ግማሽ የጨዋታ ክፍለ ጊዜውን አንድ ተጨዋች ጎድሎበትም አይበገሬነቱን ዐሳይቷል ። ቸልሲ እና በሻምፒዮንስ ሊጉም ድል የቀናው ሊቨርፑል በተመሳሳይ የግብ ልዩነት ተጋጣሚዎቻቸውን አሰናብተዋል ። ማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ማግባት ተስኖት ነጥብ ተጋርቷል ። ዕድሜያቸው ከ20 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ለታንዛኒያው የሴካፋ ፉክክር ዝግጅቱን በማካናወን ላይ ነው ። የሙቀት ጉዳይ በፎርሙላ አንድ አሽከርካሪዎች ዘንድ ዋነኛ መነጋገሪያ ሁኗል ።
እግር ኳስ
እጅግ አጓጊ ወደነበረው የእንግሊዝ ፕሬሚየር ሊግ የሳምንቱ መጨረሻ ውድድር ከመሻገራችን አስቀድመን ታንዛኒያ ስለምታዘጋጀው የሴካፋ ውድድር አጠር ያለ ዘገባ ይኖረናል ። ዕድሜያቸው ከ20 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን ታንዛኒያ በምታስተናግደው የዘንድሮ የሴካፋ ዞን የአፍሪቃ ዋንጫ ዝግጅቱን በማካናወን ላይ ነው ። ቡድኑ ለአፍሪቃ ዋንጫ ማጣርያ በሚኖረው ዝግጅት ትናንት በአዲስ አበባ አበበ ቢቂላ ስታድየም የአምስተኛ ቀን ልምምድ ካደረገ በኋላ ቀደም ብሎ ከተቀነሱ ተጫዋቾች በተጨማሪ ሦስት ግብ ጠባቂዎች መቀነሳቸው ተገልጧል ።
የኢትዮጵያ እግር ኳስ ቡድን በምድብ «ለ» ከኡጋንዳ፤ ደቡብ ሱዳን እና ቡሩንዲ ጋር ተደልድላለች ። በምድብ «ሀ» ደግሞ፦ አስተናጋጇ ታንዛኒያ፤ ሱዳን፤ ርዋንዳ እና ኬንያ ተደልድለዋል ። ውድድሮቹ ከእሁድ መስከረም 26 ቀን፤ 2017 ዓ.ም እስከ ጥቅምት 10 ቀን፤ 2017 ዓ.ም ድረስ ለሁለት ሳምንታት ታንዛኒያ ውስጥ ይከናወናሉ ።
ፕሬሚየር ሊግ
በሳምንቱ መጨረሻ ከተከናወኑ የእግር ኳስ ግጥሚያዎች መካከል ማንቸስተር ሲቲ አርሰናልን ያስተናገደበት እጅግ አጓጊ ነበር ። የማታ ማታ በጆን ስቶንስ ግብ ሁለት እኩል ወጣ እንጂ ማንቸስተር ሲቲ ብርቱ ሽንፈት ገጥሞት ነበር ። በሜዳው ኢትሐድ፤ በደጋፊዎቹ ፊት የተጫወተው ማንቸስተር ሲቲ አንድ ተጨዋቹ በቀይ ካርድ ከሜዳ በተሰናበተበት አርሰናል መቼም የማይረሳ ሽንፈት ገጥሞት ነበር ። የማንቸስተር ሲቲ ተከላካይ ማኑዌል አካንጂ በመልሱ ጨዋታ ኤሚሬትስ ስታዲየም ውስጥ አርሰናልን በደጋፊው ፊት ድል እናደርጋለን ሲል ዝቷል ።
አርሰናል የመጀመሪያው መደበኛ ጨዋታ አጋማሽ ተጠናቆ በ8ኛው ደቂቃ ሌአንድሮ ትሮሳርድ በሁለት ቢጫ በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቶበታል ። ቀሪውን አጋማሽም በ10 ተጨዋቾች በአብዛኛው በመከላል ለማጠናቀቅ ተገድዷል ። ተጋጣሚውንም አስጨንቆ ሦስት ነጥብ ይዞ ለመውጣት ጫፍ ደርሶ ነበር ። የማታ ማታ ግን ማንቸስተር ሲቲ የአርሰናልን የብረት አጥር የመከላከል ስልት በጆን ስቶንስ ሰብሮ አቻ የምታደርገውን ግብ በማስቆጠር ጨዋታው ወዲያው ተጠናቋል ። የማንቸስተር ሲቲ ላለመሸነፍ ፤ የአርሰናል ድል አድርጎ ወደ ሜዳው ለመመለስ እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ ያደረጉት ግብግብ እጅግ አዝናኝ ነበር ። የጳጉሜ 4 ቀን፣ 2016 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ
በማንቸስተር ሲቲ የቀኝ የኋላ ተከላካይ መስመር ካይ ዎከር እንደ ግድግዳ ሆኖ የአርሰናል አጥቂዎችን መፈናፈኛ አሳጥቶ ነበር ። ነጥብ ይዘን እንመለሳለን ብሎ ወደ ኢትሀድ ስታዲየም ላቀናው አርሰናል አንድ ተጨዋች ተሰናብቶበትም ያስመዘገበው ውጤት እጅግ የሚደነቅ ነው ። ማንቸስተር ሲቲም በጨዋታው የባከነ ጊዜ መጠናቀቂያ ላይ ያስቆጠረው በሜዳው ተሸንፎ ጉድ ከመሆን የተረፈበት ነው ።
ለጊዜውም ቢሆን የደረጃ ሰንጠረዡን በ12 ነጥብ በበላይነት የመራው ሊቨርፑልም ቦታውን በ1 ነጥብ ለበለጠው ማንቸስተር ሲቲ አስረክቧል ። አርሰናል በ11 ነጥብ ከአስቶን ቪላ ቀጥሎ አራተኛ ደረጃ ላይ ሰፍሯል ። አስቶን ቪላ እንደ ሊቨርፑል 12 ነጥብ ይዞ በግብ ልዩነት ሦስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። አስቶን ቪላ ዎልቭስን ቅዳሜ ዕለት 3 ለ1 ድል አድርጓል ። ሊቨርፑልም ዳርዊን ኑኔዝ የመጀመሪያ ግቡን አስቆጥሮ ባለቀሰበት የቅዳሜ ግጥሚያ በርመስን 3 ለ0 ሸኝቷል ። ቸልሲ በ10 ነጥብ በደረጃ ሰንጠረዡ አምስተኛ ነው ። ቅዳሜ ዕለት ከክሪስታል ፓላስ ጋር ያለምንም ግብ የተለያየው ማንቸስተር ዩናይትድ ሰባት ነጥብ ሰብስቦ 11ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። ሳውዝሐምፕተን፤ ኤቨርተን እና ዎልቭስ በአንድ ነጥብ ከ18ኛ እስከ 20ኛ ደረጃ ወራጅ ቀጣና ውስጥ ሰፍረዋል ።
ቡንደስ ሊጋ
በጀርመን ቡንደስሊጋ የሳምንቱ መጨረሻ ፉክክር፦ መሪው ባዬር ሙይንሽን ቬርደር ብሬመን ሜዳ ተጉዞ 5 ለ0 ኩም አድርጎታል ። በ12 ነጥቡም የደረጃ ሰንጠረዡ መሪነቱን አስጠብቋል ። ሽቱትጋርት በሜዳው ትናንት ዶርትሙንድን አስተናግዶ 5 ለ1 ሸኝቶታል ። ዶርትሙንድ በደረጃ ሰንጠረዡ እንደሰበሰበው ነጥቡ 7ኛ ነው ።
ቮልፍስቡርግን ትናንት 4 ለ3 ያሸነፈው ባዬርን ሌቨርኩሰን በ9 ነጥብ በደረጃ ሰንጠረዡ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ። ፍራይቡርግ እና አይንትራኅት ፍራንክፉርትም ተመሳሳይ 9 ነጥብ ይዘው በግብ ልዩነት ሦስተኛ እና አራተኛ ናቸው ።
ከሳንክት ፖውሊ ጋር ትናንት ያለምንም ግብ የተለያየው ላይፕትሲሽ እንዲሁም ቅዳሜ ዕለት ሆፈንሀይምን 2 ለ1 የረታው ዑኒዮን ቤርሊን ተመሳሳይ 8 ነጥብ አላቸው ። በግብ ክፍያ ልዩነት ብቻ 5ኛ እና 6ኛ ደረጃ ላይ ሰፍረዋል ። ቦሁም ፤ሳንክት ፓውሊ እና ሆልሽታይን ኪዪል ከ16ኛ እስከ 18ኛ ወራጅ ቀጣና ላይ ይገኛሉ ። የነሐሴ 27 ቀን፣ 2016 ዓ.ም የስፖርት ዘገባ
ፎርሙላ አንድ
ሲንጋፖር ውስጥ ትናንት በተከናወነው የፎርሙላ አንድ የመኪና ሽቅድምድም ሁለቱ የማርሴዲስ አሽከርካሪዎች ሙቀት ያሰረሰባቸው ተጽእኖ ከፍተኛ መሆኑ ተገለጠ ። በትናንትናው ሽቅድምድም፦ ጆርጅ ሩሴልም ሆነ ሌላኛው የመርሴዲስ አሽከርካሪ ሌዊስ ሐሚልተን አራተኛ እና ስድስተኛ ደረጃ አግኝተው አጠናቀዋል ። ከውድድሩ በኋላ ግን ሙቀቱ በፈጠረባቸው ራስ ምታት የተነሳ ግዴታ በነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ መሳተፍ ተስኗቸዋል ። የመርሴዲስ ተፎካካሪዎች አሰልጣኝ ቶቶ ቩልፍ ከውድድሩ በኋላ ወዲያውኑ መታመማቸው ተዘግቧል ።
አሽከርካሪዎች ላይ የሚከሰተው የሙቀት ሁኔታ አሳሳቢነቱ አነጋግሯል ። በሲንጋፖር ሽቅድምድም የማክላረኑ አሽከርካሪ ላንዶ ኖሪስ አሸናፊ ሁኗል ። ላንዶ ራሱ አሸንፎ ከተሽከርካሪው ሲወጣ ሙቀቱ አጥወልውሎት እንደነበር ተናግሯል ። በትናንቱ የፎርሙላ አንድ ሽቅድምድም ሌላኛው የማክላረን አሽከርካሪ ዖስካር ፒያስትሪ ሦስተኛ ደረጃ አግኝቶ አጠናቋል ። ሌዊስ ሐሚልተንን በመቅደም ደግሞ ሻርል ሌክሌርክ አምስተኛ ወጥቷል ።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ታምራት ዺንሳ