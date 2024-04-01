የህዳሴ ግድቡ 13ኛ ዓመትና ውስብስብነት

የህዳሴ ግድቡ 13ኛ ዓመትና ውስብስብነትሰኞ፣ መጋቢት 23 2016
የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ትግበራ፣ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ሥራው 13ኛ ዓመት ላይ መድረሱን በአሜሪካ የኢትዮጵያ ልዩ መልዕክተኛና ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር እንዲሁም የግድቡ ዋና ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። የዓመታቱ ጉዞና የተራዘመበት ምክንያት፣ የግድቡ የግንባታ ውስብስብነትና የኮንትራት ሁኔታ መሆኑንም አመልክተዋል። ውስብስብነቱ፣ የመሠረት ቁፋሮና ግንባታው ረጅም ጊዜ መውሰዱን የገለጹት ዶክተር ስለሺ፣ የኮንትራት ሁኔታውን መከናወን ያልቻለውና ልምድ ሳይኖረው የተሰጠው ያሉት ሜቴክ፣ ሥራውን ቢያንስ በአምስት ዓመታት በማጓተቱ መሆኑን አውስተዋል።
በግድቡ ግንባታ ሂደት፣ በኢትዮጵያ የኮረና፣ ጦርነት እና የሰላም እጦት የገጠሙ ቢሆንም ፣ ግንባታው እንዳይስተጓጎል፣ በጉዳዩ ዙሪያ ችግር እንዳይገጥም በመጠንቀቅና በመስዕዋትነት ጭምር በበቂ ጥበቃ ተሰርቷል፣ እየተሰራም ይገኛል ሲሉ አምባሳደሩ ገልፀዋል።
ግድቡ በኢትዮጵያ ልማት ምን ይዞ መጣ?
መጋቢት 24 ቀን፣ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በይፋ የተጀመረበት ዕለት፣ በኢትዮጵያ ልማት ውስጥ እጅግ ትልቅ ቁም ነገር ይዞ የመጣና፣ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም ግንባታ ከፍተኛ እመርታ ያመጣ በመሆኑ ልዩ ትኩረት የሚሰጠው ዕለት መሆኑን ዶክተር ስለሺ አስረድተዋል።
አምባሳደር ስለሺ፣ በግድቡ በአሁኑ ጊዜ በመጠናቀቅ ላይ ያሉ ሥራዎችን በተመለከተ፣ በተንቀሳቃሽ ምስልና በፎቶግራፍ በማስደገፍ፣ በአካልና በበይነ መረብ አማካይነት ለታደሙ እንግዶች ገለጻ አድርገዋል።
«በሕብረት ችለናል»
የህዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት 13 ኛ ዓመትና «በሕብረት ችለናል» በሚል መርዕ በተካሄደው፣ በዚሁ ዝግጅት ላይ በግድቡ ግንባታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉና በውጭ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አደረጃጀቶች አምባሳደር ስለሺ ምሥጋና አቅርበዋል። ትናንት በተካሄደው በዚሁ የውይይትና የምስጋና ዝግጅት ላይ፣ የግድቡን ሥራ ለማጠናቀቅ እንዲረዳ፣ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሐ ግብር ተካሂዷል።
የተሣታፊዎች አስተያየት
በዚሁ ዝግጅት ላይ የተለያዩ የሃይማኖት አባቶች መልዕክት ያስተላለፉ ሲሆን፣ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁእ አቡነ ፋኑኤል፣ በግድቡ ሥራ ላይ እንደታየው ትብብር ሁሉ፣ ለሰላም ጉዳይ ትኩረት እንዲሰጠው ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የፈርስት ሂጂራ ተወካይ በበኩላቸው፣ ከፖለቲካ ልዩነት በመውጣት የግድቡን ግንባታ ዳር ማድረስ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ታሪኩ ኃይሉ
ሸዋዬ ለገሠ
እሸቴ በቀለ