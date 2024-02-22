የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተሳታፊዎች ልየታ በአዳማ

የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተሳታፊዎች ልየታ በአዳማሐሙስ፣ የካቲት 14 2016
ቀሪው የልየታ ሥራ ግን በጸጥታ ችግር ምክንያት መስተጓጎሉን በማመልከትም ኮሚሽኑ በቀጣይ እነዚያ አካባቢዎችም በምክሩ እንዲሳተፉ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር እንደሚሠራ ጠቁሟል። በአብዛኛ ክልሎች የልየታ ሥራው መጠናቀቁንም በማንሳት፤ በትግራይ እና አማራ ክልሎች ግን የነበረው የጸጥታ ሁኔታ ሥራውን ቢያጓትትም፤ አሁን አስቻ ሁኔታ እየተፈጠረ በመሆኑ የተሳታፊዎች የልየታ ሥራውን ለማድረግ ዝግጅት ተጠናቋል ነው የተባለው፡፡
የተሳታፊዎች ልየታ እና ከተሳታፊዎች የሚጠበቀው
ትናንት ኦሮሚያ ክልል አዳማ ከተማ ውስጥ ከምሥራቅ ሸዋ ዞን ከተለያዩ ወረዳዎች የተለያዩ የማኅበረሰብ አካላትን የወከሉ የተባሉ ተሳታፊዎች በተገኙበት ስለ ኮሚሽኑ እና ሂደቶቹ ገለጻ ከተደረገ በኋላ በሀገራዊ ምክክሩ በቀጥታ የሚሳተፉት የማኅበረሰብ ተወካዮች ልየታ ተከናውኗል። በልየታው ከየወረዳው ተወክለው የተገኙትም ተሳታፊዎች የወከሉዋቸውን ማኅበረሰብ ወክለው በተሳትፏቸው ሂደት ሰላምና መግባባት እንዲሰፍን እንደሚጥሩ ገልጸዋል።
11 የኮሚሽነሮች አባላት ያሉት የኮሚሽኑ አንዱ አባል የሆኑት አቶ ዘገዬ አስፋው ከተመሰረተ ለሁለት ዓመታት እየተግደረደረ ባለው በዚህ ኮሚሽን በትልቅ ትኩረት የተሠራው የተሳታፊዎች ልየታ ነው ብለዋል። «ከትግራይ እና አማራ እንዲሁም አንድ አራተኛው ያህል የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ካልሆነ በቀሪው የሀገሪቱ ክፍሎች የልየታ ሥራው ተጠናቋል።» ያሉት ኮሚሽነሩ።
በተያዘው ኣመት የኮሚሽኑ ውጥን
ኮሚሽነሩ እንዳሉት በተያዘው ዓመት በመላው ሀገሪቱ የተሳታፊዎች ልየታን በማጠናቀቅ ወደ የምክክር አጀንዳ አሰጣጥ ይገባል። ለዚህም ደግሞ ህዝቡ በትክክልም ይወክለኛል ያለውን ተሳታፊ እየወከለ እንደሚሆን ነው የተገለጸው። ኮሚሽነሩ፤ ይህን ሲገልጹም፤ «ህዝቡ ትክክለኛ ወኪሉን ስለሚያውቅ አጀንዳውን የሚያነሳለትን ሰው በቀጥታ እየመረጠው» መሆኑንም አመልክተዋል።
በኮሚሽኑ ላይ ስለሚነሳው የገለልተኝነትና አካታችነት ጥያቄ በኮሚሽኑ ዓይን
የኢትዮጵያ ሀገራዊ የምክክር ኮሚሽን ከሁለት ዓመታት ገደማ በፊት ሲመሰረት የኮሚሽኑን አካታችነትና ገለልተኝነት አጠያያቂ በማድረግ ሂደቱን ተቃውመው እራሳቸውን ያገለሉ የፖለቲካ ድርጅቶ አሁንም ድረስ አሉ። እነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች እራሳቸውን የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች «ካውከስ» በሚል እራሳቸውን ለይተው በኮሚሽኑ ላይ ጥያቄ ማንሳታቸውንም ቀጥለዋል። ስለዚሁ ጉዳይ እና እልባቱን አስመልክቶ ከዶቼ ቬለ ጥያቄ የቀረበላቸው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አባል ኮሚሽነር አምባዬ ውጋቶ፤ ኮሚሽናቸው ሁሉንም በገለልተኝነትና አካታችነት የሚያገለግለው በመርህና ሕግ ጭምር ተደግፎ ነው ብለዋል። «የተለየ ሃሳብ ያለው ማንም ኢትዮጵያዊ፤ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አካላትም ጭምር በውይይቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ እንፈልጋለን» ነው ያሉት። ይህንኑን ተቀራርቦ አብሮ በመሥራት ብቻ እንደሚረጋገጥም ጠቁመዋል።
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
ኂሩት መለሰ