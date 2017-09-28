ዝምታ ሰባሪ አዳጊ ሴቶች: በአፍላ እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች ለምን ራሳቸውን ያጠፋሉ?

ማስታወቂያ
የውይይቱ ተሳታፊዎች በትምህርት ውጤታማ የሆኑ ወጣት ሴቶች የሚጠብቁት ውጤት አለማምጣት ፣ ቤተሰብ በአፍላ እድሜ ለሚገኙ ሴት ልጆቹ የሚሰጠው ትኩረት አናሳ መሆን እና በተለያየ መልኩ ባልበሰለው እድሜ ከተቃራኒ ፃታ ጋር የሚጀምሩት የፍቅር ግንኙነት የሚያስከትለው አሉታዊ ተፅዕኖ ህይወት የማጥፋት ያልተገባ ውሳኔ ለመወሰን ሊዳርጉ የሚችሉ ገፊ ምክንያቶች መሆናቸውን አንስተዋል።
አሁን አሁን ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ሲተገበር በሚታየው የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀም አንዳንድ ጊዜ ወጣት ሴቶች አደባባይ እንዳይወጣ የሚፈልጉት የራስ ሚስጥራቸው አደባባይ ወጥቶ ማየታቸው ለእደዚህ ዓይነት ውሳኔ ሊመራቸው እንደሚችልም በውይይቱ ተነስቷል።
ብሌን ከጓደኞቿ ጋር ባደረገችው ውይይት ከእንዲህ ያለው በአፍላ እድሜ ህልምን መና ከሚያስቀር ድርጊት ለመጠበቅ ይጠቅማሉ ያሏቸውን የመፍትሄ ሀሳቦችንም ገልፀዋል ።
#ዝምታሰባሪአዳጊሴቶች #GirlzOffMute
ዘገባ፡ ብሌን ድልአርጋቸው
ቪዲዮ፡ መሳይ ተክሉ