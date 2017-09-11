ዓለም አቀፍ የሰላም ቀን፤ ሰላም ለአፍሪቃ ወጣቶች ምን ማለት ነው?

ፖለቲካአፍሪቃዓለም አቀፍ የሰላም ቀን፤ ሰላም ለአፍሪቃ ወጣቶች ምን ማለት ነው?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoፖለቲካአፍሪቃ11 መስከረም 2017ቅዳሜ፣ መስከረም 11 2017ዓለም አቀፉን የሰላም ቀን ምክንያት በማድረግ አፍሪቃውያን ወጣት ወንዶች እና ሴቶችን ሰላም ለእናንተ ምን ማለት ነው ስንል ጠይቀን ነበር። ከኢትዮጵያ እስከ ሰሜን ሞዛምቢክ ሰሜን ድረስ ከብዙዎች የሚሉትን ሰምተናል። #africaexplained https://p.dw.com/p/4kuhOማስታወቂያዓለም አቀፉን የሰላም ቀን ቅዳሜ መስከረም 11 ቀን፤ 2017 ዓ.ም ይታሰባል ። የሰላም ቀኑን ምክንያት በማድረግ አፍሪቃውያን ወጣት ወንዶች እና ሴቶችን ሰላም ለእናንተ ምን ማለት ነው ስንል ጠይቀን ነበር። ከኢትዮጵያ እስከ ሰሜን ሞዛምቢክ ሰሜን ድረስ ከብዙዎች የሚሉትን ሰምተናል። #africaexplained ቪዲዮ፦ ዶይቸ ቬለ (DW) ዓለም አቀፍ የሰላም ቀን