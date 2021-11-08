 ዉይይት፤ የኢትዮጵያ ጦርነትና የዲፕሎማሲዉ ጫና | ዓለም | DW | 24.10.2021

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ዓለም

ዉይይት፤ የኢትዮጵያ ጦርነትና የዲፕሎማሲዉ ጫና

የዉይይቱ ተሳታፊዎች፣ አቶ ፍፁም አረጋ፣ በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር፤አቶ ጥሩነሕ ገምታ፣ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) የፅሕፈት ቤት ኃላፊ፤አቶ ባይሳ ዋቅወያ፣ የዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያና የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ናቸዉ።

አውዲዮውን ያዳምጡ። 52:11

«ድርድር ሽንፈት ዓይደለም፣ድርድር ስልጣኔ ነዉ----» አቶ ባይሳ ዋቅ ወያ

ትግራይ ዉስጥ የዛሬ ዓመት ጥቅምት የተጀመረዉ ጦርነት አድማሱን አስፍቶ የአማራና የአፋር ክልልሎችን አዳርሷል።የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ የተለያዩ ወገኖች እንደሚገምቱት ጦርነቱ በብዙ ሺሕ የሚቆጠሩ ሰዎችን ሕይወት፣ በቢሊዮን ብር የሚገመት ሐብትና ንብረት አጥፍቷል።10 ሚሊዮን የሚገመት ሕዝብ አፈናቅሏል፤ አሰድዷል፣ ለረሐብ አጋልጧልም።

 

ዉጊያ በሚደረግባቸዉና ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ በሚቆጣጠራቸዉ አካባቢዎች የመብራት፣የስልክ፣ የትራንስፖርት፣ የሕክምና አገልግሎት የለም።ትምሕርት፣እርሻና ንግድም ባብዛኛዉ ተቋርጧል ወይም ቀንሷል።ከትግራይና ከዋግ ሕምራ ዞን ሰሞኑን የተሰራጩ ዘገቦች እንደሚያመለክቱት ሕፃናትና አቅመ ደካሞች በረሐብና በመድሐኒት እጦት እየሞቱ ነዉ።ጦርነቱ ወትሮም የተዳከመዉን የሐገሪቱን ምጣኔ ሐብት እያሽመደመደዉ ነዉ።

Internally displaced Persons in Dessie

በዓለም በተለይም በአፍሪቃዉያን ዘንድ የነፃነት አብነት፣ የረጅም ጊዜ የመንግሥትነት ምሳሌ፣የዲፕሎማሲ ማዕከል የነበረችዉን ሐገር በምዕራባዉያን የተገለለች፣ከተባበሩት መንግስታት  ድርጅት ጋር ሳይቀር የዲፕሎማሲ እሰጥ አገባ የገጠመች፣ የብዙ ሚሊዮን ተመፅዋቾች መኖሪያ አድርጓታል።

 

ማዕቀብም ተጥሎባታል።ተፋላሚ ኃይላት ዉጊያ አቁመዉ ካልተደራደሩ ዩናያይትድ ስቴትስና የአዉሮጳ ሕብረት በኢትዮጵያ በመንግስትና በሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ (ሕወሓት) ባለሥልጣናት ላይ ተጨማሪ ማዕቀብ ለመጣል እየዛቱ፣ ሌሎች መንግስታትንም እያስተባበሩ ነዉ።ተፋላሚዎች ግን እስካሁን ጦርነቱን ለማቆም የፈቀዱ አይመስሉም።ለምን? እና ደግሞስ እስከመቼ? የጦርነቱ ሒደትና የዲፕሎማሲዉ ግፊት የዛሬ ዉይይታችን ትኩረት ነዉ።ሶስት እንግዶች አሉን።

Äthiopien | Erneuter Luftangriff auf Hauptstadt von Tigray
  1. አቶ ፍፁም አረጋ፣ በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ሥልጣን አምባሳደር
  2. አቶ ጥሩነሕ ገምታ፣ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ (ኦፌኮ) የፅሕፈት ቤት ኃላፊ
  3. አቶ ባይሳ ዋቅወያ፣ የዓለም አቀፍ ሕግ ባለሙያና የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ባለስልጣን ናቸዉ።

 

ነጋሽ መሐመድ 

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«ድርድር ሽንፈት ዓይደለም፣ድርድር ስልጣኔ ነዉ----» አቶ ባይሳ ዋቅ ወያ  

ተዛማጅ ዘገባዎች

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ኢትዮጵያ የጦርነቱ ምስቅልቅልና የሰላም ጥያቄ 08.11.2021

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በተለይ የኢትዮጵያ መንግስት ደጋፊዎች ትብብሩ የተመሰረተዉ ወትሮም ሕወሓትን «ይደግፋል» በሚሉት በአሜሪካ መንግሥት ይሁንታና ድጋፍ ነዉ በማለት ይከሳሉ።አቶ ጌታቸዉ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ሕወሓትን ትደግፋለች መባሉን አጣጥለዉ ነዉ የነቀፉት።ይጠይቃሉም «በምን መንገድ» እያሉ።

TOPSHOT - Ethiopian National Defence Forces (ENDF) soldiers shout slogans after finishing their training in the field of Dabat, 70 kilometres northeast of the city of Gondar, Ethiopia, on September 14, 2021. (Photo by Amanuel Sileshi / AFP) (Photo by AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images)

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