ዉይይት፣ የኢትዮጵያ፣ የሶማሊያና የግብፅ መዛዛት እንደቀጠለ ነዉ።ከእንግዲሕስ?እሑድ፣ መስከረም 5 2017
ለዛሬዉ ዉይይታችን «የኢትዮጵያ፣ ሶማሊያና ግብፅ ፍጥጫ» የሚል ርዕስ ሰጥተዋል።የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፍ የመንግሥትነት ዕዉቅና ከሌላት ሶማሊላንድ ጋር ወደብ ለመኮናተር ባለፈዉ ታሕሳስ ማብቂያ የመግባቢያ ሥምምነት መፈራረሙ የቆሰቆሰዉ መዘዝ ወትሮም ያልተረጋጋዉን የአፍሪቃ ቀንድ ወደ ከፋ ግጭትና ጦርነት ይከተዋል የሚል ሥጋት አሳድሯል።
የሞቃዲሾ ባለሥልጣናት የአዲስ አበባና የሐርጌሳ መሪዎችን ሥምምነት ለመቀልበስ እስከ ፀጥታዉ ጥበቃ ምክር ቤት ድረስ ከፍተኛ ግፊትና ጫና አድርገዋል።ከኢትዮጵያ ጋር የነበራቸዉን ግንኙነት አቋርጠዋል፤የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዉሮፕላኖች በሶማሊያ የአየር ክልል ላይ እንዳይበሩ አግደዋል፤ሶማሊያ የሠፈረዉ የኢትዮጵያ ሠራዊት እንዲወጣ አዝዘዋል፤ከቱርክና ከግብፅ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ተፈራርመዋልም።
ቱርክ ሁለቱን ሐገራት ለማስታረቅ አሁንም ድረስ እየጣረች ነዉ።ይሁንና የሶማሊያና የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት በቱርክ ሸምጋይነት የሚያደርጉት የስማበለዉ ድርድር ለሶስተኛ ዞር እንደሚደረግ ሲጠበቅ፣ በዐባይ ዉኃ አጠቃቀም ሰበብ ለብዙ ምዕተ አመታት ከኢትዮጵያ ጋር የምትወዛገበዉ ግብፅ ባለፈዉ ነሐሴ ለሶማሊያ ጦር መሳሪያ ማስታጠቅ ጀምራለች።ሶማሊያ ዉስጥ 10ሺሕ ወታደር ለማስፈር አቅዳለችም።
የኢትዮጵያ መሪዎች የሶማሊያና የግብፅ መሪዎችን እርምጃ አዉግዘዉ «አደብ እንዲገዙ» እያሰጠነቀቁ ነዉ።የኢትዮጵያ የጦር ጄኔራሎችም ሁለቱ ሐገራት ኢትዮጵያዉን ለማጥቃት ከቃጡ «ጠንካራ አፀፋ» እንደሚገጥማቸዉ እየዛቱ ነዉ።
የሶማሊያ ባለሥልጣናት ሕዝባቸዉnnን «እራሱን እንዲከላከል» ላሉት እርምጃ እያዘጋጁት ነዉ።የኢትዮጵያ ጦርን ለመመከት በቂ ኃይል እንዳላቸዉም እስታዉቀዋል። የኢትዮጵያ ጦር ኃይል በበኩሉ ከሶማሊያ ጋር በሚያዋስኑ አካባቢዎች ተጨማሪ ወታደሮች ማስፈሩ ተዘግቧል።ሶማሊላንድ የግብፅ የባሕል ቤተ መፀሐፍትን ዘግታ፣ ሠራተኞቹ ከሐገሯ እንዲወጡ አዝዛለች።ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችዉ ሥምምነት በቅርቡ ሕጋዊ ይሆናል ብላለች።
ጅቡቲ ዉጥረቱን ለማርገብ ለኢትዮጵያ ያቀረበችዉ የወደብ አማራጭም እስካሁን ተቀባይነት ማግኘት አለማግኘቱ ግልፅ አይደለም።ዉጥረቱ አይሏል።ከእንግዲሕስ? ሶስት እንግዶች አሉን።
1.አቶ ጀማል ድርዬ ኸሊፋ---የቀድሞ የምክር ቤት አባል፣ የሶማሊ ክልል ፕሬዝደንት አማካሪና የሕግ ባለሙያ ናቸዉ።
2.አቶ ባይሳ ዋቅ ወያ-----የቀድሞ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዲፕሎማትና የሕግ ባለሙያ
3.ዶክተር ሙከረም ሚፍታሕ--------የሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ ረዳት ፕሮፌሰርና የፖለቲካ ተንታኝ ናቸዉ
ነጋሽ መሐመድ