 ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ» | በማ ድመጥ መማር | DW | 11.02.2023

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ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ»

ተዋቡ በካላንዳ ከተማ ከደረሰው ኮሌራ መሰል በሽታ ጀርባ የማን እጅ እንዳለ እና የበሽታውን መንስዔ ያጣራል። ጋዜጠኛው ከዚህ ጋር በተገናኘ በኢንተርኔት የሚለቀቁ የሀሰተኛ ወሬዎች እና የተሳሳቱ መረጃዎችን ይፈትሻል። ከመረጃ አሰራጮቹ መካከል በከተማዋ ኃይል ያላቸው ሰው ይገኙበታል።

«የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ»ድራማ፤ ክፍል 1 «የቀውሱ ጅማሬ»

ወጣቱ መርማሪ ጋዜጠኛ ተዋቡ በማህበራዊ ድረ-ገጾች ላይ የሚለቀቁ ሀሰተኛ ወሬዎች እና የተሳሳቱ መረጃዎችን የማጣራት ተልዕኮ አለው። በዚህ መኃል የከተማው ኃያላን ሰዎች ባለሙያ ቀጥረው አደገኛ የውሸት እና የማታለያ መረብ እንደዘረጉ እና በመጨረሻም በአፍሪቃ ምናባዊ ካላንዳ ከተማ የኮሌራ መሰል ወረርሽኝ እንዳስከተለ ይደርስበታል። ይህ “የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ” የተሰኘው እና በትረካ መልክ የተዘጋጀው የወንጀል ተፋላማዊዎቹ ታሪክ እንዴት ሀሰተኛ ወሬዎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚያደርሱትን አሉታዊ ተጽእኖ እና እውነተኛ መረጃዎች ያላቸውን ኃይል ያስቃኛል።

ደራሲ:  ክርስፒን ምዋኪዱ

ተራኪ : አንዱዓለም ተስፋዬ

ትርጉም እና ቅንብር : ልደት አበበ

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«የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ»ድራማ፤ ክፍል 1 «የቀውሱ ጅማሬ»

ተዛማጅ ዘገባዎች

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«የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ»ድራማ፤ ክፍል 1 «የቀውሱ ጅማሬ» 11.02.2023

የዛሬውን “የቀውሱ ጅማሬ ”የተሰኘውን የመጀመሪያ ክፍል የምንጀምረው በካላንዳ መሃል ከተማ ዛሬ አዲስ ከሚከፈተው የካላንዳ ሜዲካል ሆስፒታል ነው። ሆስፒታሉ በግል ባለሀብቶች ድጋፍ ነው የተገነባው። በምረቃ ሥነ ሥርዓት ላይ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እና የአካባቢው ነዋሪዎች ተሰባስበዋል።