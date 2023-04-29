 ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «አውቄው ቢሆን ኖሮ» ትረካ | በማ ድመጥ መማር | DW | 29.04.2023

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ወንጀል ተፋላማዊዎቹ: «አውቄው ቢሆን ኖሮ» ትረካ

የቶማስ ሞላ ባለቤት የሆነችው ሊያ በአጭር ዓመታት ውስጥ ሶስት ሴት ልጆች ከወለደች በኋላ መልሳ ለማርገዝ ትንሽ ማገገሚያ ጊዜ ፈልጋለች። በሀያዎቹ አጋማሽ የሚገኘው ቶማስ ግን ወንድ ልጅ እንዲኖረው ስለሚፈልግ ባለቤቱ መልሳ እንድታረግዝ ይፈልጋል።

Crime Fighters Episode 6 Family Planing

ታሪኩ የሚከናወነው የቶማስ ሞላ የትውልድ ስፍራ በሆነችው ጎምቢያ ነው። በሀያዎቹ አጋማሽ የሚገኘው ቶማስ  እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ  የቤተሰብ ምጠና ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ አያውቅም ነበር።  ስለሆነም ባለቤቱ ሊያ በእርግዝናዎች መካከል ማገገሚያ ጊዜ ለምን እንደምትሻ ፈፅሞ አይረዳም ነበር። ቶሎ ቶሎ ማርገዝ የእናትየዋን እና የፅንሱን ጤንነት አደጋ ላይ ሊጥል ስለመቻሉም አያውቅም ነበር። ቶማስ በአሁኑ ሰዓት ግቢው ውስጥ የሚገኝ አንድ የፓፓያ ዛፍ ስር ቁጭ ብሎ ቤተሰቡን ስለገጠው ነገር በፀጸት ይገልፃል።

ይህ የወንጀል ተፋላሚዎቹ ትረካ የቤተሰብ ምጣኔን ጥቅም ፣ ሴቶች በአካሎቻቸው ላይ የመወሰን መብት እንዳላቸው እና ወንዶች ከሴቶች ጋር በእኩልነት መኖር እንዳለባቸው ያሳያል። 

ደራሲ: ማርታ ባሮሶ (ሞዛምፒክ)

ተራኪ : አንዱዓለም ተስፋዬ

ትርጉም እና ቅንብር : ልደት አበበ

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«አውቄው ቢሆን ኖሮ» ፤ ክፍል 1«የወንድ ልጅ ምኞት»

ተዛማጅ ዘገባዎች

Crime Fighters Episode 6 Family Planing

«አውቄው ቢሆን ኖሮ» ፤ ክፍል 1«የወንድ ልጅ ምኞት» 29.04.2023

ቶማስ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አንዲት ሴት በእርግዝናዎች መካከል ለምን ማገገሚያ ጊዜ እንደሚያስፈልጋት ፈፅሞ አያውቅም ነበር። ስለሆነም እሱ እና ባለቤቱ በቶሎ ወንድ ልጅ እንዲወልዱ ግፊት ያደርግ ነበር። ዛሬ ታሪኩን በፀጸት መለስ ብሎ ያስቃኘናል።

Crime Fightes 7 Academy of Excellence

«የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ»ድራማ፤ ክፍል 10 «እውነታ ግድ ይላል» 22.04.2023

ኑሪያ ትልቅ ችግር ውስጥ ናት። ምናሴ በማንኛውም መንገድ እሷን ለመበቀል ኢላማ ውስጥ የከተታት ይመስላል። እሷን ለማጥፋት የሚደረጉትን ሙከራዎች ትወጣቸው ይሆን? ኢኒስፔክተር ክፍሌ በአፍላቶክሲኑ ወንጀል እጁ ያለበትን ሰው እየተቃረበ ይገኛል። ጋዜጠኛ ተዋቡ ስለዚህ ለመዘገብ እና እውነቱን ለማጋለጥ ዝግጁ ነው።

Crime Fightes 7 Academy of Excellence

«የሚናፈሰውን ወሬ ሁሉ አትመኑ»ድራማ፤ ክፍል 9 «የኑሪያ ህይወት አደጋ ላይ ነው» 15.04.2023

ጋዜጠኛ ተዋቡ ኑሪያን በስልክ ሊያገኛት አልቻለም። የእሱ ዝግጅት ላይ ማስፈራሪያ ከገጠማት በኋላ ሀሳብ ገብቶታል። ኑሪያ በአፍላቶክሲን ስለተመረዘው በቆሎ ራዲዮ ላይ ቀርባ ጉዳዩን ይፋ አድርጋ ነበር። በሌላ በኩል ከንቲባ ሮባ የሚሳለቁባቸው ሁኔታዎች በመጨረሻ ወደሳቸው እያመሩ ነው።