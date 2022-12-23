ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃዎች እሺ
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ኬንያ

ኬንያ በምስራቅ አፍሪቃ የምትገኝ እና 43 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ያላት ሀገር ነች። አገሪቱ እጎአ ታህሳስ 1963 ከታላቋ ብሪታንያ ቅኝ አገዛዝ ነፃ ወጥታለች።

በኬንያ ከ 40 በላይ የተለያዩ ብሄረሰቦች ይኖራሉ ። እነሱም ከ 50 በላይ የተለያዩ ቋንቋዎችን ይናገራሉ ።

ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አዉሮፕላን የምርመራ ዉጤት

ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አዉሮፕላን የምርመራ ዉጤት 23.12.2022

መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ሲበር ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን የመጨረሻ የምርመራ ውጤት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ይፋ ተደረገ።
ኢትዮጵያውያንን ለሞት እየዳረገ ያለው የፌስቡክ ላይ የጥላቻ ፅሁፍ

ኢትዮጵያውያንን ለሞት እየዳረገ ያለው የፌስቡክ ላይ የጥላቻ ፅሁፍ 21.12.2022

ግዙፉ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ፌስቡክ ናይሮቢ በሚገኘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያለፈው ሳምንት ክስ ተመስርቶበታል።ድርጅቱ ክስ የተመሠረተበት በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው የርስ በርስ ጦርነት ጥላቻን የሚሰብኩ እና ግጭት የሚያነሳሱ መልዕክቶችን አሰራጭቷል ተብሎ ነው።ከእመልካቾቹ መካከል በፌስ ቡክ የጥላቻ መልዕክት አባቱ የተገደሉበት ተጎጅ ይገኝበታል።
በወቅታዊ ጉዳይ የው/ጉ/ሚ መግለጫ

በወቅታዊ ጉዳይ የው/ጉ/ሚ መግለጫ 09.11.2022

ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አዛዦች እና በሕወሓት ታጣቂ ቡድን የጦር መሪዎች መካከል እየተደረገ ያለው ንግግር ዛሬ ወይም ነገ እንደጠናቀቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ።

ሳንካ የበዛበት የሶማሊያና የኬንያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት

ሳንካ የበዛበት የሶማሊያና የኬንያ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 17.12.2020

ሶማሊያ መንግሥት ከጎረቤት ሀገር ኬንያ ጋር ያለውን ዲፕሎማሲዊ ግንኙነት ማቋረጡን በማስታወቂያ ሚንስትሩ በኩል አስታውቋል።ይህንን ተከትሎ የሶማሊያ መንግሥት ናይሮቢ የሚገኙ ዲፕሎማቶቹ ኬንያ ለቀው እንዲወጡ በሞቃዲሹ የሚገኙ የኬንያ ዲፕሎማቶችም አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ የሰባት ቀናት ቀነ ገደብ ተቀምጧል
የኢትዮ ኬንያ ፕሮጀክቶች ጠቀሜታ  

የኢትዮ ኬንያ ፕሮጀክቶች ጠቀሜታ   09.12.2020

መሪዎቹ ዛሬ በሞያሌ የጠረፍ ከተማ ተገናኝተው አገልገሎት ካስጀመሯቸው ፕሮጀክቶች መካከል የሀዋሳ-ሞያሌ መንገድና የጋራ የፍተሻ ጣቢያ ይገኙባቸዋል።በመንግሥት መገናና ብዙሀን ዘገባ መሠረት የሃዋሳ ሞያሌ መንገድ የሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ኮሪደር ግንባታ አካል ነው።መንገዱ 6 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል።
የሥነ-ሕዝብ ዓለም አቀፍ ጉባኤ

የሥነ-ሕዝብ ዓለም አቀፍ ጉባኤ 19.11.2019

የተመድ እስከ ጎርጎሪዮሳዊው 2030 ድረስ ለማሳካት በልማት ግብነት ከያዛቸው አጀንዳዎች አንዱ የሴቶችን የስነተዋልዶ ጤና የማዳረስ፤ ከላየ ፅንስ የሚጠቀሙ እናቶችን ቁጥር የማበራከት እግረ መንገዱንም በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ለሚሄደው የሕዝብ ቁጥር መፍትሄ ማበጀት ይጠቀሳል።
የነዳጅ እጥረት በናይሮቢ

የነዳጅ እጥረት በናይሮቢ 07.09.2018

የእሴት ታክስ ጭማሪው በመላ ሀገሪቱ ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን የነዳጅ ምርት አቅራቢ፣ አመላላሽ እና አከፋፋይ ኩባንያዎች ሰሞኑን ሀገር ዐቀፍ የተቃውሞ አድማ መምታታቸው ደሞ ቀውሱን አባብሶታል፡፡ 
የድንበር ላይ ግንብ በኬንያ

የድንበር ላይ ግንብ በኬንያ 07.03.2018

የኬንያ መንግሥት የሸባሪዎችን ጥቃት ለመከላከል ድንበር ላይ ግንብ ማስገንባት ያቀደዉ ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካዉ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙ ቀደም ብሎ ነዉ። ይህን የወሰነዉም በጋሪሳ ዩኒቨርሲቲ ከባድ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ነዉ። ኬንያ ድንበር እየጣሰ ጥቃት የሚያደርስባትን የሶማሊያ ፅንፈኛ አሸባሪ ቡድን ባለበት አግዳ ማስቀረት ፈልጋለች።
ምናባዊ እውነታ በኢትዮጵያ

ምናባዊ እውነታ በኢትዮጵያ 04.02.2018

አዲስ አበባ ተቀምጦ እንዴት ላሊበላን መጎብኘት ይቻላል? ወደ ናይሮቢ ኬንያ ሳይጓዙ፣ ወደ ዳካር ሴንጋል ወይም አክራ ጋና ሳይበሩ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ እንዴት ምሥጢራዊ ጎናቸዉን ማየት ይቻላል?

የደህንነት ስጋት በኬንያ

የደህንነት ስጋት በኬንያ 01.02.2018

ኬንያ በአሁኑ ወቅት የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን፤ እያደረሰ ያለዉ የሽብር ጥቃት በአፍሪቃ ቀንድ ያለዉን ተፅዕኖ ለማሳየት ምስክር ነች። «ታዋዊዛ» የተባለዉ የምስራቅ አፍሪቃ የጥናት ድርጅት እንዳመለከተዉ በኬንያና በሶማሌ የድንበር አቅራቢያ ቦታዎች ባለፈዉ ዓመት ጥቅምት ወር ብቻ ከ50 በላይ የፖሊስ መኮንኖች በአልሸባብ መገደላቸዉን አመልክቷል።

ቡና ለወጣት ኬንያውያን የከፈተው እድል

ቡና ለወጣት ኬንያውያን የከፈተው እድል 31.01.2018

በኬንያ መዲና ናይሮቢ ከሚገኘው ሰው መካከል ከግማሽ የሚበልጠው በጎስቋሎቹ ሰፈሮች ነው የሚኖረው። ይኸው ቁጥርም ከፍ እያለ በመሄድ ላይ ነው። ይህ ክስተት ግን ናይሮቢ ከተማን ብቻ የሚመለከት አይደለም።
የጋዜጠኛ ኢብራሒም ሻፊ ሥንብት 

የጋዜጠኛ ኢብራሒም ሻፊ ሥንብት  05.01.2018

«ኢብራሒም አገሩን ሲለቅ ዋንኛ ምክንያቱ ለሐቅ ያለው ጥብቅና ነው። በሕይወቱ ዘመን ሲሟገትላቸው የኖረላቸው ሐሳቦች ከፖለቲካ እስከ ስፖርት አብዛኞቹ የሕዝብን ወገንተኝነት እና የሐቅ ወዳጅነቱን ያሳየባቸው» ናቸው - ጋዜጠኛ ሐብታሙ ስዩም።

ድጋሚዉ ምርጫ በኬንያ ተካሄደ

ድጋሚዉ ምርጫ በኬንያ ተካሄደ 26.10.2017

ኬንያ በዛሬዉ ዕለት በከፍተኛዉ ፍርድ ቤት በተወሰነዉ መሠረት ድጋሚዉን ምርጫ ግጭት እና ዉጥረት ባጠላበት ድባብ ስታካሂድ ዉላለች። ከዋና ከተማ ናይሮቢ እና የተቃዋሚዉ ፓርቲ መሪ ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች በሚበረክቱባቸዉ አካባቢዎች ተቃዋሚዎች ከፖሊስ ጋር መጋጨታቸዉ እና የሰዉ ሕይወትም እንደጠፋ ዘገባዎች ያመለክታሉ።
ኬንያ በድጋሚው ምርጫ ዋዜማ 

ኬንያ በድጋሚው ምርጫ ዋዜማ  25.10.2017

ምርጫ በሚካሄድበት በነገው እለት ናሳ በሚል ምህጻር የሚጠራው የኬንያ ተቃዋሚዎች ህብረት ናይሮቢ ውስጥ የተቃውሞ ሰልፍ እንዲያካሂድ እንደማይፈቅድ የኬንያ ፖሊስ አስታውቋል። ከድጋሚው ምርጫ ራሳቸውን ያገለሉት የተቃዋሚዎቹ እጩ ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎቻቸው በነገው ምርጫ ድምፅ ለመስጠት እንዳይወጡ ጥሪ አስተላልፈዋል።

ኬንያ፣ የምርጫ ውጤት እና ውዝግቡ 

ኬንያ፣ የምርጫ ውጤት እና ውዝግቡ  09.08.2017

በኬንያ ትናንቱ አጠቃላይ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ተጠናቋል። ዛሬ የፕሬዚደንታዊው ምርጫ  የመጀመሪያ ውጤቶች ከወጡ በኋላ ግን በመዲናይቱ ናይሮቢ እና በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ተቃውሞ እና ሁከት መታየቱን የዜና ምንጮች አስታውቀዋል።

ጀማሪ ኩባንያዎች የሚያግዘው የኬንያ ማዕከል

ጀማሪ ኩባንያዎች የሚያግዘው የኬንያ ማዕከል 28.12.2016

ናይሮቢ ኢንኩቤሽን ላብ ወይም ናይላብ የተሰኘው የኬንያው የሶፍትዌር ዝግጅት ማዕከል የተመሰረተው በጎርጎሮሳዊው 2010 ዓ.ም ነው። ማዕከሉ ከፍተኛ ማሕበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የቴክኖሎጂ የፈጠራ ሥራዎችን ይደግፋል። የኬንያ የሶፍትዌር አዘጋጆች ለእለት ተለት ሕይወት ጠቀሜታ ያላቸው የፈጠራ ሥራዎቻቸውን በዚህ ማዕከል ያሻሽላሉ።

ተጨማሪ ዘገባዎች አሳይ