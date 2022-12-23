ለርስዎ የምናቀርበውን አገልግሎታችንን ለማሻሻል በማሰብ ኩኪዎችን እንጠቀማለን። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃዎችን ከሰነድ አጠባበቅ መግለጫችን ማግኘት ይችላሉ።
ኬንያ በምስራቅ አፍሪቃ የምትገኝ እና 43 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ ያላት ሀገር ነች። አገሪቱ እጎአ ታህሳስ 1963 ከታላቋ ብሪታንያ ቅኝ አገዛዝ ነፃ ወጥታለች።
በኬንያ ከ 40 በላይ የተለያዩ ብሄረሰቦች ይኖራሉ ። እነሱም ከ 50 በላይ የተለያዩ ቋንቋዎችን ይናገራሉ ።
መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ወደ ኬንያ ናይሮቢ ሲበር ቢሾፍቱ አቅራቢያ የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው የቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን የመጨረሻ የምርመራ ውጤት ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ይፋ ተደረገ።
ግዙፉ የማሕበራዊ መገናኛ ዘዴ ፌስቡክ ናይሮቢ በሚገኘው ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያለፈው ሳምንት ክስ ተመስርቶበታል።ድርጅቱ ክስ የተመሠረተበት በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው የርስ በርስ ጦርነት ጥላቻን የሚሰብኩ እና ግጭት የሚያነሳሱ መልዕክቶችን አሰራጭቷል ተብሎ ነው።ከእመልካቾቹ መካከል በፌስ ቡክ የጥላቻ መልዕክት አባቱ የተገደሉበት ተጎጅ ይገኝበታል።
ኬንያ ናይሮቢ ውስጥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት አዛዦች እና በሕወሓት ታጣቂ ቡድን የጦር መሪዎች መካከል እየተደረገ ያለው ንግግር ዛሬ ወይም ነገ እንደጠናቀቅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሶማሊያ መንግሥት ከጎረቤት ሀገር ኬንያ ጋር ያለውን ዲፕሎማሲዊ ግንኙነት ማቋረጡን በማስታወቂያ ሚንስትሩ በኩል አስታውቋል።ይህንን ተከትሎ የሶማሊያ መንግሥት ናይሮቢ የሚገኙ ዲፕሎማቶቹ ኬንያ ለቀው እንዲወጡ በሞቃዲሹ የሚገኙ የኬንያ ዲፕሎማቶችም አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ የሰባት ቀናት ቀነ ገደብ ተቀምጧል
መሪዎቹ ዛሬ በሞያሌ የጠረፍ ከተማ ተገናኝተው አገልገሎት ካስጀመሯቸው ፕሮጀክቶች መካከል የሀዋሳ-ሞያሌ መንገድና የጋራ የፍተሻ ጣቢያ ይገኙባቸዋል።በመንግሥት መገናና ብዙሀን ዘገባ መሠረት የሃዋሳ ሞያሌ መንገድ የሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ኮሪደር ግንባታ አካል ነው።መንገዱ 6 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበታል።
የተመድ እስከ ጎርጎሪዮሳዊው 2030 ድረስ ለማሳካት በልማት ግብነት ከያዛቸው አጀንዳዎች አንዱ የሴቶችን የስነተዋልዶ ጤና የማዳረስ፤ ከላየ ፅንስ የሚጠቀሙ እናቶችን ቁጥር የማበራከት እግረ መንገዱንም በከፍተኛ ፍጥነት እየጨመረ ለሚሄደው የሕዝብ ቁጥር መፍትሄ ማበጀት ይጠቀሳል።
የእሴት ታክስ ጭማሪው በመላ ሀገሪቱ ከፍተኛ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን የነዳጅ ምርት አቅራቢ፣ አመላላሽ እና አከፋፋይ ኩባንያዎች ሰሞኑን ሀገር ዐቀፍ የተቃውሞ አድማ መምታታቸው ደሞ ቀውሱን አባብሶታል፡፡
የኬንያ መንግሥት የሸባሪዎችን ጥቃት ለመከላከል ድንበር ላይ ግንብ ማስገንባት ያቀደዉ ከዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካዉ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዙ ቀደም ብሎ ነዉ። ይህን የወሰነዉም በጋሪሳ ዩኒቨርሲቲ ከባድ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ነዉ። ኬንያ ድንበር እየጣሰ ጥቃት የሚያደርስባትን የሶማሊያ ፅንፈኛ አሸባሪ ቡድን ባለበት አግዳ ማስቀረት ፈልጋለች።
አዲስ አበባ ተቀምጦ እንዴት ላሊበላን መጎብኘት ይቻላል? ወደ ናይሮቢ ኬንያ ሳይጓዙ፣ ወደ ዳካር ሴንጋል ወይም አክራ ጋና ሳይበሩ አዲስ አበባ ላይ ቁጭ ብሎ እንዴት ምሥጢራዊ ጎናቸዉን ማየት ይቻላል?
ኬንያ በአሁኑ ወቅት የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን፤ እያደረሰ ያለዉ የሽብር ጥቃት በአፍሪቃ ቀንድ ያለዉን ተፅዕኖ ለማሳየት ምስክር ነች። «ታዋዊዛ» የተባለዉ የምስራቅ አፍሪቃ የጥናት ድርጅት እንዳመለከተዉ በኬንያና በሶማሌ የድንበር አቅራቢያ ቦታዎች ባለፈዉ ዓመት ጥቅምት ወር ብቻ ከ50 በላይ የፖሊስ መኮንኖች በአልሸባብ መገደላቸዉን አመልክቷል።
በኬንያ መዲና ናይሮቢ ከሚገኘው ሰው መካከል ከግማሽ የሚበልጠው በጎስቋሎቹ ሰፈሮች ነው የሚኖረው። ይኸው ቁጥርም ከፍ እያለ በመሄድ ላይ ነው። ይህ ክስተት ግን ናይሮቢ ከተማን ብቻ የሚመለከት አይደለም።
«ኢብራሒም አገሩን ሲለቅ ዋንኛ ምክንያቱ ለሐቅ ያለው ጥብቅና ነው። በሕይወቱ ዘመን ሲሟገትላቸው የኖረላቸው ሐሳቦች ከፖለቲካ እስከ ስፖርት አብዛኞቹ የሕዝብን ወገንተኝነት እና የሐቅ ወዳጅነቱን ያሳየባቸው» ናቸው - ጋዜጠኛ ሐብታሙ ስዩም።
ኬንያ በዛሬዉ ዕለት በከፍተኛዉ ፍርድ ቤት በተወሰነዉ መሠረት ድጋሚዉን ምርጫ ግጭት እና ዉጥረት ባጠላበት ድባብ ስታካሂድ ዉላለች። ከዋና ከተማ ናይሮቢ እና የተቃዋሚዉ ፓርቲ መሪ ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎች በሚበረክቱባቸዉ አካባቢዎች ተቃዋሚዎች ከፖሊስ ጋር መጋጨታቸዉ እና የሰዉ ሕይወትም እንደጠፋ ዘገባዎች ያመለክታሉ።
ምርጫ በሚካሄድበት በነገው እለት ናሳ በሚል ምህጻር የሚጠራው የኬንያ ተቃዋሚዎች ህብረት ናይሮቢ ውስጥ የተቃውሞ ሰልፍ እንዲያካሂድ እንደማይፈቅድ የኬንያ ፖሊስ አስታውቋል። ከድጋሚው ምርጫ ራሳቸውን ያገለሉት የተቃዋሚዎቹ እጩ ራይላ ኦዲንጋ ደጋፊዎቻቸው በነገው ምርጫ ድምፅ ለመስጠት እንዳይወጡ ጥሪ አስተላልፈዋል።
በኬንያ ትናንቱ አጠቃላይ ምርጫ በሰላማዊ መንገድ ተጠናቋል። ዛሬ የፕሬዚደንታዊው ምርጫ የመጀመሪያ ውጤቶች ከወጡ በኋላ ግን በመዲናይቱ ናይሮቢ እና በሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ተቃውሞ እና ሁከት መታየቱን የዜና ምንጮች አስታውቀዋል።
ናይሮቢ ኢንኩቤሽን ላብ ወይም ናይላብ የተሰኘው የኬንያው የሶፍትዌር ዝግጅት ማዕከል የተመሰረተው በጎርጎሮሳዊው 2010 ዓ.ም ነው። ማዕከሉ ከፍተኛ ማሕበራዊ እና ኤኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው የቴክኖሎጂ የፈጠራ ሥራዎችን ይደግፋል። የኬንያ የሶፍትዌር አዘጋጆች ለእለት ተለት ሕይወት ጠቀሜታ ያላቸው የፈጠራ ሥራዎቻቸውን በዚህ ማዕከል ያሻሽላሉ።
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