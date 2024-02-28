ከአዲስ አበባ ወደ ከሚሴ ሲጓዙ የተገደሉት ሰዎች

ከአዲስ አበባ ወደ ከሚሴ ሲጓዙ የተገደሉት ሰዎችረቡዕ፣ የካቲት 20 2016
የቤተሰብ አስተያየት
ኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ ዞን ነጆ ወረዳ ተወልደው ያደጉት ሟች መምህር ኤፍሬም እንዳሉ የ44 ዓመት ጎልማሳ ሲሆኑ በከሚሴ አካባቢ ለ15 ዓመታ ገደማ በመምህርነት ማገልገላቸውን ወንድማቸው ፈይሳ እንዳሉ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። የሟች ወንድም እንደሚሉት መምህር ኤፍሬም ከውስን ጓደኞቻቸው እና ሌሎች ተሳፋሪዎች ጋር ሆነው ከአዲስ አበባ ወደ ከሚሴ በሚጓዙበት ወቅት ከሌሎች ሦስት ሰዎች ጋር ረቡዕ የካቲት 13 ቀን 2016 ዓ.ም. ከህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪ በታጣቂዎች ተወስደው ህልፈታቸውን በሶስተኛው ቀን መስማታቸውን ገልጸዋልም።
እንደ የሟች ቤተሰብ ገለጻም የመምህር ኤፍሬም አስከሬን ከሌሎች ስምንት ሟቾች ጋር በመንግሥት ጸጥታ ኃይሎች ከተገደሉበት ወደ ሰንበቴ ጤና ጣቢያ ከተወሰደ በኋላ በዚያው በጂሌ ዱሙጋ ሰንበቴ ከተማ ተቀብሯል። ኤቢሴ መገርሳ ደግሞ የሟች መምህር ኤፍሬም እንዳሉ ባለቤት ናቸው። ሁለት ልጆችም አፍርተዋል። እሳቸውም ከመምህር ባለቤታቸው ጋር በተመሳሳይ ሙያ በዚያው በኦሮሞብሔረሰብ ልዩ ዞን ለዓመታ ቢያገለግሉም እየከፋ የመጣው የጸጥታ ሁኔታ አካባቢውን እንዲለቁ አስገደዳቸው። ባለቤታቸው ግን በዚያው ለመቆየት ግድ ሆነባቸው።
«ለሁለት ሳምንት እረፍት ነበር እኔና ልጆቹን ለመጠየቅ ጥር 27 መጥቶ የካቲት 13 ቀን 2016 ዓ.ም. ወደዚያው ወደ መምህርነት ስራው እየተመለሰ የነበረው። ከመኪና ውስጥ አውርደው ካሰቃዩዋቸው በኋላ ነው ይህን የከፋ ጉዳት ያደረሱባቸው።» በማለትም የደረሰውን ያስረዳሉ።
የሟች መምህር ኤፍሬም ባለቤት ወ/ሮ ኤቢሴ ረቡዕ የካቲት 13 ባለቤታቸው እንደተያዘ መደወሉንም ገልጸዋል። «ከተያዘ በኋላ እኩለ ቀን ለስድስት 20 ጉዳይ አከባቢ ደውሎ ተይዣለሁ የምንማርም አይመስለኝም ልጆቼን አደራ አሳዲጊልኝ፤ ቻው አለኝ» ሲሉ በመጨረሻው ሰዓት በስልክ ያስተላለፉትን መልእክትም ዘርዝረዋል። ፡
የሟቾች የቀብር ሁኔታ
መምህራኖች እና ከመኪና እንዲወርዱ ተደርገው የተገደሉ ስምንት ሰዎች አስከሬን ወደ ጂሌ ዱሙጋ ሰንበቴ ከተማ ተወስዶ እንደየሃይማኖታቸው በእስልምና፣ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እና መካነ የሱስ የቀብር ስፍራዎች መቀበራቸውን የገለጹልን ደግሞ ነዋሪነታቸውን በሰንበቴ ያደረጉና መምህር ኤፍሬምን ጨምሮ የተገደሉትን ሦስት መምህራኖች በቅርበት የሚያውቋቸው ግለሰብ ናቸው። እንደ አስተያየት ሰጪዎቹ መምህር ኤፍሬም ዓይነስውር እናቱን እና ሌሎች ተናናሾቹንም በዚሁ ሥራው ያስተዳድራቸው ነበር። ከዓርቡ ጥቃት በኋላ የፌዴራል መንግሥት ከደብረብርሃን ወደ ደሴ የሚወስደውን አውራ ጎዳና መዝጋቱን አሳውቋል።
ሥዩም ጌቱ
ሸዋዬ ለገሠ
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